De Andrés García a Silvia Pinal: las predicciones más escandalosas del Brujo Mayor para los artistas en 2023

El Brujo Mayor es uno de los tarotistas más polémicos de México y, como cada año, no dudó en dar sus predicciones para 2023 respecto a los famosos de la farándula que han enfrentado todo tipo de controversias recientemente.

El astrólogo -quien afirma ser imparcial en sus proyecciones- tiró las cartas durante una conferencia de prensa para dar a conocer qué les podría esperar a los artistas.

Silvia Pinal

Durante 2022, la salud de Silvia Pinal fue uno de los tópicos que mantuvo con preocupación a los televidentes mexicanos y esto aumentó en diciembre pasado cuando se dio a conocer que la famosa dio positivo a influenza.

Respecto a esto, el brujo remarcó que “las cosas no marchan muy bien” para lo histrionisa y dio a entender que la situación de la actriz podría no “desenvolverse” de la mejor manera.

Alfredo Adame

Alfredo Adame se inmiscuyó en múltiples altercados el año pasado, al punto en que el 28 de septiembre fue brutalmente golpeado a las afueras de su casa en Fuentes de Tepepan, Tlalpan y terminó con múltiples fracturas en el rostro.

Para 2023, el Brujo Mayor auguró que la vida del actor dará un giro radical, pues no volverá a la pantalla chica.

“Verdaderamente está loco, no sabe que hacer con su vida, está todo golpeado, anda muy mal, ya no regresa a la televisión evidentemente (...) no se recupera, yo creo que lo vamos a ver decaer, porque antes, vive ahí por el sur, pero ahora ya no sale de su casa porque está todo golpeado”, dijo.

Andrés García

Andrés García se encuentra en un estado de salud crítico y su esposa Margarita Portillo es quien lo ha atendido durante este tiempo, no obstante, la familia del famoso se envolvió en dimes y diretes que sólo han aumentado de nivel.

Ante esto, el tarotista visualizó uno de los peores escenarios para García y remarcó que aparentemente su pareja le hizo brujería.

“No me gusta definitivamente predecir que alguien va a tener una muerte, pero sí está terminando. Yo creo que él ya lo está provocando, él ya desea desprenderse, el ya no quiere vivir en su cuerpo. Ya vivió y ahorita mismo ya no quiere seguir adelante, tenemos 365 días para que ojalá se recupere o a ver que pasa porque está sufriendo mucho”, comentó.

Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui es un actor que constantemente está envuelto en polémica debido a sus controversiales opiniones respecto a los derechos humanos y la política. Llegó a trabajar con DonaldTrump y ha tenido nexos con otros políticos como Enrique Peña Nieto o Jair Bolsnaro.

Respecto a si podría llegar a un puesto político en México, el Brujo Mayor arguyó que no lo conseguirá, pero predijo que posiblemente continúe con su carrera de actoral.

“Va a estar luchando, sin embargo no llega (a un puesto político), no llega a ser gobernador, ni presidente, pero si va a estar luchando. Las espadas significan graves problemas, no va a seguir como político, pero como actor sí”, dijo.

Gloria Trevi

En cuanto a la próxima bioserie de Gloria Trevi, el tarotista explicó que posiblemente será un proyecto que tenga una gran recepción, sin embargo, no descartó que haya personas a las cuales no les guste.

“Yo creo que es una mujer que ha sufrido, sí va a tener éxito aunque para que una telenovela tenga éxito debe tener enemigos y amigos, unos van a estar de acuerdo, pero mucha gente la va a ver, entonces sí va a tener éxito”, dijo.

