Famosos al desnudo: De Valentina y Salma Hayek comiendo rosca al amargo recuerdo de Pedrito Sola; así fue su Día de Reyes

Pedro Sola es considerado como uno de las primeras personalidades mexicanas que habló frente a las cámaras de televisión sobre sus preferencias sexuales, por esa razón, se convirtió en una figura mediática muy importante para la comunidad LGBT+ y cada vez que comparte su experiencia se vuelve tendencia en redes sociales. En esta ocasión no fue la excepción, pues durante una emisión de "Ventaneando" confesó que siempre quiso recibir un juguete "de niña", pero nunca lo tuvo por prejuicios. (Captura YouTube: Ventaneando)

Jorge Garralda asistió al programa de espectáculos para compartir detalles sobre la edición número 28 del Juguetón. Durante la plática confesó que ha sido duramente criticado en redes sociales por darles “juguetes de hombres” a las mujeres y viceversa, así que se defendió asegurando que su misión siempre ha sido hacer felices a las infancias mexicanas.

Fue bajo este contexto que Pedrito Sola recordó que cuando era un menor de edad solía pedir un juguete en especial: “Señor Garralda, yo pedía muñecas y me traían balones. Qué quieren que les diga, miren no más lo que pasó”.

Salma Hayek demostró que su Valentina Pinault está orgullosa de sus raíces mexicanas

Se conocían muy pocos detalles de Valentina Pinault Hayek hasta hace unos años, cuando comenzó a convivir públicamente con su madre en revistas, entrevistas y redes sociales. A partir de ese momento la protagonista de "Frida" abrió una ventana a su intimidad para contar cómo promovió algunas tradiciones mexicanas en su hija inglesa y entre ellas estaría nada más ni nada menos que el Día de Reyes Magos. (Foto Instagram: @salmahayek)

Salma Hayek publicó una fotografía donde capturó el momento exacto en que su hija estaba a punto de morder el tradicional pan mexicano: “Como todos los años Valentina siempre lista para la rosca de Reyes, y siempre se saca el muñeco”.

“Los tamales los termina haciendo mi mamá por que le quedan buenísimos. Sobre todo los oaxaqueños. Y cuando digo el muñeco me refiero al muñeco representativo del Niño Jesús, porque si pongo El Niño Jesús no falta quien me diga que El Niño Jesús es sagrado y que ese es un muñeco de plástico y también tienen razón. Ya se me antojaron los tamales de mi mami”, comentó la actriz en su post.

Eugenio Derbez bromeó con su “tino” con los niños

Una vez más, el comediante mexicano causó sensación en redes sociales por bromear sobre el "tino" que tiene con los niños. Y es que su vida amorosa ha estado envuelta en escándalos porque tuvo cuatro hijos con diferentes mujeres. En marzo de 1986 recibió a su primogénita Aislinn con Gabriela Michel; en Febrero de 1991 tuvo a Vadhir; en abril de 1992 se convirtió en padre de José Eduardo y en agosto de 2014 tuvo a su hija más pequeña, Aitana. (Captura Instagram: @ederbez)

Eugenio Derbez recurrió a su cuenta de Instagram para bromear sobre la facilidad con la que engendró todos sus hijos; esto en el marco del Día de Reyes Magos: “Con mi tino hasta en la rosca me sale niño”. El acompañó su post con un video que recuperó de La Familia P. Luche donde se puede ver a Ludovico repartiendo tamales.

Eduin Caz reapareció tras mostrar que estaba en Sinaloa cuando arrestaron a Ovidio “El Ratón” Guzmán

(Captura Instagram: @eduincaz)

