Atlante ya tiene portero para su regreso a la Liga MX y tiene pasado americanista (X/ @Atlante)

El retorno del Atlante a la Liga MX marca un momento histórico para la institución. Tras 12 años lejos de la primera división, el equipo capitalino apuesta por un proyecto sólido y refuerzos con experiencia para competir desde el inicio del Apertura 2026. El debut oficial está programado para el 16 de julio de 2026 frente al Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, duelo inaugural del torneo.

Para esta nueva etapa, Atlante ha sumado a sus primeros refuerzos. La dirigencia azulgrana busca asegurar competitividad y permanencia en el máximo circuito, priorizando fichajes con liderazgo y trayectoria en el futbol nacional.

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El Atlante anunció la incorporación de Óscar Jiménez como su nuevo portero para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, apostando por la experiencia y solidez de un arquero con amplio recorrido en el futbol mexicano. El club busca consolidar su regreso a la máxima categoría con refuerzos de peso, y Jiménez encabeza la lista como una de las principales apuestas para fortalecer la portería azulgrana.

Óscar Jiménez, nuevo portero de Atlante

Óscar Jiménez es el nuevo portero del club Atlante (X/ @Atlante)

Óscar Jiménez, nacido en Chihuahua en 1988, defenderá el arco del Atlante en su esperado regreso a la Liga MX. El arquero llega tras militar en equipos como América y club León, donde ha acumulado títulos de Liga y Copa; en los últimos meses alternó la titularidad en el cuadro esmeralda. Su trayectoria sólida lo perfila como una pieza clave en este nuevo ciclo del equipo.

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Además de Óscar Jiménez, la institución presentó a Diego Bagüi, defensor que refuerza la zaga. Hasta el momento, la lista de incorporaciones confirmadas incluye:

Óscar Jiménez (portero, ex América y León)

(portero, ex América y León) Diego Bagüi (defensor)

Trayectoria de Óscar Jiménez en el América

Óscar Jiménez Fabela inició su carrera profesional con Indios de Ciudad Juárez, para después sumar experiencia en Lobos BUAP y Jaguares de Chiapas. En diciembre de 2016, el portero se integró al América, consolidándose como suplente y eventualmente como titular intermitente, principalmente tras la salida de Agustín Marchesín y antes del regreso de Guillermo Ochoa.

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Óscar Jiménez Fabela inició su carrera profesional con Indios de Ciudad Juárez (Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports)

A lo largo de su etapa con el conjunto azulcrema, Jiménez cosechó diversos títulos: Liga MX en 2018, 2023 y 2024, Copa MX en 2019 y Campeón de Campeones en 2019 y 2024. Aunque la mayoría de las veces ocupó el rol de suplente, su desempeño bajo los tres postes fue reconocido como confiable y seguro, aportando en momentos críticos para el club de Coapa.

En junio de 2024, Jiménez pasó a León en calidad de préstamo, donde su participación se limitó ante la consolidación del arquero titular, el “Gato”, llevándolo a buscar un nuevo reto ahora con Atlante.

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Perfil y características de Óscar Jiménez como portero

Con 37 años, Óscar Jiménez se distingue por su experiencia bajo los tres postes, buenos reflejos y capacidad de adaptarse tanto al rol de titular como al de suplente. Ha sido reconocido por su serenidad en situaciones de presión y por mantener la concentración durante los partidos decisivos.

La experiencia y disciplina de Óscar Jiménez representan la apuesta principal para que el Atlante encuentre estabilidad en su portería (REUTERS/Raquel Cunha)

En lo técnico, Jiménez es considerado un arquero seguro, de manos firmes y personalidad discreta, características que lo han hecho respetado en cada plantel en el que ha estado. Dentro del vestidor, su presencia aporta calma e influye positivamente en el entorno del equipo, factores que se valoran especialmente en una escuadra que busca consolidarse tras su regreso a primera división.

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El palmarés del guardameta incluye tres títulos de Liga MX, dos Campeón de Campeones y una Copa MX, logros obtenidos principalmente como parte del América, avalando su historial exitoso en el futbol mexicano.

La experiencia y disciplina de Óscar Jiménez representan la apuesta principal para que el Atlante encuentre estabilidad en su portería y afronte con confianza el reto de competir nuevamente en la Liga MX.

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