El técnico que hizo historia: los seis títulos de Jardine con el América en tres años

En tres años, el brasileño dejó al club con el primer tricampeonato en torneos cortos, un registro sin precedentes que lo instaló en la cima nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dominio de América en los últimos tres años tiene nombre y apellido: André Jardine. El entrenador brasileño concluyó este 3 de junio de 2026 su ciclo con las Águilas, etapa en la que el club logró una serie de triunfos de suma relevancia para su historia.

La exigencia de la afición por mantener al equipo en la élite y la decisión de la directiva de renovar el rumbo del Apertura 2026 marcaron el cierre de toda una era de resultados.

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América ganó seis campeonatos oficiales en tres torneos cortos bajo la dirección de André Jardine, consolidando su legado en la institución azulcrema. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

En sólo tres torneos cortos, América sumó seis campeonatos oficiales bajo el mando de Jardine. El estratega dejó cifras que sin precedente en la institución, al conseguir regularidad, títulos y récords que colocan al club en la cima del futbol mexicano.

Jardine logra seis títulos con América

La gestión de Jardine se traduce en una colección de campeonatos que ningún otro técnico había conseguido en la era de torneos cortos:

Histórico tricampeonato de Liga MX en torneos cortos: Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Supercopa de la Liga MX , obtenida tras vencer a Tigres.

Campeón de Campeones , trofeo obtenido automáticamente tras conseguir el bicampeonato.

Campeones Cup, título internacional que recibió después de derrotar al Columbus Crew.

El histórico tricampeonato de Liga MX con América incluyó el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024. (REUTERS/Daniel Becerril)

Este dominio convierte a Jardine en el técnico más ganador de la historia azulcrema. La cosecha de seis trofeos en tres años permanece como un registro sin igual para la institución, que durante este periodo se consolidó como el club más laureado del país.

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Cifras inéditas para las Águilas en la era Jardine

La etapa de Jardine al frente del América no sólo se mide en títulos, sino en una regularidad desconocida para el club en torneos recientes. Durante tres años, el equipo compitió en múltiples frentes y mantuvo un desempeño sostenido.

En total, América disputó 162 partidos oficiales bajo la dirección de Jardine. El saldo es contundente: 85 victorias, 41 empates y 36 derrotas. Los azulcremas lograron, entre otros registros destacados:

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Rachas invictas en diversas fases de la Liga MX, superando a rivales históricos y sumando puntos clave en momentos de presión.

Consolidación en los primeros puestos del torneo regular, incluso en campañas con lesiones y ausencias de jugadores titulares.

Primer tricampeonato de la institución en la era de torneos cortos, un logro que permanecía pendiente en la historia azulcrema.

La era de Jardine en América también incluyó el trofeo Campeones Cup, ganado tras derrotar al Columbus Crew de la MLS. (Foto: Katie Stratman-Imagn Images)

De esta manera, la gestión de Jardine permitió que América impusiera marcas y estableciera una referencia de solidez a nivel nacional, manteniendo un rendimiento elevado a lo largo de su ciclo.