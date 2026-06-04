Cómo fue la última vez que el Azteca recibió la inauguración de un Mundial

Sorprendentemente y a diferencia de cómo se realiza en la actualidad, la inauguración del último Mundial realizado en México, no fue disputada por el Tri, ya que el honor se otrogaba al campeón vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estadio Azteca guarda en su historia un capítulo que marcó a varias generaciones: la inauguración del Mundial de 1986.

Hoy, a tan solo una semana del arranque del Mundial 2026 y a cuatro décadas de distancia de aquella ceremonia, la memoria colectiva revive ese día en el que la pasión por el futbol y la realidad de México se encontraron en un solo escenario.

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La convocatoria de 26 seleccionados que representarán a México en el Mundial 2026 fue presentada acompañada de un video que recuerda las justas previas celebradas en el país y la unión de los ciudadanos tras el sismo de 1985. (X/ @miseleccionmx)

Aquella jornada no sólo fue el arranque de una justa deportiva, sino el reflejo de un país que, tras el sismo de 1985 y un entorno de tensiones, se reunió para mostrar su capacidad de celebración y resiliencia al mundo entero.

La inauguración bajo la lluvia y la mirada del mundo entero

La ceremonia inaugural de México 86 presentó un par de contratiempos a los que tuvo que adaptarse.

El espectáculo incluyó bailes típicos , desfiles de trajes regionales y un montaje visual transmitido por televisión , mientras la afición en el Coloso de Santa Úrsula esperaba el inicio del partido.

El colorido de la cancha y la presencia de la mascota Pique dieron identidad al evento, aunque el público pedía algo más espectacular.

A pesar de las limitaciones, la multitud mantuvo el ánimo festivo, animando con “la ola” y cánticos durante toda la jornada.

La ceremonia del Mundial 1986 en el Estadio Azteca incluyó bailes típicos, trajes regionales, un montaje visual para televisión y la presenxcia del emblemático Pique. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

La lluvia obligó a que el espectáculo se realizara a la orilla del campo, haciendo que muchos asistentes sintieran que la fiesta era más para las cámaras que para ellos.

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Vigilancia inédita y tensión en el Azteca

La organización de la inauguración estuvo marcada por estrictos filtros de seguridad y un contexto nacional difícil, apenas ocho meses después del sismo de 1985.

Militares, cateos y decomisos formaron parte del operativo, reflejando la preocupación por posibles disturbios.

El ánimo social se hizo sentir con abucheos al presidente Miguel de la Madrid y protestas en las gradas, mostrando el descontento de un sector de la afición.

La afición mexicana abucheó al expresidente Miguel de la Madrid durante el discurso de apertura del Mundial de México 86. (Archivo: Captura de pantalla)

Pese a las tensiones, la jornada continuó sin mayor contratiempo y el futbol logró unir a miles en torno al espectáculo.

Italia y Bulgaria, protagonistas del partido inaugural

A diferencia de lo que ocurre hoy, en 1986 la Selección Mexicana no jugó el primer partido de la Copa del Mundo.

La FIFA otorgaba entonces el honor al campeón vigente, por lo que la inauguración tuvo como protagonistas a Italia y Bulgaria.

El partido reunió a más de 90 mil personas en el Azteca , ansiosas por ver rodar el balón.

El encuentro terminó empatado 1-1 , con goles de Alessandro Altobelli y Nasko Sirakov , en un partido que resultó menos emocionante de lo esperado.

México debutó días después ante Bélgica, rompiendo con la tradición actual de que el anfitrión abre el torneo.

Italia y Bulgaria disputaron el partido inaugural del Mundial de México1986 en el Estadio Azteca, empatando 1-1. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

Así, la última inauguración mundialista en el Estadio Azteca fue un evento de emociones encontradas, donde la pasión en las tribunas compensó la ausencia del Tri en el arranque y el futbol volvió a unir a México en una jornada única.

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