Guillermo del Toro se llevó el Globo de Oro por Pinocho: “La animación es cine”

En su discurso como ganador del Globo de Oro en la edición de 2023, el director de Pinocho reconoció la labor del equipo de animadores que colaboró con él y además, aseguró que la animación es una técnica que no debe ser minimizada frente a otras dentro de la cinematografía.

“La animación es cine. La animación no es un género infantil, es un medio”, mencionó respecto a su más reciente trabajo que fue realizado como stop motion, es decir, cuadro por cuadro.

Además de admitir que “llevaba unas copas encima”, mencionó que fueron cientos de días dedicados a la producción y les envió un mensaje a las personas que aún no la han visto: “Es una película de belleza y amor”, resaltando que la animación es una forma más para transmitir ideas y contar historias.

Our Golden Globe WINNER for Best Picture - Animated is @pinocchiomovie! Congratulations! ✨🎥 #GoldenGlobes pic.twitter.com/Sqa2CkIWO6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

El comentario sobre el la animación como cine surgió ante diversas voces de personas quienes aseguraron que Pinocho es “infantil” o que está dirigida exclusivamente a niños y niñas. Es importante mencionar que la técnica

Las otras cintas que estuvieron nominadas dentro de la categoría “Mejor Película Animada” en la edición 80 de los Globos de Oro fueron: Inu-Oh, Marcel the Shell With Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish y Turning Red, de Disney/Pixar.

