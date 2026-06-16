Rutas, puntos y precios del RTP especial para llegar al Estadio Ciudad de México

La Secretaría de Movilidad ofrece traslado directo al Estadio Ciudad de México. (FOTO: GERMÁN ROMERO/CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México habilitó ocho rutas especiales de transporte para que los aficionados lleguen al Estadio Ciudad de México los días de partido sin necesidad de automóvil, con tarifas de viaje redondo de 350 y 500 pesos que incluyen una tarjeta de movilidad integrada edición especial del Mundial 2026.

El operativo se divide en dos modalidades: Ride y Park & Ride. Ambas operan desde las 07:00 horas con salidas cada 15 minutos desde distintos puntos de la capital, y todas convergen en las inmediaciones del estadio, en la zona de Santa Úrsula y Santo Tomás, o en el CETRAM Huipulco.

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Las rutas Ride están pensadas para quienes se trasladan en transporte público o llegan caminando al punto de abordaje. El costo es de 350 pesos por viaje redondo e incluye la tarjeta de movilidad integrada. Las unidades parten desde Bellas Artes, el CETRAM Chapultepec, el Ángel de la Independencia, el Palacio de los Deportes, el Parque México, el Estadio Olímpico Universitario y San Jerónimo.

Las rutas Ride están pensadas para quienes se trasladan en transporte público o llegan caminando al punto de abordaje. (X/ @GobCDMX)

Cada punto conecta con zonas de alta afluencia en distintas partes de la ciudad. Bellas Artes cubre el centro; el Ángel de la Independencia y el CETRAM Chapultepec atienden a quienes vienen del poniente y de Reforma; el Palacio de los Deportes sirve al oriente; el Estadio Olímpico Universitario y San Jerónimo funcionan como nodos del sur.

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Park & Ride: estacionamiento incluido por 500 pesos

La modalidad Park & Ride agrega el resguardo del vehículo al precio del traslado, es decir, los aficionados dejan su carro en estacionamientos remotos seguros y se trasladan al estadio en autobuses eléctricos o unidades RTP. El costo es de 500 pesos por viaje redondo.

Los cinco puntos de salida son el Auditorio Nacional con zona de estacionamiento en Campo Marte, Plaza Carso en Ampliación Granada, el Centro Comercial Santa Fe en Lomas de Santa Fe, Six Flags México en la carretera Picacho-Ajusco y el Parque Ecológico Xochimilco sobre Canal de Garay.

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Las unidades de esta modalidad también salen cada 15 minutos desde las 07:00 horas. La mayoría llega al CETRAM Huipulco; las que parten de Plaza Carso tienen como destino directo la zona de Santa Úrsula y Santo Tomás.

La tarjeta de movilidad integrada es válida para todos los servicios

Este servicio incluye una tarjeta de movilidad integrada edición especial del Mundial 2026. Crédito: Cuartoscuro.

El costo de cualquiera de las dos modalidades incluye una tarjeta de movilidad integrada edición especial del Mundial 2026. La tarjeta puede adquirirse en formato físico con pago en efectivo o en formato digital, y es válida para todos los servicios del operativo. Las autoridades recomiendan llegar antes de las 09:00 horas, ya que las actividades en el estadio arrancan a las 11:00 horas.

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Rutas especiales de Ride

1. Estadio Olímpico Universitario

Ubicación: Terminal C.U. Trolebús L7 Av. Universidad 4223, C.U.

Salida: Estadio Olímpico Universitario

Llegada: Santa Úrsula / Santo Tomás

Frecuencia de salidas: Cada 15 minutos

Horario de inicio: Desde las 14:00 hrs.

Costo: 350 pesos

2. CETRAM Chapultepec

Ubicación: CETRAM Chapultepec

Salida: CETRAM Chapultepec

Llegada: Santa Úrsula / Santo Tomás

Frecuencia de salidas: Cada 15 minutos

Horario de inicio: Desde las 14:00 hrs.

Costo: 350 pesos

3. Bellas Artes

Ubicación: Av. Juárez y Eje Central

Salida: Bellas Artes

Llegada: Santa Úrsula / Santo Tomás

Frecuencia de salidas: Cada 15 minutos

Horario de inicio: Desde las 14:00 hrs.

Costo: 350 pesos

4. Palacio de los Deportes

Ubicación: Sobre Circuito Interior, frente al Palacio de los Deportes

Salida: Palacio de los Deportes

Llegada: Santa Úrsula / Santo Tomás

Frecuencia de salidas: Cada 15 minutos

Horario de inicio: Desde las 14:00 hrs.

Costo: 350 pesos

La Secretaría de Movilidad de la CDMX habilitó ocho rutas especiales de transporte con tarifas de 350 y 500 pesos en viaje redondo para que los aficionados lleguen al Estadio Ciudad de México los días de partido sin usar automóvil. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

5. Perisur

Ubicación: Terminal Perisur Trolebús L12

Salida: Perisur

Llegada: Santa Úrsula / Santo Tomás

Frecuencia de salidas: Cada 15 minutos

Horario de inicio: Desde las 14:00 hrs.

Costo: 350 pesos

6. Reforma

Ubicación: Ángel de la Independencia

Salida: Reforma

Llegada: Santa Úrsula / Santo Tomás

Frecuencia de salidas: Cada 15 minutos

Horario de inicio: Desde las 14:00 hrs.

Costo: 350 pesos

7. Tasqueña

Ubicación: Terminal Tasqueña Trolebús L12

Salida: Tasqueña

Llegada: Santa Úrsula / Santo Tomás

Frecuencia de salidas: Cada 15 minutos

Horario de inicio: Desde las 14:00 hrs.

Costo: 350 pesos

8. Metro Universidad

Ubicación: Metro Universidad Escolar, C.U., Coyoacán

Salida: Metro Universidad

Llegada: Santa Úrsula / Santo Tomás

Frecuencia de salidas: Cada 15 minutos

Horario de inicio: Desde las 14:00 hrs.

Costo: 350 pesos