Lorena Herrera casi formó parte del clan Trevi-Andrade cuando tenía 18 años; así fue su experiencia

(Archivo/Instagram)

A casi 20 años de que Gloria Trevi fuera declarada inocente por un juez de Brasil tras las acusaciones de corrupción de menores, la intérprete estaría enfrentado nuevamente un señalamiento legal en EE.UU por aparentemente atraer a jóvenes a una red sexual en México liderada por Sergio Andrade.

Dónde está Sergio Andrade tras nueva denuncia en EEUU El ex productor musical y Gloria Trevi enfrentarían cargos por reclutar menores para una red de explotación a casi dos décadas de que ella fuera absuelta en México VER NOTA

En este sentido, Lorena Herrera, es una de las actrices de la farándula mexicana que casi resultó reclutada para estos fines. Pues durante sus inicios profesionales recibió la propuesta de acudir a un cast que supuestamente le abriría las puertas en la industria del entretenimiento.

Fue en una antigua entrevista para el programa La última y nos vamos con Yordi Rosado, donde la exconcursante de MasterChef Celebrity relató cómo se desarrollaron los hechos a partir de que vio por primera vez a Gloria Trevi.

MEXDF13ENE2000. La cantante Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas fueron detenidos en Rio de Janeiro, Brasil (Rodolfo Valtierra/CUARTOSCURO)

“La conocí en un restaurante (a Gloria Trevi), ella se acercó y me dijo que venía con una persona, con un gran productor y que me acababa de ver. No, (yo no era famosa todavía), estaba apenas empezando, ni siquiera había hecho una película, era cero famosa”, aseguró Lorena.

Gloria Trevi reapareció en redes tras ser acusada por corrupción de menores: “Estoy bien” Desde España, la cantante habló de “luchar contra todo”, esto luego de se dio a conocer que ella y Sergio Andrade fueron acusados en EEUU por crímenes similares a los del Clan Trevi-Andrade VER NOTA

Según la artista, ella quedó deslumbrada ante la oportunidad que se le presentaba, pues aunque ya estaba en plena formación actoral, aún no sabía cómo podría escalar dentro del medio.

“(Gloria comentó) que me había visto el productor este (Sergio Andrade) y que reunía todas las cualidades para lo que él estaba buscando en ese momento y era lo que yo buscaba, porque estaba estudiando en la escuela de Silvia Derbez y yo lo que quería era ser actriz, pero yo no sabía a donde iba”, aseveró y agregó:

Gloria Trevi y Sergio Andrade (Archivo)

“Entonces cuando me dijeron eso dije: ‘Wow, es lo que estoy buscando’, tenía como 18 años, pero desde los 14 siempre me vi más grande y siempre me vestía muy llamativa, el escote, el taconazo”.

Aunque todo pintaba bien, poco a poco algunas situaciones comenzaron a parecerle extrañas a Lorena, pues para la audición, le advirtieron que posiblemente al final tendría que hacer un desnudo.

“Siguen siendo acusaciones falsas”: Gloria Trevi rompió el silencio tras nueva demanda por trata de menores La intérprete de ‘Pelo Suelto’, emitió un comunicado ante la polémica que la acusa de presunta participación en crímenes de corrupción menores VER NOTA

“Me vuelven a llamar, le di mi teléfono, me llaman y me dicen que me iba a hacer un casting él, pero que en el casting me iban a poner a actuar de muchas cosas, cantar, bailar y todo eso. Pero me dicen: ‘Al final te tiene que ver sin ropa’. Ahí yo brinqué y dije: ‘¿Cómo que me tiene que ver sin ropa?’ “, contó.

Según la actriz de Siempre reinas, uno de los motivos por los cuales aceptó realizar el cast fue porque le cuestionaron si no estaría dispuesta a mostrarse sin ropa películas a gran escala en Hollywood. A lo que ella pensó que si eran escenas justificadas sí lo haría.

