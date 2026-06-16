México Deportes

La apuesta de México por Gilberto Mora en el Mundial 2026

El joven mediocampista podría aportar dinamismo y solidez en el duelo que se disputará en el Estadio Guadalajara frente al once asiático

Guardar
Google icon
La apuesta de México por Gilberto Mora en el Mundial 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)
La apuesta de México por Gilberto Mora en el Mundial 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)

Gilberto Mora podría ser titular en el próximo partido de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026, un movimiento que transformaría la alineación nacional y pondría al joven mediocampista en el centro de la expectativa de la afición. El encuentro, programado para este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, es crucial para las aspiraciones del Tricolor, que busca avanzar en el torneo con una base sólida y renovada.

La posibilidad de que Gilberto Mora aparezca en la alineación titular responde tanto a su destacada actuación reciente como a ajustes tácticos obligados por el cuerpo técnico, de acuerdo con reportes recientes del reportero Rubén Rodríguez.

PUBLICIDAD

Mora, mediocampista de Xolos, entró de cambio en el partido contra Sudáfrica y completó el 100% de sus 14 pases, demostrando seguridad y efectividad en medio campo. Su desempeño y juventud abrieron la puerta para que sea considerado como una opción principal, especialmente ante un rival que históricamente ha causado dificultades a México en fases mundialistas.

Gilberto Mora y su desempeño previo con la Selección Mexicana

Gilberto Mora y su desempeño previo con la selección mexicana (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Gilberto Mora y su desempeño previo con la selección mexicana (AP Foto/Natacha Pisarenko)

En su debut en la Copa del Mundo 2026, Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Selección Mexicana que participa en este torneo. Frente a Sudáfrica, Mora sobresalió en los minutos jugados al mantener una precisión perfecta en sus pases, colocándose entre los elementos que mejor conectaron con el ritmo que exige la competencia internacional.

PUBLICIDAD

La actuación del mediocampista generó argumentos para considerar un ajuste estratégico en el once inicial en el siguiente compromiso ante Corea del Sur.

Decisión táctica detrás de la posible titularidad

El aparente ascenso de Gilberto Mora al cuadro titular está ligado a factores precisos. El director técnico Javier Aguirre valora fortalecer el medio campo luego de la expulsión de César Montes, un golpe para la estructura defensiva. Para recomponer la formación, el Vasco Aguirre ha probado otras alternativas, incluyendo a Luis Chávez, buscando equilibrio entre recuperación y manejo del balón.

El aparente ascenso de Gilberto Mora al cuadro titular está ligado a factores precisos ( REUTERS/Pawel Kopczynski)
El aparente ascenso de Gilberto Mora al cuadro titular está ligado a factores precisos ( REUTERS/Pawel Kopczynski)

El posible once inicial contemplaría estas variantes:

  • Gilberto Mora en el mediocampo, tomando el lugar de Fidalgo o Brian Gutiérrez.
  • Edson Álvarez reubicado como defensa central para suplir la ausencia de Montes.
  • Luis Chávez sumándose en el centro del campo como complemento en la recuperación.
  • Israel Reyes conservando su lugar en la banda.
  • Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez manteniéndose como titulares en el ataque.

Ese planteamiento busca minimizar el impacto de la baja de Montes mientras aprovecha la dinámica y efectividad que Mora ha mostrado recientemente.

Lo que implica la titularidad de Mora ante Corea del Sur

Considerar a Gilberto Mora como titular abriría alternativas tácticas para la selección mexicana. La oportunidad de iniciar un partido crucial ante Corea del Sur en el Mundial 2026 permitiría al equipo apostar por la velocidad en las transiciones, mayor solidez en la recuperación del balón y una conexión más directa entre la defensa y la ofensiva.

Además, la inclusión de Mora podría favorecer la sincronización del planteamiento nacional en un duelo que suele representar pruebas exigentes para México. El mediocampista suma proyección y espíritu competitivo, cualidades relevantes para intentar romper la tendencia adversa contra adversarios asiáticos en justa mundialista.

Expectativas y antecedentes del México vs Corea del Sur

El partido entre México y Corea del Sur suele acarrear presión y expectativa entre la afición y el entorno del equipo nacional. El reciente empate frente a Sudáfrica aumenta la necesidad de resultados positivos, mientras la probable incursión de nuevos talentos, como Gilberto Mora, entusiasma a seguidores y observadores.

Históricamente, México ha batallado para consolidar victorias ante el conjunto surcoreano en citas internacionales, lo que suma tensión competitiva al enfrentamiento de este jueves 18 de junio. El desempeño de Mora podría ser determinante para el resultado y el futuro del equipo en el torneo.

Temas Relacionados

Selección MexicanaGilberto MoraSelección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

César Arturo Ramos pitó el Irán vs Nueva Zelanda y con ello arrebató este récord a Armando Archundia

Katia Itzel García impuso una marca histórica para el arbitraje mexicano, ahora Ramos Palazuelos también consiguió un récord en su carrera

César Arturo Ramos pitó el Irán vs Nueva Zelanda y con ello arrebató este récord a Armando Archundia

Atlante ya tiene portero para su regreso a la Liga MX y tiene pasado americanista

El club capitalino suma a un referente del futbol profesional para fortalecer su defensa y aportar liderazgo de cara al desafío de su regreso a la Primera División

Atlante ya tiene portero para su regreso a la Liga MX y tiene pasado americanista

Lluvias afectan el FIFA Fan Fest en México y obligan a suspender actividades

La afición regiomontana, así como los visitantes extranjeros, no podrán acudir al Parque Fundidora donde se transmiten los partidos del Mundial 2026

Lluvias afectan el FIFA Fan Fest en México y obligan a suspender actividades

Christian Martinoli reacciona a burlas de TUDN por “narrar desde el baño” y responde con polémico video

El cronista deportivo de Azteca Deportes mandó un mensaje a sus críticos por su ausencia en los estadios para la cobertura mundialista

Christian Martinoli reacciona a burlas de TUDN por “narrar desde el baño” y responde con polémico video

Memo Ochoa llora al hablar de su retiro con la Selección Mexicana: “Me voy en paz”

El experimentado portero de 40 años reaccionó a lo que representa este momento en su carrera en las canchas, y se sinceró sobre lo que está experimentando antes de colgar los guantes

Memo Ochoa llora al hablar de su retiro con la Selección Mexicana: “Me voy en paz”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian en EEUU a colaborador de “Doña Lupe”, mujer dedicada al tráfico de migrantes y ligada al Cártel de Sinaloa

Sentencian en EEUU a colaborador de “Doña Lupe”, mujer dedicada al tráfico de migrantes y ligada al Cártel de Sinaloa

Presidenta municipal de Acatlán, Puebla, responsabiliza al grupo Los Rojos por amenazas de muerte en su contra

Detienen a Rigoberto “N”, presunto líder del Cártel de Sinaloa en Mapastepec, Chiapas

“Don Rodo”, hermano del Mencho obtiene amparo contra vinculación a proceso por posesión de armas de fuego

Vinculan a proceso a “El Repollo”, operador del hijo de “El Abuelo” Farías, de Cárteles Unidos

ENTRETENIMIENTO

Estos son los 10 mejores regalos para el Día del Padre en México, según la IA

Estos son los 10 mejores regalos para el Día del Padre en México, según la IA

Filtran supuesto detalle de infidelidad entre Kenia Os y Peso Pluma

Luisito Comunica filtra uno de los últimos audios que envió Gaspi antes de morir en accidente

Gloria Trevi explota contra su equipo de seguridad tras no permitirle a sus fans subir con ella: “Me voy a bajar”

Critican a Aaron Mercury por subir video llorando tras la muerte de Oliver Tree: “El duelo no es para redes”

DEPORTES

César Arturo Ramos pitó el Irán vs Nueva Zelanda y con ello arrebató este récord a Armando Archundia

César Arturo Ramos pitó el Irán vs Nueva Zelanda y con ello arrebató este récord a Armando Archundia

Atlante ya tiene portero para su regreso a la Liga MX y tiene pasado americanista

¿Hay clases el 18 de junio por el México vs Corea? esto dice la SEP

Lluvias afectan el FIFA Fan Fest en México y obligan a suspender actividades

Christian Martinoli reacciona a burlas de TUDN por “narrar desde el baño” y responde con polémico video