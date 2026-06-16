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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 16 de junio: 7 sistemas meteorológicos activos dejarán lluvias torrenciales y calor de hasta 45 grados

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

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En pocas líneas:

06:09 hsHoy

Siete sistemas meteorológicos activos dejarán lluvias torrenciales y calor de hasta 45 grados hoy 16 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes 16 de junio lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en regiones del noreste del país, con riesgo de deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras el noroeste enfrenta temperaturas superiores a 45 grados Celsius.

Las precipitaciones de mayor intensidad se concentran en el este y noreste de Coahuila, el norte y noreste de Nuevo León, y el noroeste y norte de Tamaulipas. Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, advierte el SMN.

lluvias monterrey
(Redes socialesa)

Lluvias muy fuertes alcanzan a nueve estados del norte y centro del país

Para las mismas horas, se pronostican lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en el este y sureste de Sonora, el noreste de Sinaloa, zonas del este, oeste y suroeste de Chihuahua, el este, noreste y noroeste de Durango, el norte y oeste de Zacatecas, y el norte de San Luis Potosí. También se esperan lluvias muy fuertes en Puebla, el norte de Oaxaca y el centro y sur de Chiapas.

Lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros afectarán el norte de Nayarit, el norte y noreste de Jalisco, Aguascalientes, el norte y centro del Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala, el este de Hidalgo y el centro de Veracruz.

El martes, lluvias intensas persisten en Nuevo León y Tamaulipas

lluvias Monterrey
(Policía de Guadalupe)

El pronóstico para el martes 16 mantiene lluvias puntuales intensas en el este de Nuevo León y el norte y noreste de Tamaulipas. Se esperan precipitaciones muy fuertes en el este de Sinaloa, el oeste de Durango, el norte y este de San Luis Potosí, y el centro y sur de Chiapas.

Lluvias fuertes cubrirán el este y sureste de Sonora, el oeste y suroeste de Chihuahua, el sureste de Coahuila, el norte y oeste de Zacatecas, el norte de Nayarit, el norte de Jalisco, el norte de Querétaro, el norte y sureste de Hidalgo, el este del Estado de México, Tlaxcala, el este y sureste de Puebla, el norte y centro de Veracruz, y el norte, centro y sur de Oaxaca.

Intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros se esperan en Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y Tabasco. Lluvias aisladas de menos de 5 milímetros alcanzarán Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Rachas de viento de hasta 60 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua

El martes también se esperan rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y el istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora afectarán Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Costa azotada por una tormenta con cielo oscuro, nubes amenazantes y múltiples rayos. Palmeras se inclinan por el viento, olas intensas rompen en la orilla. Edificios con sacos de arena y ventanas tapiadas.
La costa se enfrenta a la Tormenta Tropical Boris, con palmeras azotadas por el viento, olas intensas y descargas eléctricas iluminando el cielo bajo una preparación activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los litorales del Pacífico se prevé mar de fondo con oleaje de entre 1.0 y 2.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El mismo rango de oleaje se espera en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Siete sistemas meteorológicos activos detonan el escenario

El SMN atribuye las condiciones a la confluencia de siete sistemas: una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico en el noreste del país, inestabilidad atmosférica generalizada, un sistema frontal fuera de temporada sobre el norte del territorio, el ingreso de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México, canales de baja presión extendidos sobre distintas regiones, y el desplazamiento de la onda tropical número 7 sobre el golfo de Tehuantepec.

Se prevé que el sistema frontal se disipe sobre el noreste del país.

Calor extremo supera los 45 grados en Baja California y se extiende al norte

Vista aérea de una ciudad densamente poblada bajo un cielo naranja y brumoso con un sol brillante, mostrando edificios y calles con un efecto ondulado.
Una vista aérea ilustra el calor récord y el impacto climático desolador en una ciudad densamente poblada, reflejando el calentamiento global de 1,37 °C alcanzado en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo a las lluvias, el noroeste y norte de México mantienen un ambiente de caluroso a muy caluroso. Las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, y se ubicarán entre 40 y 45 grados en zonas de Sonora, el noreste de Chihuahua, el norte de Sinaloa, el centro de Michoacán y el noroeste de Guerrero.

Temperaturas de entre 35 y 40 grados se registrarán en Baja California Sur, Durango, Coahuila, el este de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, el noreste de Guanajuato, Querétaro, el norte y este de Hidalgo, el norte y suroeste de Puebla, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo registrarán entre 30 y 35 grados.

El SMN recomienda a la población mantenerse bien hidratada, usar ropa de manga larga y de colores claros, evitar exposiciones prolongadas a la radiación solar y prestar atención especial a niños, adultos mayores, enfermos crónicos y grupos vulnerables. Protección Civil emitió avisos para las entidades con mayor riesgo de inundaciones y deslaves.

06:07 hsHoy

Clima en Ciudad de México: el estado del tiempo para este 16 de junio

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

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