Quién es la actual esposa de Guillermo del Toro, ganador del Globo de Oro por Pinocho

Guillermo del Toro conoció a su actual esposa en 2018. REUTERS/Mario Anzuoni

El martes se llevó a cabo la edición de 2023 de los Globos de Oro, en donde el cineasta mexicano Guillermo del Toro volvió a poner en alto el nombre del país, pues fue galardonado con uno de los premios por su película Pinocho. En su discurso, luego de que se diera a dar a conocer su nombre como ganador, reconoció la labor del equipo de animadores que colaboró con él y además, aseguró que la animación es un género que no debe de ser minimizado frente a otros dentro de la cinematografía.

“La animación es cine. La animación no es un género infantil, es un medio”, mencionó respecto a su más reciente trabajo que fue realizado con la técnica de stop motion, es decir, cuadro por cuadro.

También admitió que llevaba unas copas encima, y dijo que fueron cientos de días dedicados a la producción y le envió un mensaje a las personas que aún no ven la cinta: “Es una película de belleza y amor”, resaltando que la animación es una forma más para transmitir ideas y contar historias.

El comentario sobre el la animación como cine surgió ante diversas voces de personas quienes aseguraron que Pinocho es “infantil” o que está dirigida exclusivamente a niños y niñas. Es importante mencionar que el mismo director lanzó un curso sobre stop motion sobre Pinocho.

El mexicano fue ganador de un Globo de Oro por la película Pinocho. (“Pinocho de Guillermo del Toro”). (Netflix vía AP)

Las otras cintas que estuvieron nominadas dentro de la categoría “Mejor Película Animada” en la edición 80 de los Globos de Oro fueron: Inu-Oh, Marcel the Shell With Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish y Turning Red, de Disney/Pixar.

Guillermo del Toro es una persona muy exitosa, sin embargo, esto posiblemente no sería posible sin el apoyo de muchas personas que lo rodean y lo impulsan a ser mejor cada día con su trabajo. Posiblemente, una de las personas que más impulsan e incluso inspiran a Del Toro, es su esposa, Kim Morgan.

Y es que a pesar de que a lo largo de su trayectoria, Del Toro se ha mantenido muy hermético sobre su vida familiar, en 2018 tuvo que revelar el divorcio con quien había sido du esposa por más de 30 años, Lorenza Newton, luego de los duros cuestionamientos de la prensa tras aparecer en la gala de los premios Oscar de ese año con otra mujer del brazo.

Ese año, en los premios más importantes de la industria cinematográfica, Guillermo del Toro ganó dos Oscar: uno a Mejor Director y otro a Mejor Película, por la cinta de La Forma del Agua.

Del Toro ganó un Globo de Oro el pasado martes.

Lo que más sorprendió esa noche fue que su discurso de aceptación fue dedicado a Kim Morgan, y no a quien se conocía como su esposa. Esto generó especulaciones sobre la vida privada de Guillermo del Toro.

Luego de agradecer a su familia en general, Del Toro señaló que “quiero gradecer a las personas que me han acompañado durante todo el camino. Kimmy”. Fue en marzo de 2018 cuando Del Toro anunció oficialmente su divorcio con Newton. Esto luego de que días antes había aparecido en dicho evento con la guionista Kim Morgan. Ante rumores de supuesta infidelidad, el cineasta mexicano señaló que ya se encontraba divorciado.

¿Quién es Kim Morgan?

La actual esposa de Del Toro, Kim Morgan, es una reconocida guionista de Hollywood, aunque también es historiadora de arte y crítica de cine. Tiene 48 años de edad y ha participado como jurado en el Festival Sundance.

Como guionista ha hecho dos películas: Seances y The Forbidden Room. Anteriormente estuvo casada con Guy Maddin, un director canadiense de cortometrajes experimentales.

Kim Morgan es la actual esposa de Guillermo del Toro. REUTERS/Mario Anzuoni

Del Toro y Morgan se conoció en 2018, cuando trabajaban juntos en el largometraje Nightmare Alley. Al poco tiempo se les pudo ver juntos en los premios Oscar, lo que provocó severos cuestionamientos y críticas a Del Toro, pues se creía que seguía casado con Newton. Por ello, el mexicano tuvo que aclarar que estaba divorciado de la madre de sus hijas desde 2017.

Desde entonces es común ver a la pareja junta en festivales de cine. En mayo de 2021, Del Toro y Morgan se casaron en secreto.

