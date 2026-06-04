México

Incendio alrededor del Mercado de Jamaica moviliza a Bomberos de la CDMX

Personal de Protección Civil ya trabaja en el lugar

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(FB/krizna.aven.906638)
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La presencia de fuego en inmediaciones del Mercado de Jamaica y una columna de humo visible desde distintos puntos de la alcaldía Venustiano Carranza alertó a los bomberos de la Ciudad de México.

“Recibimos el reporte de Incendio en la colonia Jamaica, en @A_VCarranza; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova”, escribió el Jefe Vulcano Cova.

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En la zona se observa una gran columna de humo proveniente de una bodega de plásticos y cartón para empaquetado (Facebook/krizna.aven.906638)

Confirman origen de incendio en una bodega de la colonia Jamaica

La cuenta oficial de Jefe Vulcano Cova, coordinador del cuerpo de bomberos, indicó que los materiales que se queman son cartón y artículos de paquetería.

(X/@loliteli)
(X/@loliteli)

Se confirmó que la bodega está contigua al Mercado de Jamaica sin que hasta el momento se reporten personas heridas.

“Realizamos labores de extinción y contencion del fuego en una bodega contigua al mercado de Jamaica. #AlMomento, informo que en el lugar se queman artículos de paquetería y cartón. Continúo informando”, se pudo leer.

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Incendio en el Mercado de Jamaica. (X/ @OVIALCDMX)
Incendio en el Mercado de Jamaica. (X/ @OVIALCDMX)

Historia del Mercado de Jamaica

El área donde hoy se encuentra el Mercado de Jamaica ya era un punto comercial en tiempos prehispánicos, ubicado en la orilla este de la antigua México-Tenochtitlán, cerca del lago Xochimilco.

En esa época, la zona se caracterizaba por sus chinampas (islas artificiales) y el intenso tráfico de canoas que llevaban productos agrícolas hacia los principales mercados de la ciudad, como el de Tlatelolco.

Con la llegada de los españoles, el lago y los canales comenzaron a secarse gradualmente, pero la actividad comercial continuó en la zona durante el periodo colonial y después de la independencia.

En el siglo XIX, el comercio se centró en el Canal de la Viga, vital para el transporte y distribución de productos, especialmente flores, frutas y verduras provenientes de Xochimilco y Tláhuac.

Ramos buchones
FOTO' MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El mercado como recinto formal surgió en la década de 1950, cuando el gobierno de la ciudad impulsó la modernización de los mercados públicos. El 23 de septiembre de 1957, el presidente Adolfo Ruiz Cortines inauguró el Mercado de Jamaica junto con otros mercados como el de Sonora y La Merced, en un proyecto que incluyó la construcción de nuevas instalaciones, estacionamientos y guarderías infantiles.

El Mercado de Jamaica es famoso por su especialización en la venta de flores y plantas ornamentales, con alrededor de 5,000 variedades.

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