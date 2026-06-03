América confirma la salida de André Jardine: Guillermo Almada podría ser el relevo

Jardine cerraría una etapa marcada por tres campeonatos consecutivos y trofeos como el Campeón de Campeones, la Supercopa de México y el Campeones Cup. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el entorno de Coapa, los rumores sobre la salida de André Jardine del América circularon con intensidad y hoy, el club oficializó su partida tras haber concluido el Clausura 2026.

El futuro inmediato del banquillo azulcrema continúa tomando mucha fuerza y la directiva ya estaría explorando opciones para iniciar una nueva etapa deportiva.

América oficializó la salida de Jardine a través de sus redes oficiales, con un comunicado dedicado a destacar sus logros y paso como DT de las Águilas. (X/ @ClubAmerica)

En este sentido, la figura de Guillermo Almada emergería como el principal candidato para asumir el reto, en un momento donde la directiva busca renovar la estructura y responder a la exigencia de la afición tras los recientes resultados.

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El cierre de Jardine tras el tricampeonato

La etapa de André Jardine con América concluye después de tres años en los que el club sumó seis títulos nacionales.

El estratega brasileño fue clave en la obtención del tricampeonato, un logro más que inédito en la era de torneos cortos.

Jardine llegó en 2023 y de inmediato se consolidó con títulos en tres campeonatos consecutivos .

El equipo ganó además el Campeón de Campeones , la Supercopa de México y el Campeones Cup bajo su gestión.

Su salida estaría atribuida a los resultados recientes y al nuevo proyecto que pretende la directiva azulcrema.

Jardine fue clave en el tricampeonato del América, un logro inédito en la era de torneos cortos de la Liga MX. (Instagram / Club América)

Así, el cierre de este ciclo respondería a la exigencia de mantener al club en la élite y a la búsqueda de nuevos logros tanto en el ámbito nacional como internacional.

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Cambios directivos y nuevos retos en Coapa

De acuerdo con los reportes, el brasileño habría notificado a la directiva su decisión de ya no continuar al frente del conjunto de Coapa. Tras un común acuerdo entre ambas partes, Jardine y América tomarían caminos distintos para el Apertura 2026

La eliminación en Cuartos de Final ante Pumas y la falta de refuerzos clave habrían influido en la determinación.

La directiva estaría valorando ajustar la plantilla y el cuerpo técnico antes del próximo torneo.

El club busca fortalecer su presencia tanto en Liga MX como en competencias continentales.

La salida de Jardine sería atribuida a la eliminación reciente en cuartos del final del Clausura 2026 y a la evaluación de la nueva directiva de las Águilas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

De esta manera, la directiva exige mayor competitividad internacional y mejores resultados tras un año sin título de Liga MX. La llegada de nuevos líderes a la estructura de Coapa coincidiría con la decisión de cambiar de entrenador.

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Almada encabeza la lista de candidatos

Con la salida de Jardine, el uruguayo Guillermo Almada se perfila como el relevo natural para el banquillo azulcrema.

Según el reporte de fuentes cercanas al club, su experiencia en la Liga MX lo posicionaría como uno de los entrenadores más atractivos para el club.

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Almada ha demostrado capacidad para competir al más alto nivel y conoce a fondo el futbol mexicano.

El club analizaría su perfil junto al de otros candidatos antes de tomar una decisión definitiva.

La directiva busca a un técnico que garantice estabilidad y resultados inmediatos.

Fotografía de archivo del uruguayo Guillermo Almada técnico de Pachuca. EFE/David Martinez Pelcastre

La decisión sobre el nuevo entrenador marcará el inicio de una nueva era para las Águilas, que apuntan a recuperar protagonismo en todos los frentes.