Bárbara de Regil confesó que le avisaron de último momento sobre el fin de las grabaciones en Cabo

Bárbara de Regil es una de las actrices más polémicas en la farándula mexicana, sin embargo, tras varios escándalos que protagonizó durante los últimos años, consiguió ganarse nuevamente el cariño de cierto público al participar en la telenovela del Güero Castro llamada Cabo.

No obstante, fue durante una entrevista con Hoy, donde la influencer fitness compartió que se encontraba sumamente triste debido a que le avisaron de último momento sobre el final de las grabaciones del melodrama.

“Me acaban de avisar que voy a acabar hoy y sí fue como una cubetada de agua fría y mira que me baño con agua fría diario, per dije ‘wow, hoy acabo... a ver espérate, no me suelten’”, comenzó a decir.

Bárbara reflexionó respecto a la ambigüedad que en ocasiones tienen los artistas, pues mientras están en un proyecto hay momentos en los que desean arduamente que terminen, pero cuando esto sucede el sentimiento de nostalgia es innegable.

“Lo chistoso es que de repente estamos trabajando y queremos acabar y nos queremos ir a nuestra casa y cuando acabamos, ya no nos queremos ir, es como una cosa mental y aprendes a disfrutar cada momento, cada día’', aseveró.

Respecto a su paso por esta telenovela, de Regil compartió que el personaje al que le dio vida fue muy importante para ella y dijo estar contenta porque el público conectó de buena manera con Sofía.

‘’Me da mucha risa porque me dicen Sofía de repente en la calle y eso me gusta mucho porque Sofi es una mujer que lleva mucha luz y mucho amor en el corazón y qué bonito que la gente vea ese tipo de personajes, que tienen alma pura, limpia y no trae maldad en el corazón’', destacó.

Hace unos meses, cuando recién estaba por estrenarse Cabo, Bárbara de Regil también acudió al matutino de Televisa y ahondó en lo contenta que estaba por formar parte de este proyecto.

“Para mí es un sueño porque el Güero sí, la verdad es que soy su fan, además soy amiga de sus hijas, entonces para mí es como algo bien bonito trabajar con él, y que haya pensado en mí, yo estoy rayada”, expresó la mujer de 35 años.

Los últimos trabajos en la actuación de Bárbara de Regil fueron la serie Rosario Tijeras, en 2016, la película Loca por el trabajo, que filmó en 2018 y Parientes a la fuerza, que grabó para Telemundo en 2021.

Desde entonces se ha dedicado a su labor en redes sociales, donde ha destacado como creadora de contenido, sin embargo también ha sido atacada por su actitud que muchos califican como “extremadamente positiva”, por lo que ha sido protagonista de polémicas virales y memes.

Debido a que en los últimos años Bárbara ha dado de qué hablar en su faceta de influencer en redes sociales y como empresaria del estilo de vida fitness -faceta en la cual comercializa tarros de proteína para el desarrollo muscular- quiso dejar muy en claro que su principal motivación es la actuación.

“He tenido mucha suerte y tengo proyectos muy valiosos como Top Ten, y la verdad es que el tema de influencer es como un tema muy aparte, o sea, yo soy actriz realmente, y es lo que me gusta y me apasiona”, destacó la famosa.

