Guillermo del Toro fue seleccionado como uno de los 500 líderes más influyentes del mundo audiovisual

Guillermo del Toro es uno de los 500 líderes más influyentes del mundo audiovisual según la revista Variety (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Guillermo del Toro continúa reuniendo éxitos gracias a Pinocho y la buena aceptación que tuvo esta película, por ello es que este año fue considerado uno de los directores de cine más influyentes en el mundo del contenido audiovisual y se sumo al listado de la revista Variety.

Este año Guillermo del Toro cierra estando dentro de la lista de los 500 líderes más influyentes del mundo audiovisual que es lanzada cada año por Variety.

La revista señaló que luego de tener una de sus más grandes decepciones con la venta en taquilla para su película Nightmare Alley el año pasado, en 2022 el director se recuperó gracias a Pinocho.

"El maestro de la fantasía y el terror" se puede leer en el listado de la revista (Captura de pantalla/Variety)

En este listado también fueron mencionados otros artistas como Ana de Armas, el español Jaume Roures y una de las que más sorprendió fue Taylor Swift, quien recientemente mostró su talento como directora con su corto All too well.

Cabe recordar que hasta hoy, Pinocho ha logrado obtener dos nominaciones para los Globos de Oro, por Mejor Banda Sonora y Mejor Película Animada. Asimismo, para los Critics’ Choice Awards está nominada en tres categorías: Mejor Película Animada, Mejor Canción por Ciao Papa y Mejor Banda Sonora.

Aunado a esto, la cinta ha logrado una recaudación de USD 71 mil en taquillas desde su estreno a pesar de que se encuentra en salas de cine selectas alrededor del mundo, pues la película está en Netflix.

Guillermo nuevamente está viviendo una de las mejores épocas de su carrera, al igual que sucedió con el lanzamiento de "La Forma del Agua" y "El Laberinto del Fauno" (REUTERS/Peter Nicholls)

Hasta el 21 de diciembre, este largometraje era la película más vista a nivel mundial en Netflix y en esa semana (12 de diciembre al 18 de diciembre) reunió 39 millones 380 horas de vistas.

Aunado a todo esto, La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció a Guillermo dentro de su shortlist para los Oscar de 2023.

Pinocho está preseleccionada para las nominaciones en las categorías de Mejor Música (Banda Sonora Original), Canción Original por Ciao Papa y Sonido.

Este año, el cineasta también recibió el título de doctor honoris causa por la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. El pasado noviembre Del Toro fue reconocido con este grado por su carrera en el cine.

Otro de los logros del también guionista fue el ser homenajeado en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. Además, en el recinto se inauguró la exposición Crafting Pinocho, en la que se muestra cómo fue el proceso para que Guillermo y su equipo realizaran el stop-motion del filme.

Guillermo del Toro, junto a Mark Gustafson, tardaron un aproximado de 15 años para la creación de esta cinta, la cual se realizó en el Taller de Cucho, que está ubicado en Guadalajara, Jalisco.

"Pinocho" ha estado en el top 10 de películas más vistas en Netflix desde su estreno (Netflix)

A parte de los éxitos reunidos con su versión del cuento de Carlo Collodi, Del Toro también lanzó este año su serie El gabinete de curiosidades, la cual también recibida por el público.

No es de extrañarse que el director de La forma del agua se encuentre entre los líderes del mundo audiovisual, pues al menos una decena de cineastas han aplaudido su trabajo.

Entre los directores que han felicitado a Guillermo por sus últimas producciones se encuentran Stephen King, Matt Braly -director de Gravity Falls- y Cruz Contreras, animador de Spider Man into the Spider Vers.

También Taylor Swift se ha encargado compartir su admiración por el tapatío y su trabajo, inclusive ha revelado que lo considera una inspiración para su música que hace.

