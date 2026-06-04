El estudio que explica por qué el registro de celular con CURP avanza tan lento en México

La razón no es ignorancia ni fallas técnicas: más de la mitad de quienes conocen el registro simplemente se niegan a hacerlo, según datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 60% de los mexicanos con celular no registrará su línea por desconfianza, según datos de The CIU.

A 27 días del plazo, aproximadamente 92.6 millones de líneas siguen sin vincularse a una identidad oficial en México. La razón no es ignorancia ni fallas técnicas: más de la mitad de quienes conocen el registro simplemente se niegan a hacerlo, según datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU) presentados el 1 de junio ante medios especializados.

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“Estamos hablando de que más del 50% de las personas no se quieren registrar porque hay desconfianza en cómo se van a manejar sus datos personales”, señaló Fernando Esquivel, director de Investigación de Mercados de The CIU.

Qué teme la ciudadanía

7 de cada 10 mexicanos temen que el registro facilite el robo de identidad o el mal uso de sus datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encuesta de la plataforma de opinión pública México Elige, publicada el 7 de mayo, cuantificó el rechazo: 7 de cada 10 mexicanos temen que el registro facilite el robo de identidad o el mal uso de sus datos.

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Otros 6 de cada 10 se oponen a que las operadoras suspendan el servicio si no se cumple el plazo del 30 de junio, y la misma proporción rechaza la fecha límite del padrón.

Los testimonios recogidos en el vox populi de Grupo Marmor reflejan esas cifras en la calle. “No sirve, no va a funcionar, las estafas van a seguir”, dijo un joven estudiante identificado como Beto.

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Una investigadora entrevistada en el mismo sondeo cuestionó la equidad territorial de la medida: “¿Qué pasa con las personas que viven en zonas rurales? No saben ni de qué va la Ley en Materia de Telecomunicaciones”.

La brecha que nadie calculó

"¿Qué pasa con las personas que viven en zonas rurales? No saben ni de qué va la Ley en Materia de Telecomunicaciones", comentó encuestada (Imagen Ilustrativa Infobae)

The CIU también documentó una fractura socioeconómica en el conocimiento del trámite. Mientras 9 de cada 10 personas en los segmentos de mayor ingreso (A/B) saben que deben registrar su línea, ese porcentaje cae a 49% entre los usuarios de niveles D y E — los que concentran la mayor parte del mercado de prepago.

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Y el prepago es, precisamente, el segmento más expuesto: 83.1% de los usuarios en México opera bajo esa modalidad, con una rotación anual del 57.2% de líneas.

El impacto ya llegó al mercado

Según The CIU, en un trimestre promedio se comercializaban cerca de 20 millones de nuevas SIM en México; en el primer trimestre de 2026, el mercado apenas alcanzó 14 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rechazo ciudadano no es solo una cifra de opinión: tiene efectos comerciales medibles. Según The CIU, en un trimestre promedio se comercializaban cerca de 20 millones de nuevas SIM en México; en el primer trimestre de 2026, el mercado apenas alcanzó 14 millones.

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América Móvil, matriz de Telcel, reportó una caída neta de 391,000 líneas en ese periodo. AT&T perdió 577,000. En el segmento de prepago, las bajas fueron más pronunciadas: 483,000 y 895,000 respectivamente.

El total de líneas móviles en el país se situó en 158.9 millones al cierre del primer trimestre, con el crecimiento más bajo registrado desde el primer trimestre de 2021.

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Riesgo sistémico, no solo sectorial

Ernesto Piedras, director general de The CIU, advirtió que una suspensión masiva de líneas no registradas el 1 de julio tendría consecuencias que van mucho más allá de las telecomunicaciones.

“Se nos van a caer cosas que mueven a la economía todos los días”, dijo Piedras. Mencionó operaciones bancarias, transporte, comercio electrónico y servicios digitales como sectores directamente expuestos. “Los efectos son realmente sistémicos y habrá un riesgo que no se tiene hoy calculado”.

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Para cumplir el plazo, las operadoras deberían registrar más de 1.75 millones de líneas por día desde hoy hasta el 30 de junio — un ritmo que The CIU considera inviable al ritmo actual.