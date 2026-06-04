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Yeri Mua explica por qué fue captada llorando en el aeropuerto: “Mi psiquiatra aumentó mi medicación”

Después de ser captada llorando en el aeropuerto, la cantante y creadora de contenido admitió que su médico ajustó el tratamiento para evitar nuevos episodios

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Yeri MUA explicó que sufrió un ataque de ansiedad en el AICM al regresar de Corea del Sur
Yeri MUA explicó que sufrió un ataque de ansiedad en el AICM al regresar de Corea del Sur

Yeri Muá explicó que sufrió un ataque de ansiedad en el AICM a su regreso de Corea del Sur y dijo que su psiquiatra aumentó su medicación para evitar nuevos episodios, después de que fue captada llorando en el aeropuerto en medio de la polémica por la detención de su expareja Naim Darrechi.

La influencer y cantante contó en sus redes sociales que el episodio ocurrió cuando se sintió rebasada por la prensa y por las personas que la rodeaban en su llegada a la Ciudad de México. En un video difundido en redes se le ve caminando con su equipo de trabajo, cubriéndose el rostro por momentos, mientras varias personas le gritan mensajes de apoyo.

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En esas imágenes también se observa a integrantes de su equipo mientras intentan ayudarla a salir del aeropuerto hasta que llega la camioneta en la que abandona el lugar. La escena se difundió poco después de que Yeri Muá reapareció en redes tras la controversia relacionada con su exnovio.

“Soy fuerte, pero soy humana y me genera mucha ansiedad esta situación. No me gusta verme vulnerable ante el mundo porque es darle el gusto a quiénes me quieren ver mal, pero no lo pude controlar frente a un montón de cámaras, soy real. Pau tendrá mi teléfono, me ayudará a subir todo lo que tiene que ver con mi trabajo, yo estaré bien, denme tiempo. Las amo a mis fans y no se preocupen por mí”, escribió Yeri en sus redes sociales.

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La cantante señaló que la presión de la prensa y de las personas que la rodeaban detonó la crisis emocional en el aeropuerto (Yeri Mua)

Yeri Muá pidió a periodistas acercarse con más respeto

La cantante dijo que el momento que vivió con reporteros, representantes de medios de comunicación, le provocó una crisis emocional. También sostuvo que, aunque suele dar entrevistas, pidió una forma distinta de acercamiento en espacios públicos.

“Lo otro, la verdad no me gusta que se me avienten los periodistas y me aplasten, en verdad me generaron un ataque de pánico y ansiedad cuando regresé de Corea”, escribió la veracruzana en sus historias.

Más adelante añadió que no está en contra de la cobertura periodística y que mantiene una postura de respeto hacia la prensa. “Ojalá puedan acercarse de una manera más respetuosa cada que viajo. Yo de verdad estoy a favor de la prensa digna y en contra de la censura, no les niego nunca una entrevista, les tengo mucho amor y respeto, ojalá no vuelva a suceder. Igual mi psiquiatra aumentó mi medicación para evitar estos episodios”, afirmó la reggaetonera.

Yeri Mua
Yeri MUA pidió a los periodistas acercarse con más respeto en espacios públicos y afirmó que no está en contra de la prensa (Instagram)

Yeri también publicó otros mensajes para agradecer el respaldo de sus seguidores y explicar cómo se ha sentido en los últimos días. En una de sus historias de Instagram escribió: “Hola, manitas. Primero que nada gracias por los que han estado aquí para mí aunque mi bocota no pare, ya saben que me cuesta quedarme callada, pero I was okay (estoy bien), también las perr*s malas se echan una lloradita y a seguirle”.

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