Maryfer Centeno vs Alfredo Adame: la grafóloga dio una contundente respuesta ante insultos del famoso

Maryfer Centeno se defendió de las agresiones de Alfredo Adame, aunque dijo perdonarlo (Foto: Instagram)

Maryfer Centeno continúa en el ojo del huracán, pues después de protagonizar un encontronazo en vivo con Niurka Marcos las reacciones no se han detenido. En este sentido, Alfredo Adame aprovechó en días previos para hablar del tema y atacó duramente a la grafóloga al decirle que era una “enana mentalmente”.

Sobre estas declaraciones, durante una transmisión del programa Chismorreo los conductores confrontaron a Maryfer y le preguntaron su opinión sobre los desafortunados comentarios del enemigo de Carlos Trejo. Sin embargo, la joven se negó rotundamente a continuar con la controversia.

“No opino nada, uno decide a qué da réplica y a qué no, yo no tengo por qué darle réplica a alguien que no dialoga. Yo no me vuelvo a subir en ningún trend de esos en mi vida”, aseguró en primera instancia.

Ante la insistencia de los presentadores porque se posicionara al respecto, Maryfer se mostró ante las cámaras un poco incómoda y aseveró que previo a este escándalo no había atravesado ninguna situación similar.

El encontronazo ha sido tachado de "actuado" (Foto: captura YouTube)

“Solamente ellos dos (Niurka y Adame me han reclamado), pero ellos hacen su negocio y yo el mío”, remarcó y agregó:

“No hay razón lógica para que él hable así de mí (...) yo no considero necesario que le esté dando réplicas a estas personas”.

Finalmente, la grafóloga ahondó en que ella no tenía ningún incentivo ni ganas de inmiscuirse en pleitos con algunas de las figuras más escandalosas de la farándula mexicana.

“De ninguna manera me parece correcto que yo me preste a algo así, entiendo perfecto que es el negocio de algunas personas y está bien; pero yo no tengo ninguna necesidad, ni emocional, ni económica, para exponerme de esa manera”, sentenció.

Qué dijo Alfredo Adame sobre Maryfer Centeno

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación, donde Alfredo Adame insultó fervientemente a Maryfer Centeno tras la pelea entre la joven y Niurka Marcos.

“A la que sí le quiero mandar un mensaje es a una tipa que se llama Maryfer Centeno, la hija de Cachirulo, que anda ahí haciendo cosas de verduleros, desván y medio. (Centeno) es una persona muy chiquita, con una ansía de protagonismo terrible, ya ven cómo la puso Niurka, la arrastró. Es una inepta, una ignorante. ¿A ti te interesa la grafología? Yo no sé por qué la llevan a programas. A mí me interesa un comino si el presidente firma para arriba o para abajo”, comenzó a decir el actor.

De igual forma, el exconductor de Hoy contó ante las cámaras cómo fue que inició su aparente enemistad con la joven.

“Es como ‘chachirulesco’, es como la hija de Cachirulo, eso es lo que es Maryfer Centeno, es una mujer muy acomplejada, enana mentalmente y con un ansia de protagonismo tremenda (...) Yo la única vez que fui a casa de Maryfer Centeno fui educado, fui caballero, ella mismo lo dijo, y después resultó que salió en el programa Hoy atacándome, diciéndome que yo era misógino y no sé cuántas cosas. Es una pusilánime enana que la lanzar a morder gente y atacar gente, pero conmigo se equivocó y con Niurka también porque la hizo pedazos, la ridiculizó”, expresó.

