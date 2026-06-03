México

Desmantelan en Acapulco red criminal que extorsionaba a prestadores de servicios turísticos

En total fueron 11 detenidos, entre los que se encuentra el supuesto líder, identificado como Jesús Zamora Cervantes

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Jesús Zamora Cervantes es identificado como el líder de la red de extorsión. Crédito: Redes Sociales
Jesús Zamora Cervantes es identificado como el líder de la red de extorsión. Crédito: Redes Sociales

Autoridades federales y estatales desmantelaron este miércoles 3 de junio una organización criminal que extorsionaba de forma sistemática a prestadores de servicios turísticos en Acapulco, Guerrero.

El operativo, enmarcado en la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, derivó en la detención de 11 personas, entre ellas Jesús Zamora Cervantes, señalado como el presunto líder de la estructura delictiva.

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Zamora es identificado como un empresario, político y líder social, presuntamente vinculado con la alcaldesa Abelina López Rodríguez.

Además, reportes periodísticos lo presentan como dirigente del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítimo Terrestre, junto con otros tres de los aprehendidos.

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Seis hombres y cinco mujeres integraban la estructura delincuencial. Crédito: Omar García Harfuch
Seis hombres y cinco mujeres integraban la estructura delincuencial. Crédito: Omar García Harfuch

De los 11 detenidos, 7 contaban con orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer extorsión. La célula habría operado mediante extorsión, amenazas, privación ilegal de la libertad y despojo, de acuerdo con información oficial. Sus principales víctimas serían trabajadores y comerciante de la costera Miguel Alemán.

La acción fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

En los cateos efectuados se les aseguraron armas, drogas y vehículos, entre otros objetos ilícitos.

La red extorsionaba a trabajadores de playas en Acapulco

Las autoridades revelaron que el grupo desmantelado intimidaba y exigía cuotas a prestadores de servicios turísticos para permitirles trabajar en playas y zonas de alta afluencia de la costera Miguel Alemán.

Las investigaciones partieron de denuncias ciudadanas, a partir de las cuales los agentes establecieron vigilancias fijas, móviles y discretas en los inmuebles utilizados por la organización.

El puerto turístico fue severamente azotado por un huracán en octubre del 2023
Los detenidos son señalados por extorsionar a prestadores de servicios turísticos. (imagen ilustrativa) Crédito: Cuartoscuro

Con los datos de prueba recabados, un juez de control otorgó nueve órdenes de cateo que sustentaron los operativos coordinados en distintos puntos del municipio.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero.

La coordinación entre las cuatro instituciones permitió ejecutar despliegues simultáneos en distintos puntos del municipio de Acapulco.

En total son 11 detenidos tras los operativos

Además del presunto líder, identificado como Jesús Zamora Cervantes, los otros 10 detenidos fueron:

  • Marco Antonio Velázquez Jirón
  • Javier Velázquez Ocampo
  • Benito Castro Palma
  • Antonia López Lorenzo
  • Nancy León Barrios
  • Arturo Pantoja Guatemala
  • Liliana Delgado Alvarado
  • Lorelei Ontiveros Pedraza
  • Abad Esparza Bustos
  • Julio César Melo Lozano

Durante los cateos se aseguraron tres armas cortas, 23 teléfonos celulares, tabletas electrónicas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y tres vehículos.

La reconstrucción de Acapulco se convirtió en una prioridad para reactivar el turismo en el puerto. (EFE)
Las aprehensiones derivaron de denuncias ciudadanas. (imagen ilustrativa) (EFE)

Autoridades indicaron que los domicilios quedaron sellados y bajo resguardo policial. Además, afirmaron que a todos los detenidos se les informaron sus derechos de ley antes de ser trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Omar García Harfuch señaló que las detenciones fueron posibles gracias a las denuncias de la ciudadanía e invitó a la población a observar las fotografías de los detenidos y aportar información adicional con garantía de absoluta seguridad.

“Gracias a sus denuncias es que estas personas están detenidas”, escribió el secretario en su cuenta de X.

Las autoridades indicaron que se continuará actuando para desmantelar organizaciones criminales y garantizar la seguridad de quienes viven del turismo.

Cuatro de los detenidos son dirigentes gremiales del sector turístico de Acapulco

Cuatro de los 11 detenidos habrían ocupado cargos de representación en organizaciones del sector turístico de Acapulco.

Zamora Cervantes, señalado como líder de la célula criminal, es representante y asesor jurídico del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítimo Terrestre, organización gremial que agrupa a concesionarios, permisionarios y vendedores de la franja de playa de la costera Miguel Alemán. Marco Antonio Velázquez Girón habría fungido como presidente de esa misma organización.

Imágenes de los operativos realizados la madrugada de este 3 de junio. Crédito: Omar García Harfuch
Imágenes de los operativos realizados la madrugada de este 3 de junio. Crédito: Omar García Harfuch

Arturo Pantoja Guatemala es identificado como el presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas “Vanguardia”.

Abad Esparza Bustos también es identificado de forma extraoficial como líder de trabajadores turísticos del puerto.

Las autoridades no han confirmado hasta el momento la vinculación del Frente de Defensa como organización en los hechos investigados.

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