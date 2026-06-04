Malagón fue el primero en agradecer André Jardine tras salir del América: Henry Martin guarda silencio

ARCHIVO - Luis Ángel Malagón le dijo adiós André Jardine tras el tricampeonato. (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)

El Club de Futbol América confirmó este miércoles 3 de junio el fin del proyecto a cargo del estratega brasileño André Jardine, con quien festejaron seis títulos oficiales, especialmente el tricampeonato del Futbol Mexicano, algo que ningún equipo había hecho en los torneos cortos.

Tras darse a conocer el comunicado de los Azulcremas, el portero mexicano, Luis Ángel Malagón, invirtió minutos de su tiempo para dedicar un breve mensaje adjunto a una fotografía junto André Jardine en sus respectivas redes sociales. Las palabras de Malagón dicen lo siguiente:

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“Las palabras sobran, gracias por tanto. Gracias por confiar en mí. Dios te bendiga y todo el éxito para usted. Eres grande”, publicó Luis Ángel Malagón cerrando con el emoticono de un trofeo, teniendo en mente los galardones que obtuvo el Club América gracias a la dirección de André Jardine.

Así como Malagón se pronunció después del cese a André Jardine, los aficionados del Club América hicieron lo propio pero esta vez enviando críticas a la directiva de Coapa por tomar una decisión que, para ellos, es injusta e indescriptible, no obstante, los lazos en el primer equipo ya se encontraban desgastados por lo que se decidió poner fin a su mandato.

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Malagón agradeció a Jardine tras salir del Club América (Instagram / Luis Ángel Malagón)

Y en cuanto a los jugadores del Club América, resulta evidente que, después de Luis Ángel Malagón, no hay un mensaje individual que se dirija André Jardine o al tricampeonato obtenido entre 2023 y 2024. El futbolista que más llama la atención es Henry Martín, el capitán de los Azulcremas y con quien Jardine tendría una relación rota por los malos momentos se suscitaron para las Águilas en este Clausura 2026.

Inclusive, en sus redes sociales, fanáticos del Club América exigen su salida al seguir molestos luego de aquel penal errado en Cuartos de Final, frente a los Pumas de la UNAM, que dio como resultado el fracaso y eliminación del América en esta última liguilla.

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Cabe recordar que, después de quedar fuera del torneo, salió el rumor que Henry Martín y Néstor Araujo podrían dejar al Club América para reforzar al nuevo plantel de los Potros de Hierro del Atlante, no obstante, reportes mencionaron que el salario que percibe el búfalo superaría las expectativas del cuadro Azulgrana, que en el siguiente torneo Apertura 2026 volverá a la Primera División tras más de 10 años ausente.

Títulos del Club América con André Jardine

El técnico brasileño hizo tricampeón a las Águilas en torneos cortos. (Instagram / André Jardine)

De la mano de André Jardine, el Club de Futbol América tocó la gloria en seis ocasiones: tres de ellas en Liga Mx, así como una ocasión en el duelo por el Campeón de Campeones, Supercopa Mx y Campeones Cup.

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