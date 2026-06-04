Captan a Eduin Caz a bordo de una moto y sin casco en CDMX: “Muy imprudente”

Los famosos fueron criticados por no usar casco

Eduin Caz se volvió tendencia luego de que circuló un video donde el cantante viaja en motocicleta por calles de la CDMX sin casco de seguridad, al igual que quien maneja la unidad, el influencer Ese Pérez.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, no usar casco puede ameritar una sanción de $1,170 a $2,340 pesos, además de tres puntos a la licencia de conducir.

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El propio Pérez compartió el clip en Instagram este martes 2 de junio. En los comentarios, usuarios lo critican a él y a Caz por circular sin protección; entre los mensajes se lee: “Que imprudencia ir sin casco”.

Tras la polémica, Ese Pérez explicó en su cuenta que salieron “de las luchas bien rápido” y que solo se movieron para llegar a la camioneta de Caz, donde, asegura, tenía guardado su casco.

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Eduin Caz se volvió tendencia por un video en el que viaja en motocicleta por calles de CDMX sin casco de seguridad (IG)

“Ya sé que dicen del casco... solo fue para llegar a la camioneta de Eduin... De antemano, ching*n a su madre y quá les importa jajaja", escribió. Hasta el momento, Eduin Caz no se pronuncia.

El inciso D del artículo 37 del Reglamento establece que conductores y pasajeros deben portar casco certificado durante todo el trayecto. La norma precisa: “Utilizar casco protector, diseñado exclusivamente para la conducción de motocicleta, que cuente con especificaciones de seguridad, y asegurarse que la persona acompañante también lo porte; el casco deberá encontrarse debidamente colocado en la cabeza y abrochado, sin muestras de deterioro ni con fracturas visibles”.

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Narcomanta y un corrido, las recientes polémicas de Eduin Caz

El 31 de mayo de 2026, apareció una narcomanta en Tijuana con amenazas contra Eduin Caz y miembros de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California. El mensaje hacía referencia a una investigación sobre la desaparición de 180 kilogramos de cocaína ocurrida en 2025 y advertía a Caz mantenerse alejado de ciertos asuntos.

El Reglamento de Tránsito de CDMX prevé una multa de 1,170 a 2,340 pesos por no usar casco en motocicleta (Foto: Cuartoscuro)

No es la primera vez que recibe amenazas de este tipo; en febrero de 2025, Grupo Firme canceló una presentación en Mazatlán tras otro mensaje intimidatorio. Hasta ahora, ni Eduin Caz ni la agrupación han dado declaraciones públicas sobre la narcomanta y no se han reportado medidas de protección específicas para el cantante

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En abril de 2026, Eduin Caz protagonizó un incidente durante un concierto en Veracruz, donde se molestó por las insistentes peticiones del público para que interpretara “La Pantera”, un corrido que Grupo Firme dejó de tocar por la polémica y prohibiciones en torno a este subgénero musical.

El cantante confrontó directamente al público, pidiéndoles que dejaran de solicitar el tema debido a sus implicaciones relacionadas con la delincuencia organizada.

Usuarios cuestionaron a Eduin Caz y a Ese Pérez en redes sociales por la imprudencia de ir en motocicleta sin casco (@grupofirme, Instagram)

Eduin Caz ha tenido incidentes en conciertos, como romper una pantalla durante una presentación en Colombia en diciembre de 2025. El acto ocurrió al final del show cuando arrojó una botella a la pantalla, generando reacciones divididas entre el público y viralizándose en redes sociales. Posteriormente, el cantante ofreció disculpas públicas por el daño.

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