México Deportes

El técnico que hizo historia: los seis títulos de Jardine con el América en tres años

El estratega brasileño concluyó su ciclo con las Águilas este 3 de junio, dejando todo un legado y cifras históricas en la institución

Guardar
Google icon
Hombre sentado con chaqueta azul sostiene un trofeo "CAMPEÓN CLAUSURA 2024", con otros dos trofeos similares, sobre fondo del escudo del Club América y un estadio.
En tres años, el brasileño dejó al club con el primer tricampeonato en torneos cortos, un registro sin precedentes que lo instaló en la cima nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dominio de América en los últimos tres años tiene nombre y apellido: André Jardine. El entrenador brasileño concluyó este 3 de junio de 2026 su ciclo con las Águilas, etapa en la que el club logró una serie de triunfos de suma relevancia para su historia.

La exigencia de la afición por mantener al equipo en la élite y la decisión de la directiva de renovar el rumbo del Apertura 2026 marcaron el cierre de toda una era de resultados.

PUBLICIDAD

América ganó seis campeonatos oficiales en tres torneos cortos bajo la dirección de André Jardine, consolidando su legado en la institución azulcrema. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
América ganó seis campeonatos oficiales en tres torneos cortos bajo la dirección de André Jardine, consolidando su legado en la institución azulcrema. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

En sólo tres torneos cortos, América sumó seis campeonatos oficiales bajo el mando de Jardine. El estratega dejó cifras que sin precedente en la institución, al conseguir regularidad, títulos y récords que colocan al club en la cima del futbol mexicano.

Jardine logra seis títulos con América

La gestión de Jardine se traduce en una colección de campeonatos que ningún otro técnico había conseguido en la era de torneos cortos:

  • Histórico tricampeonato de Liga MX en torneos cortos: Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.
  • Supercopa de la Liga MX, obtenida tras vencer a Tigres.
  • Campeón de Campeones, trofeo obtenido automáticamente tras conseguir el bicampeonato.
  • Campeones Cup, título internacional que recibió después de derrotar al Columbus Crew.
El histórico tricampeonato de Liga MX con América incluyó el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024. (REUTERS/Daniel Becerril)
El histórico tricampeonato de Liga MX con América incluyó el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024. (REUTERS/Daniel Becerril)

Este dominio convierte a Jardine en el técnico más ganador de la historia azulcrema. La cosecha de seis trofeos en tres años permanece como un registro sin igual para la institución, que durante este periodo se consolidó como el club más laureado del país.

PUBLICIDAD

Cifras inéditas para las Águilas en la era Jardine

La etapa de Jardine al frente del América no sólo se mide en títulos, sino en una regularidad desconocida para el club en torneos recientes. Durante tres años, el equipo compitió en múltiples frentes y mantuvo un desempeño sostenido.

En total, América disputó 162 partidos oficiales bajo la dirección de Jardine. El saldo es contundente: 85 victorias, 41 empates y 36 derrotas. Los azulcremas lograron, entre otros registros destacados:

  • Rachas invictas en diversas fases de la Liga MX, superando a rivales históricos y sumando puntos clave en momentos de presión.
  • Consolidación en los primeros puestos del torneo regular, incluso en campañas con lesiones y ausencias de jugadores titulares.
  • Primer tricampeonato de la institución en la era de torneos cortos, un logro que permanecía pendiente en la historia azulcrema.
La era de Jardine en América también incluyó el trofeo Campeones Cup, ganado tras derrotar al Columbus Crew de la MLS. (Foto: Katie Stratman-Imagn Images)
La era de Jardine en América también incluyó el trofeo Campeones Cup, ganado tras derrotar al Columbus Crew de la MLS. (Foto: Katie Stratman-Imagn Images)

De esta manera, la gestión de Jardine permitió que América impusiera marcas y estableciera una referencia de solidez a nivel nacional, manteniendo un rendimiento elevado a lo largo de su ciclo.

Temas Relacionados

André JardineClub AméricaLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América confirma la salida de André Jardine: Guillermo Almada podría ser el relevo

El estratega brasileño habría dado las gracias tras haber conseguido el histórico tricampeonato y caer en cuartos del Clausura 2026 ante Pumas

América confirma la salida de André Jardine: Guillermo Almada podría ser el relevo

Sin Mundial 2026 pero Jordan Carrillo ya tendría su futuro definido

Pese a rumores de ofertas de América, Chivas y Cruz Azul, Santos mantiene los derechos del jugador y deberá decidir en cuanto a su continuidad con Pumas

Sin Mundial 2026 pero Jordan Carrillo ya tendría su futuro definido

Las mayores polémicas de la historia de los Mundiales: de la Mano de Dios al escándalo arbitral de 2002

Además de grandes jugadas, las copas han vivido varios eventos que dejaron marcadas algunas ediciones del campeonato

Las mayores polémicas de la historia de los Mundiales: de la Mano de Dios al escándalo arbitral de 2002

¿LaLiga en México? Javier Tebas abre la posibilidad para hacer un partido oficial en territorio mexicano

El dirigente señaló que la pasión de la afición mexicana por los clubes de LaLiga es uno de los factores determinantes que motivan este acercamiento

¿LaLiga en México? Javier Tebas abre la posibilidad para hacer un partido oficial en territorio mexicano

¿Salsa de la que pica o no? Guía de supervivencia y frases para no morir en el intento si consumes picante

Si eres visitante, conoce estas palabras provenientes de la cultura mexicana para poder comunicarte de mejor manera y evita enchilarte al consumir chile

¿Salsa de la que pica o no? Guía de supervivencia y frases para no morir en el intento si consumes picante
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a Antonio Molina Díaz, hombre ligado a Genaro García Luna, y excoordinador de cárceles federales

Detienen a Antonio Molina Díaz, hombre ligado a Genaro García Luna, y excoordinador de cárceles federales

Desmantelan en Acapulco red criminal que extorsionaba a prestadores de servicios turísticos

“El Bukanas” y “El Fósil”, hermanos y líderes del huachicol, son procesados por homicidios en Veracruz

El Chapo Guzmán envía nueva carta: reitera su interés en la extradición y pide ser tratado con igualdad

Fiscalía de Michoacán detiene a policía municipal de Uruapan por extorsión a empresarios

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury tomará talleres para ser jurado en Miss Universo México y descarta tener favorita: “Todas pueden ganar”

Aarón Mercury tomará talleres para ser jurado en Miss Universo México y descarta tener favorita: “Todas pueden ganar”

El tacvbo Meme del Real regresa al Teatro Metrópolitan: preventa para ‘Otro MeMetropólitan’

Pulp rompe su propio récord con el concierto más largo de su historia en el Palacio de los Deportes

Estos son los precios de los boletos para Rod Stewart en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Kenia OS evita a la prensa en España e intensifica rumores de una ruptura con Peso Pluma

DEPORTES

América confirma la salida de André Jardine: Guillermo Almada podría ser el relevo

América confirma la salida de André Jardine: Guillermo Almada podría ser el relevo

Sin Mundial 2026 pero Jordan Carrillo ya tendría su futuro definido

Las mayores polémicas de la historia de los Mundiales: de la Mano de Dios al escándalo arbitral de 2002

¿LaLiga en México? Javier Tebas abre la posibilidad para hacer un partido oficial en territorio mexicano

¿Salsa de la que pica o no? Guía de supervivencia y frases para no morir en el intento si consumes picante