“Es que así son los castings, me terapeó, yo en ese entonces me veía en Estados Unidos, haciendo películas en inglés. (Gloria Trevi) no era famosa”, dijo.

Además, otro de los argumentos que utilizaron para enganchar a Lorena fue repetirle que Andrade tenía grandes planes con ella y, tras hacerle creer que así era como funcionaba la industria del entretenimiento, ella accedió. No obstante, el sitio donde sería la audición fue otra alarma que se encendió en su cabeza dese el momento en que le dijeron la ubicación.

“(Me dicen que será) en el hotel tal, un hotel horrendo ahí por Reforma y Río Tibet, un hotelucho ahí equis, entonces ya no me latió la cosa, todo me pareció muy raro. (Sí fue al casting), pero le dije a mi hermano que me acompañara con otro amigo (...) Le dije: ‘Acompáñame, si tú ves que me tardo más que determinado tiempo, ustedes rompen la puerta’”, contó.

Según lo relatado por Lorena Herrera, en un principio la audición parecía bastante normal y ya para el final, Andrade le mencionó a la joven que acudiera a hablar con Trevi, quien se encontraba en una habitación.

“Él era muy correcto, me puso a actuar de diferentes cosas, él estaba muy contento, me dijo: ‘Ve a platicar con Gloria’. Voy a platicar con Gloria y me dice: ‘Ahora es cuando te tienes que quitar la ropa’ y le dije: ‘No, no me la voy a quitar’ y me dice: ‘Es que tú me prometiste’, se puso a llorar, me dijo que iba a perder el trabajo si yo no lo hacía, me dio como cosita y dije como: ‘Bueno, no pasa nada’ era medio salvaje yo y dije: ‘Si este tipo a mí me trata de tocar, aquí lo golpeo’ y sabía que estaba mi hermano”, aseguró.

Al salir nuevamente, Herrera accedió a quitarse la ropa y tuvo que caminar desnuda, además de alzar los brazos y girar frente a Sergio Andrade.

“Después sí (llamó) quería firmar un contrato conmigo porque me iban a lanzar con la imagen de Gloria Trevi: ‘Te queremos que hagas locuras en el escenario, tenemos ideas, el pelo suelto, enloquecida’ entonces me dijo: ‘¿Harías todo esto? y yo dije: ‘Sí', pero lo que yo más quería hacer era ser actriz (...) yo quería entrar al medio”, expresó la famosa.

Por qué Lorena Herrera no formó parte del clan Trevi-Andrade

Aunque todo parecía perfilarse a que Lorena firmaría contrato con Sergio Andrade, fueron dos personas allegadas a ella quienes -al enterarse que se había encontrado con Sergio Andrade- rápidamente le advirtieron de la reputación del famoso.

“Ya después conozco a Jaime Moreno, Blanca Estela empezó a ser mi representante, les cuento toda la historia y los dos me dijeron lo mismo: ‘Él es un enfermo voyerista, perverso que le encanta ver a las mujeres desnudas’ y dije: ‘No’, después cuando me llamaron dije no iba a firmar ningún contrato”, relató.

A pesar de que fue una buena decisión, en un principio y previo a que se destapara el escándalo, cuando Lorena vio todo el éxito que comenzó a tener Gloria Trevi se sintió mal, pues consideró que ella habría estado en ese lugar.

“Al inicio dije: ‘Wow, que tonta’, porque Gloria Trevi entró arrasando con su música, esos planes eran para mí. Pero ya después de que salió toda la vergüenza... yo siempre lo intuí, yo percibía algo que había medio extraño”, exclamó.

De igual manera, Lorena consideró que ella no encajaba con las personas que estaban cerca de Sergio Andrade, pues todas ellas eran mucho menores.

“Yo no cumplía con el patrón que ellos tenían, porque ellos todas las chicas que estaban en esta secta eran chavitas muy pequeñas, de 13, 14 años era la más grande. Yo era bastante grande, desarrollada, aunque estaba chavita siento que yo no entraba”, argulló.

SEGUIR LEYENDO