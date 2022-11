Guillermo del Toro lanzó un concurso de stop-motion sobre “Pinocho”

Guillermo del Toro ha impulsado la educación en torno a la animación y el stop-motion. (Foto: REUTERS/Peter Nicholls)

Guillermo del Toro sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una estupenda noticia, alguno podría ganarse una pieza invaluable de su nueva película Pinocho. De acuerdo con el comunicado que publicó en su nueva cuenta de Instagram, todo dependerá de la creatividad que demuestren los aspirantes en un competencia que evaluará en compañía de Mark Gustafson.

“Pinocho de Guillermo del Toro”: qué dice la crítica sobre la película stop motion de Netflix El film animado llegará a la plataforma de streaming el próximo 9 de diciembre VER NOTA

Los creadores de contenido audiovisual y amantes del cine tienen la gran oportunidad de demostrar su talento a dos reconocidos cineastas que han triunfado a nivel internacional con sus propuestas. Esto gracias a que el oriundo de Guadalajara unió fuerzas con su colega para organizar una competencia donde personas de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia y Holanda podrán realizar si propia versión del icónico personaje.

La película se estrenará el 09 de diciembre en México. (Imagen Netflix)

“¡Estamos muy emocionados de anunciar nuestro concurso oficial de stop-motion #pinocchioContest organizado por los cineastas Guillermo del Toro y Mark Gustafson!”, se lee en el comunicado.

Las 6 películas imperdibles de Netflix para ver antes de fin de año Son estrenos que llegan en diciembre a la plataforma y abarcan diversos géneros para todo tipo de espectadores VER NOTA

De acuerdo con la información que compartió el director de La forma del agua (2017), quienes deseen participar tendrán que grabar un corto del personaje principal de su nueva película usando utilizando la misma técnica: “[El muñeco] Puede ser de arcilla, puede ser de estructura alámbrica, puede ser cualquier cosa que pienses que representa a Pinocho”.

El material editado debe estar terminado antes del 06 de enero de 2023, pues es el último día en que los aspirantes podrán enviarlo a través de redes sociales usando el #PinocchioContest. Asimismo, comentó que es muy importante que todos aquellos que se postulen completen su inscripción a través de https://fooji.info/gdt_pinocchio.

Estrenos de Netflix: “Bardo”, “Pinocho” y “Emily in Paris” entre los títulos que llegan en diciembre Además “The Witcher: el origen de la sangre” y la esperada “Glass Onion: un misterio de Knives out” entre las producciones más destacadas del mes VER NOTA

Guillermo del Toro terminó su convocatoria revelando que el ganador se llevará nada más ni nada menos que una de sus figuras originales de Pinocho que fueron creadas y usadas específicamente para la película que se estrenará en México el 09 de diciembre de 2022 en Netflix.

(Netflix)

Como era de esperarse, la sección de comentarios se llenó con nombres de muchos creadores que fueron etiquetados por sus seres queridos para que aprovechen esta gran oportunidad. No obstante, también resaltaron críticas en contra del cineasta tapatío y su colega por no incluir a México u otros países latinoamericanos en la convocatoria.

“Creadores de todas las edades excepto si eres latinoamericano”. “Ay no Guille, te iba a hacer un Pinocho de cerámica, pero estoy en Argentina y no puedo participar, no soy primer mundo”. “¿Cómo que México no entra?”. “Memo cómo vas a hacer un concurso y dejar fuera de participar a México”. “¡Esto habría sido genial si estuviera abierto a América Latina!... ¡Espero que puedas hacer otro pronto para nosotros!”, fueron algunas reacciones.

El director recibió un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. (Foto: Twitter/RealGDT)

Pero no todo está perdido, pues existe la posibilidad de que en un futuro Guillermo del Toro organice un nuevo concurso exclusivo para América Latina.

¿Qué dicen las primeras críticas sobre “Pinocchio”?

Todavía no se estrena oficialmente la película, pero algunos conocedores ya tuvieron la oportunidad de verla en festivales de cine. La expectativas es muy grande, pues el dos veces ganador del Oscar por La forma del agua ha conquistado a multitudes con sus creaciones y, de acuerdo con las primeras críticas, esta vez no sería la excepción.

El cineasta nació el 09 de octubre de 1964; actualmente tiene 58 años. (Foto: Netflix)

“Pinocho de Guillermo del Toro reinventa el clásico cuento de fantasía a través de la animación stop-motion más bellamente hecha en años, una poderosa y vital historia de padre e hijo sobre la aceptación y el amor frente al dolor, la miseria y el fascismo y el amor del cineasta por los monstruos en lo que es fácilmente su mejor película en una década.”, dice un artículo de Indie Wire.

“Hay muchos inventos originales en el guion de Del Toro y McHale que son efectivos, potentes y brillantes, como ese cambio de escenario de época. La división efectiva del Hada Azul que da vida en dos criaturas mágicas diferentes pintadas en diferentes tonos de azul, también es inspirador.”, dijeron en The Hollywood Reporter.

SEGUIR LEYENDO: