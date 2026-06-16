México

Sentencian en EEUU a colaborador de “Doña Lupe”, mujer dedicada al tráfico de migrantes y ligada al Cártel de Sinaloa

Raúl Saucedo Huipio y sus cómplices facilitaron el traslado de más de 200 personas migrantes, según las autoridades estadounidenses

Guardar
Google icon
"La Lupe", coyota del Cártel de Sinaloa
La mujer originaria de Guerrero encabezaba una meticulosa red de contrabando de migrantes en alianza con el Cártel de Sinaloa (Infobae México / Jesús Aviles)

Raúl Saucedo Huipio, un hombre de 51 años y residente de Mexicali, Baja California, fue sentenciado a 87 meses (más de 7 años) de prisión por su participación como gerente o supervisor en una “extensa” organización de contrabando de personas que operó entre 2018 y 2022 a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

La condena fue informada el 15 de junio y fue realizada luego de la extradición desde territorio mexicano y su declaración de culpabilidad en marzo de 2026 por cargos de conspiración para introducir a un extranjero en EEUU y de introducción de extranjeros al país.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que a dicho hombre se le relacionó con Ofelia Hernández Salas, alias Doña Lupe, esta última una mujer ya sentenciada y ligada con el Cártel de Sinaloa.

Según la acusación, Saucedo Huipio y sus cómplices facilitaron el traslado de más de 200 personas —aunque las autoridades señalan que la cifra real probablemente sea considerablemente mayor— desde y a través de al menos 19 países hacia EEUU.

PUBLICIDAD

Hernández Salas
(Foto: Departamento del Tesoro)

Los extranjeros provenían o transitaban por Bangladesh, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. La organización cobraba a cada uno de los migrantes hasta decenas de miles de dólares por el cruce ilegal de la frontera.

Saucedo Huipio era identificado como gerente o supervisor de la operación y frecuentemente portaba un arma de fuego en la cintura antes de que los migrantes cruzaran la frontera.

Los métodos empleados por la red para facilitar los cruces incluían el suministro de escaleras para trepar la valla fronteriza, la indicación de agujeros en la valla por los que los migrantes podían arrastrarse y la provisión de tablas de madera para cruzar cuerpos de agua.

En uno de los casos documentados, Saucedo Huipio supervisó el cruce de tres niños pequeños sobre una tabla colocada encima de un cuerpo de agua. Además del contrabando, la organización también robaba a los migrantes dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias, con frecuencia mediante el uso de pistolas y cuchillos.

(HERIKA MARTINEZ / AFP)
(HERIKA MARTINEZ / AFP)

El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia subrayó la gravedad del delito: “El tráfico de personas no es un delito sin víctimas. Es un ataque directo a nuestra seguridad nacional y una explotación de algunas de las personas más vulnerables del mundo”.

Duva también advirtió que la organización “no solo transportaba inmigrantes ilegales a través de la frontera, sino que también les robaba y los dejaba en situaciones desesperadas”, generando costos adicionales para las comunidades y los programas gubernamentales.

Por su parte, Jason T. Stevens, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Arizona, calificó a Saucedo-Huipio como un “traficante de personas violento” que “utiliza la intimidación, la violencia y la coacción para lograr sus objetivos: obtener ganancias económicas sin importar el daño causado”. Stevens destacó que la sentencia “sirve como castigo, sino también como una oportunidad para que el delincuente reflexione sobre el daño causado a tantas personas”.

En marzo de 2023, Saucedo-Huipio y su coacusada Ofelia Hernández-Salas fueron arrestados en México a raíz de una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Hernández-Salas se declaró culpable en diciembre de 2024 de un cargo de conspiración para introducir a un extranjero en Estados Unidos y de tres cargos sustantivos de introducción de extranjeros al país con fines comerciales o de lucro personal. El 13 de mayo pasado fue sentenciada a 11 años de prisión por su participación en la organización.

Temas Relacionados

EEUUMigrantesBaja CaliforniaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Remedios caseros con limón, bicarbonato y miel: alivio rápido para malestares comunes

Soluciones naturales con productos del hogar

Remedios caseros con limón, bicarbonato y miel: alivio rápido para malestares comunes

La apuesta de México por Gilberto Mora en el Mundial 2026

El joven mediocampista podría aportar dinamismo y solidez en el duelo que se disputará en el Estadio Guadalajara frente al once asiático

La apuesta de México por Gilberto Mora en el Mundial 2026

Postre saludable: pastel de zanahoria sin horno para perder peso

Este alimento puede ayudar a completar una dieta baja en calorías

Postre saludable: pastel de zanahoria sin horno para perder peso

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de junio?: accesos a la estación San Lázaro se inunda tras fuertes lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de junio?: accesos a la estación San Lázaro se inunda tras fuertes lluvias

Resultados del sorteo Chispazo del 15 de junio

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del sorteo Chispazo del 15 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Presidenta municipal de Acatlán, Puebla, responsabiliza al grupo Los Rojos por amenazas de muerte en su contra

Presidenta municipal de Acatlán, Puebla, responsabiliza al grupo Los Rojos por amenazas de muerte en su contra

Detienen a Rigoberto “N”, presunto líder del Cártel de Sinaloa en Mapastepec, Chiapas

“Don Rodo”, hermano del Mencho obtiene amparo contra vinculación a proceso por posesión de armas de fuego

Vinculan a proceso a “El Repollo”, operador del hijo de “El Abuelo” Farías, de Cárteles Unidos

Marina golpea al CJNG con más de 2 mil detenciones durante la administración de Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Estos son los 10 mejores regalos para el Día del Padre en México, según la IA

Estos son los 10 mejores regalos para el Día del Padre en México, según la IA

Filtran supuesto detalle de infidelidad entre Kenia Os y Peso Pluma

Luisito Comunica filtra uno de los últimos audios que envió Gaspi antes de morir en accidente

Gloria Trevi explota contra su equipo de seguridad tras no permitirle a sus fans subir con ella: “Me voy a bajar”

Critican a Aaron Mercury por subir video llorando tras la muerte de Oliver Tree: “El duelo no es para redes”

DEPORTES

La apuesta de México por Gilberto Mora en el Mundial 2026

La apuesta de México por Gilberto Mora en el Mundial 2026

César Arturo Ramos pitó el Irán vs Nueva Zelanda y con ello arrebató este récord a Armando Archundia

Atlante ya tiene portero para su regreso a la Liga MX y tiene pasado americanista

¿Hay clases el 18 de junio por el México vs Corea? esto dice la SEP

Lluvias afectan el FIFA Fan Fest en México y obligan a suspender actividades