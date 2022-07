“Hay que subirlas a un ring”: Raúl Sandoval reaccionó al pleito de Toñita y Myriam

Raúl Sandoval, Toñita y Myriam son agresados de la generación 2002 del programa (Foto: Getty Images / CUARTOSCURO)

Toñita sorprendió recientemente al expresar que cuando se encuentre frente a frente con su ex compañera de La academia Myriam Montemayor se le iría a golpes. “Me la voy a madrear, me la voy a moquetear”, dijo la veracruzana ante la mirada atónita de los reporteros a quienes les contó sus planes.

Y es que ambas ex académicas llevan algunos años distanciadas después de haberse enfrentado en Twitter, cuando Montemayor aseguró que tanto la veracruzana como sus ex compañeros Víctor García y Raúl Sandoval tuvieron actitudes misóginas y machistas contra ella en el pasado.

Ahora ha sido este último quien expresó su opinión respecto a las rencillas que las dos mujeres han hecho evidentes.

“Hay que comprar un ring de box y a subirlas, yo compro palomitas”, dijo bromeando en su encuentro con los medios en la alfombra roja del show de Disney On Ice. En un tono más serio, el cantanto expresó que “para poder juzgar o criticar una situaciónn como ésta, se necesita primero saber uno perfectamente quién es y si estás a la altura como para juzgar a alguien, creo que nadie lo está, el único que puede juzgar es Dios, tendrías que tener un ego muy grande para poder juzgar a alguien”.

Raúl Sandoval forma parte de las filas de Televisa (IG: raul_sandoval777)

El también actor admitió que ha tenido un distanciamiento de Myriam, y en contraste, se mantiene muy apegado a Antonia Salazar Zamora, nombre completo de la nacida en Tantoyuca, Veracruz.

“Lo único que puedo decir es que las quiero mucho y pues son sus problemas, yo no me voy a meter en esas cosas. Hay broncas ahí desde que pasó lo de la última gira y todo, nos separamos mucho Myriam y tu servidor por cosas que sucedieron ahí, no por mí, yo no tengo ningún problema de volver a convivir con ella y demás, yo no tengo nada contra ella, pero creo que ella nos saca la vuelta. Todo lo que ya se supo, pasaron muchas cosas ahí”, expresó el cantante de 43 años y destacó que no está “de parte” de alguna u otra en especial.

“Y con la que convivo muy seguido y platico más es con Toñita, pero es lo mismo que digo, no soy pro ninguna de las dos, porque creo que las dos tienen sus equivocaciones, sus problemas que arreglar y yo no soy quien para juzgar a ninguna”

Desde agosto de 2019 comenzó el intercambio de ataques entre ambas (Twitter @lanegradeoroofi e IG: myriammontecruz_)

Sandoval, quien próximamente aparecerá como parte de la serie de Vicente Fernández estelarizada por Jaime Camil, habló de la personalidad de Toñita, quien se ha caracterizado por su manera claridosa de expresarse:

“La Toña es la Toña y lo que yo crea le va a valer un comino, y quién soy para opinar del tema, sólo ella sabe lo que trae adentro y lo que siente y lo expresa, no puedo opinar sobre eso, hay mucha gente que hace muchas cosas y se las aplauden, qué vamos a opinar”, destacó.

Respecto a la percepción de que Myriam y Toñita estarían incitando a la violencia entre el público, en medio del contexto social de la violencia contra las mujeres, Raúl expresó:

Toñita actualmente participa en Las estrellas bailan en Hoy Foto: Televisa

“Son dos mujeres, si fuera un cabron que le está diciendo que le va a pegar, al decirlo lo meten al bote, pero son dos mujeres que traen sus problemas de hace tiempo y ellas van a encontrar la manera de arreglarlo”.

El esposo de Fran Meric se puso como ejemplo, pues recodó que hace algún tiempo él presentaba actitudes agresivas, pero aprendió que no es la mejor manera de conducirse en la vida:

“Yo soy pro amor , pro dialogar, fui muy violento en un tiempo, he aprendido, no te voy a decir que soy la santa palomita pero la vida y mis camotazos me han enseñado a aprender que las cosas no siempre se arreglan a chingadazos”, concluyó.}

SEGUIR LEYENDO: