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Presidenta municipal de Acatlán, Puebla, responsabiliza al grupo Los Rojos por amenazas de muerte en su contra

La mujer responsabilizó públicamente a María de Jesús Ocampo Álvarez y a Pedro Flores Romero

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(Facebook(Lupita Bárcenas)

Guadalupe Lucero Bárcenas, quien se desempaña como presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, acusó amenazas de muerte en su contra y destacó que serían responsabilidad de un grupo delictivo identificado como Los Rojos.

"Responsabilizó directa y públicamente por cualquier atentado en contra de mi vida y la de mi familia al grupo delictivo de Los Rojos así como a María de Jesús Ocampo Álvarez por todas las amenazas de muerte que he recibido", escribió la funcionaria a través de sus redes sociales.

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La mujer aseguró que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana es Juan Alberto Domínguez López, además de que Álvaro Cruz Martínez es secretario del Ayuntamiento. Resaltó que la única persona que cuenta con facultades para nombrar y remover funcionarios es el presidente o presidenta municipal.

“Quiero informar a la ciudadanía de Acatlán que la supuesta sesión extraordinaria de cabildo celebrada el día de hoy carece de todo sustento legal. No tiene validez legal, ya que no cuenta con los fundamentos establecidos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla”, comentó Lucero Bárcenas.

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La alcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, emite una declaración pública. Desconoce las destituciones de dos funcionarios municipales por parte del cabildo. Bárcenas denuncia amenazas de muerte contra ella y su familia, responsabilizando públicamente a María de Jesús Ocampo Álvarez, Pedro Flores Romero y un grupo delictivo. Reafirma la permanencia de la Marina en Acatlán

La sesión impugnada por la presidenta municipal se realizó el lunes por la mañana en el Palacio Municipal mientras decenas de habitantes protestaban frente a la Presidencia Municipal con consignas que exigían la salida de Bárcenas.

La propuesta de destitución fue presentada por la regidora de grupos vulnerables Juliana Jiménez y aprobada por ocho votos a favor, uno en contra y una abstención, según reportes de medios locales.

Entre los señalamientos de los manifestantes figuraban acusaciones de abuso de poder, falta de desarrollo municipal, falta de transparencia financiera y cobros excesivos a ciudadanos. Adicionalmente, circularon versiones sobre una presunta relación sentimental entre Domínguez López y la alcaldesa, extremo sobre el que las autoridades no emitieron postura oficial.

Bárcenas reconoció que aproximadamente 50 manifestantes se presentaron en la Presidencia Municipal y les garantizó el derecho a hacerlo “siempre y cuando sea con respeto y pacíficamente, sin violentar y confrontar” al cuerpo de seguridad pública.

Presidenta municipal de Acatlán, Puebla, responsabiliza al grupo Los Rojos por amenazas de muerte en su conta
Publicó un video en sus redes sociales (Facebook/Lupita Bárcenas)

También aseguró estar “abierta al diálogo constructivo” para escuchar demandas, peticiones y solicitudes ciudadanas. No obstante, señaló que durante la jornada del lunes se registraron confrontaciones entre elementos policiales e inconformes, y trascendió la presunta detención de la maestra Marlen Paz Rodríguez, quien días antes había acusado a la alcaldesa de haberla atropellado.

De igual manera, responsabilizó públicamente a María de Jesús Ocampo Álvarez y a Pedro Flores Romero, identificado con el alias El Pelle y señalado como líder del grupo delictivo Los Rojos, así como a “personas afines a ellos y allegados”, por las amenazas de muerte que aseguró haber recibido.

Extendió esa responsabilidad a cualquier atentado que pudiera suscitarse en contra de su familia o de su persona, y a todo hecho violento que ponga en riesgo la vida de las familias de Acatlán.

Agentes de la Marina se quedan en la entidad, asegura

En materia de seguridad, Bárcenas fue enfática al desmentir cualquier versión sobre una eventual retirada de elementos de la Marina: “La Marina no se retira de nuestro municipio, se queda, y hoy se reafirma el compromiso con la seguridad de las familias de Acatlán y con la paz social".

(Ayuntamiento Ecatepec/Ilustrativa)
(Ayuntamiento Ecatepec/Ilustrativa)

Informó que el gobierno municipal mantiene comunicación y coordinación con las autoridades competentes para investigar los actos violentos registrados durante la jornada del lunes.

Por su parte, el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó que la Fiscalía General del Estado intervendría en Acatlán de Osorio ante señalamientos de presunto encubrimiento y complicidad, y el delegado de Gobernación en la microrregión, Ulises Rodríguez Campos, convocó a una reunión para este martes con regidores y la FGE con el fin de atender las demandas ciudadanas de cambio de mando municipal.

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