El increíble descubrimiento de un investigador de la UNAM que podría ser clave para la lucha contra la obesidad

Investigadores de la Máxima Casa de Estudios en México están cerca de encontrar una gran herramienta para el combate de la obesidad, la diabetes e incluso el cáncer (Infobae México / Jesús Avilés)

El descubrimiento de una cadena pequeña de ácido ribonucleico (RNA por sus siglos en inglés) podría cambiar por completo la forma en la que se procesan diversos azúcares, dando un paso importante para combatir problemas complejos en la salud humana como lo son la obesidad y la diabetes.

Hija de Manuel Añorve, senador priista que apoyó a Yasmín Esquivel, trabaja para la ministra El senador salió en defensa de la funcionaria el pasado martes, catalogando las acusaciones de plagio como una “calumnia” VER NOTA

“Conociendo las funciones de los RNA’s podemos atacar problemas complejos como sería la obesidad, la diabetes y, en un futuro largo el cáncer”, señaló el coordinador de la Unidad de Genética de la Nutrición en la unidad periférica del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBO) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aquella pequeña cadena que podría ser clave para el combate a la obesidad fue descubierta por Juan Miranda Ríos, investigador de la Máxima Casa de Estudios en México, durante la estancia en el laboratorio de Gisela Storz, de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. AzuCR, como fue nombrada, tiene un tamaño de 164 bases de longitud y codifica para una pequeña proteína de 28 aminoácidos, pero su participación es muy importante en la regulación de genes realcionados con el metabolismo de diversos azúcares.

El nuevo descubrimiento de la cadena de ARN por parte del investigador de la UNAM podría ser clave en el combate a la obesidad (Foto: Markus Scholz/dpa)

Juan Miranda Ríos detalló que el nombre a su descubrimiento surgió ya que el pequeño RNA es regulado por diferentes azúcares, por lo que al RNA se le llamó AzuCR y a la proteína que codifica AzuC, de modo que el nombre está ligado con las funciones que tiene.

Cuáles son los descuentos que ofrece la credencial UNAM En diversos establecimientos de la CDMX se pueden obtener beneficios y rebajas con dicha identificación VER NOTA

Del mismo modo, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que es posible que el estudio de dichas moléculas tengan un impacto para la salud humana, ya que algunas de las enfermedades en el ser humano pueden tener su origen en que no se produzcan algunos RNA pequeños o proteínas diminutas como AzuCR o la proteína AzuC.

Cabe mencionar que hasta el momento se han descubierto únicamente una decena de RNA’s con funciones duales, de las cuales tres de ellas fueron gracias al estudio de la bacteria Escherichia coli (E. coli), una de ellas es la recién nombrada por el investigador universitario.

¿Qué son los RNA’S y cómo funcionan?

11/02/2021 La Química Del Arn Puede Ser La Clave En Nuevos Tratamientos Del Cáncer POLITICA CSIC

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el ácido desoxirribonucleico o DNA, por sus siglas en inglés, contiene información que forma a todo organismo vivo, no obstante, ninguna célula puede formarse sin alguien que traduzca esa información y esa es precisamente la función del ácido ribonucleico o RNA, el cual permite la expresión o generación de proteínas.

Yasmín Esquivel destapó que los otros autores de las tesis reconocieron haber tomado fragmentos de su texto La ministra de la SCJN aseguró contar con pruebas de que fue víctima de plagio y de que, además, el archivo que contiene su trabajo fue modificado ilegalmente VER NOTA

“Antes al RNA casi no se le consideraba, lo importante en las células era el DNA y las proteínas, pues no se creía que tuviera funciones en la regulación de la expresión genética”, señaló Juan Miranda Ríos.

A dichas facultades se suma que algunas de esas pequeñas moléculas también pueden producir diminutas proteínas las cuales tienen funciones importantes en la virulencia de bacterias patógenas, por lo que también son conocidos como RNA’S con funciones duales.

El estudio de los RNA’s podría llevar a comprender mejor cómo se producen enfermedades como la obesidad o la diabetes, e inclusive ciertos tipos de cáncer (REUTERS/Eric Gaillard/File Photo)

“Es importante reconocer que el estudio de estos RNA’s nos está llevando a comprender algunos mecanismos de enfermedad que antes no se conocían. Pensando en que algunos de estos genes van a producir proteínas resultaba que muchas de las enfermedades no se podían atribuir antes a que hubiera un gene defectuoso. Ahora sabemos que hay genes que producen RNA’s que si no se producen en la cantidad adecuada pueden provocar enfermedades”, comentó el investigador universitario.

Es de este modo como el estudio de los RNA’s podría llevar a comprender mejor cómo se producen enfermedades como la obesidad o la diabetes, e inclusive ciertos tipos de cáncer, por lo que sería posible diseñar estrategias terapéuticas que lleven a reducir o bloquear su expresión en células cancerosas.

Actualmente, Juan Miranda Ríos estudia modelos de obesidad en un tipo de gusano llamado Caenorhabditis elegans (C. elegans) para ver cómo diferentes dietas (altas en azúcares y en grasa) modifican la expresión de estos RNA’s pequeños, considerando que muchos de los genes que codifican proteínas y RNA’s pequeños son muy similares en el humano.

SEGUIR LEYENDO: