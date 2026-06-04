México Canta llega a la recta final de registro: concurso del gobierno busca encontrar jóvenes talentos

El Gobierno de México lanzó la segunda edición de México Canta por la Paz y contra las Adicciones, un concurso musical binacional dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de México y Estados Unidos. (México Canta/Gobierno de México)

México Canta 2026 cierra su registro esta semana: así puedes participar en el concurso binacional que busca la nueva voz del regional mexicano

El Gobierno de México lanzó la segunda edición de México Canta por la Paz y contra las Adicciones, un concurso musical binacional dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de México y Estados Unidos.

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El plazo para inscribirse vence en seis días, el 10 de junio, en mexicocanta.gob.mx. La gran final será el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional.

La convocatoria abrió el 11 de mayo por anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo, acompañada de los artistas Majo Aguilar y Junior H. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó los detalles del certamen e indicó que forma parte de la estrategia de Atención a las Causas: “La cultura, la música transforman vidas, construyen comunidad, generan paz”.

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Junior H se dirige a una audiencia desde la 'Conferencia del Pueblo'. El evento es un anuncio público sobre la iniciativa 'México Canta', que el cantante y la presidenta presentan.

Quién puede participar y cómo registrarse

El programa México Canta 2026 abre su registro del 11 de mayo al 10 de junio, buscando unir voces a favor de la paz y en contra de las adicciones a través de la cultura y la música. (México Canta/ Gobierno de México)

El concurso está abierto a jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses —nacidos en México o en Estados Unidos con ascendencia mexicana— que quieran competir como solistas, duetos o ensambles. El género es regional mexicano con fusión, y las canciones pueden interpretarse en español, inglés, espanglish o lenguas originarias.

Una condición es innegociable: las composiciones no deben hacer apología de la violencia. Curiel de Icaza subrayó que el objetivo “ha sido siempre impulsar nuevas narrativas que no reproduzcan mensajes que normalicen la violencia o cualquier tipo de discriminación, misoginia o racismo”. Tampoco se requiere producción profesional: basta grabar el video con un teléfono celular.

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El registro es gratuito y se realiza en mexicocanta.gob.mx hasta el 10 de junio.

Este póster detalla los requisitos para una convocatoria musical dirigida a jóvenes talentos mexicanos y mexicoestadounidenses entre 18 y 29 años, incluyendo el género musical, idiomas y condiciones de participación. (México Canta/ Gobierno de México)

Semifinales en Los Ángeles y Mazatlán antes de la gran final

Las semifinales serán presenciales. El 23 de agosto, los representantes de Estados Unidos competirán en el Million Dollar Theater de Los Ángeles, California (Mañanera del Pueblo)

El Consejo Mexicano de la Música (CMM) seleccionará 14 semifinalistas: siete mexicoestadounidenses, cuyos nombres se darán a conocer el 24 de julio, y siete mexicanos, anunciados el 31 de julio.

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Las semifinales serán presenciales. El 23 de agosto, los representantes de Estados Unidos competirán en el Million Dollar Theater de Los Ángeles, California. El 30 de agosto, los mexicanos se medirán en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, Sinaloa. El 6 de septiembre se transmitirá un programa especial por Canal 22 con la recapitulación y el anuncio del séptimo finalista —el mejor cuarto lugar de ambas semifinales.

Tres contratos discográficos en juego

El concurso musical otorgará contratos discográficos nacionales e internacionales a tres ganadores en su Gran Final el 13 de septiembre. (México Canta/ Gobierno de México)

Los tres ganadores, elegidos por voto del público, recibirán un contrato discográfico en sus modalidades nacional, transnacional o independiente. Además, actuarán el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las celebraciones del Grito de Independencia.

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El premio va más allá del escenario: Sheinbaum señaló que el programa también apunta a retener a productores musicales que emigran a Estados Unidos para registrar su música, y a fortalecer la industria nacional a través del CMM.

Los números que dejó la edición 2025

Los ganadores de aquella edición fueron Sergio Maya, de Hidalgo, y el dueto Carmen María y Galia Sirup, de Tijuana. El regional mexicano, género central del concurso, representa el 70% del consumo de música mexicana en plataformas de streaming a nivel mundial. (Mañanera del Pueblo)

La primera edición del certamen dejó cifras que marcan el piso de expectativas para 2026. Se registraron alrededor de 15.000 participantes, la transmisión acumuló más de 11 millones de visualizaciones en 25 medios públicos y la votación digital sumó más de 220.000 personas.

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Los ganadores de aquella edición fueron Sergio Maya, de Hidalgo, y el dueto Carmen María y Galia Sirup, de Tijuana. El regional mexicano, género central del concurso, representa el 70% del consumo de música mexicana en plataformas de streaming a nivel mundial.