Qué cantante tuvo que vender papel de baño para mantenerse económicamente durante la pandemia de COVID-19

(Ig/Getty Images)

Aunque la pandemia por COVID-19 parece cada vez un poco menos intensa y las acciones de cuidado se han ido aligerando a lo largo de los meses, durante 2020 la situación era completamente diferente, ya que durante un periodo, algunas personas de la población que tenían la posibilidad, se quedaron en sus casas sin salir para evitar riesgos.

De igual manera, el mundo de la farándula se vio afectado debido a que las producciones televisivas u obras de teatro tuvieron que parar en algunos cosas u optar por medidas extraordinarias.

Esto hizo que varias estrellas del medio tuvieran que encontrar otras formas de trabajo para mantenerse económicamente y sobrellevar la crisis de salud y económica derivada del virus Sars-Cov-2.

Fue así que un reconocido actor y cantante recordó, durante una entrevista para De primera mano que durante el tiempo en que estuvo más fuerte la contingencia, él optó por vender papel higiénico y servitoallas a domicilio.

(Fotos: Archivo web)

Se trata de Raúl Sandoval, conocido por interpretar papeles en telenovelas como Dos Chicos de Cuidado, Siempre Tuya Acapulco, Las Buchonas de Tierra Blanca y Mariposa de Barrio.

“Yo lo que he aprendido es que todo es bueno, hasta las cosas que no nos gustan nos dejan aprendizajes, nos ponen en sintonía con la realidad y con lo que de verdad vale y es bueno. A veces no nos gusta lo que estamos pasando, tenemos una experiencia y dices: ‘¿Por qué me pasa esto a mí?, pero luego te das cuenta que aprendiste algo y que seguramente no te vuelve a pasar, entonces seguramente todo es para bien”, aseguró en primera instancia.

Respecto a estos momentos en los que se dedicó a vender papel, el también cantante ahondó en que además del estímulo de dinero, también lo hizo por gusto.

“No tenía qué, fue una decisión que tomé, que además, psicológicamente siento que fue una decisión que me ayudó mucho, es muy bonito no rendirse a trabajar, a mí me gusta mucho el comercio, entonces fue mi primer trabajo, fue un regalo que me dio mi abuelo el aprender a vender”, rescató.

En este sentido, Sandoval recordó que este emprendimiento que tuvo lo remontó a una época de su infancia en donde un ser querido le mostró otras formas de ganarse la vida.

“Cuando yo tenía 6 años, regaló una caja de chocolates y me enseñó a vender. Yo me salía a la calle a vender chocolates y yo era muy feliz, fue como recordar esos tiempo y entonces saber que aportabas algo a la gente, porque qué pasaba. La gente no se arriesgaba a salir y había mucha gente que tenía miedo”, recordó.

Además, el exparticipante de La Academia aseveró que vender papel no sólo fue algo bueno para él, sino que era un gran apoyo para sus clientes .

¡@Raulsandoval777 nos confiesa que llegó a vender papel de baño por la pandemia! #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/Te0S9z4khh — De Primera Mano (@deprimeramano) January 7, 2023

“Entonces el que se lo llevaras a su casa, se lo sanitizaras ahí, era una bendición. Para las personas que llegaban a comprar un paquetón de papel, yo lo disfrutaba”, dijo.

Esta no es la primera vez que Sandoval habla sobre la venta que hizo durante la pandemia, pues en 2021, también en De primera mano recalcó los beneficios que tuvo de esta situación.

“Siempre he tratado poner los huevos en diferentes canastas, he tratado de que no sea la única entrada, entonces entre movimientos y cosas de repente cobro algo que se me debía, en el negocio del papel, vendiendo papel higiénico y servitoallas. Independientemente de los ahorros que nos han mantenido adelante, también para sentirme productivo y salir a hacer algo y tener la mente despejada”, comentó.

En cuanto a las críticas que suele recibir por este trabajo que hizo, lanzó un mensaje contundente: “La gente siempre va a criticar de acuerdo a su interior, la gente va a aplaudir y hablar con amor, si tiene amor en su interior. La gente va a escupir y va a hablar mal si lo que tiene dentro de ellos es putrefacto”.

