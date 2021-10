Eduardo Verástegui: el hombre que lleva 17 años sin relaciones íntimas y desata polémica en redes

Verástegui se lanzó al estrellato en los años 90 (Instagram: eduardoverastegui)

El día de ayer, Eduardo Verástegui fue suspendido de Twitter por algunas horas después de diversos mensajes que incitaron a rechazar las vacunas en contra del virus COVID-19, lo cual generó polémica en las redes sociales, pues diversos usuarios criticaron sus declaraciones.

Esta no es la primera vez que el actor desata polémica en redes sociales, pues desde hace unos años se ha caracterizado por sus controversiales opiniones con respecto a política y derechos humanos.

El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización del aborto, mismo día en el que se registó un fuerte sismo en el centro de México, ante lo cual Eduardo no dudó en relacionar los dos sucesos para expresarse en contra de la desición de los magistrados.

“Hoy México llora. Hoy México tiembla. Llueve desconsoladamente en varias partes del país, y la tierra cruje. Hoy, miles de bebés mexicanos han sido condenados a muerte. Hoy, México llora; hoy, México tiembla, por sus hijas e hijos que no nacerán”, comentó el actor en su cuenta de Twitter.

Eduardo Verástegui llamó "sicarios" a magistrados de la SCJN (Foto: Twitter/@EVerastegui)

Unos días después, Verástegui afirmó que los integrantes de la SCJN eran unos peligrosos criminales, pues atentaban en contra de la vida, por lo que convocó a una marcha para protestar la decisión: “Por obra y gracia de la Suprema Corte de Justicia los vientres de las mujeres se han vuelto el lugar más inseguro de México”, afirmó el actor.

Eduardo Verástegui ha tenido una larga carrera como actor, pues ha participado en diversos proyectos de televisión y cine en México y Estados Unidos, además de haber incursionado en la música por un breve período de tiempo, sin alcanzar el éxito esperado.

Después de varios años de carrera como actor, Eduardo se integró al gobierno del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo buscó para integrarlo como consejero al Comité de la Herencia Hispánica.

Verástegui también ha tenido nexos con otros políticos, como el actual gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el ex presidente de México Enrique Peña Nieto, y el mandatario de Brasil Jair Bolsonaro.

El actor proviene de una familia católica de Tamaulipas, en una entrevista para Ventaneando, contó que decidió tomar el camino de activista provida al inspirarse por su familia, pues la madre de Eduardo vivió una situación que cambió el rumbo de su vida gracias a que evitó abortar.

Eduardo Verástegui formó parte del gobierno de Donald Trump (IG: eduardoverastegui)

Según Verástegui, cuando su madre era joven tuvo un embarazo de alto riesgo, por lo que el médico que la atendía le recomendó abortar, ante lo cual la mujer se negó, dando como resultado el nacimiento de su hermana, quien es uno de los pilares de su vida.

Asimismo, el actor reveló que lleva alrededor de 17 años sin tener relaciones sexuales, pues sus principios católicos le impiden mantenerlas antes de contraer matrimonio.

“Para mí ha sido una bendición. Ha sido una disciplina increíble, muchas cosas dentro de mí se han despertado. Te puedo escribir un libro de los beneficios que he vivido”, afirmó Verástegui al hablar de su celibato.

“‘La castidad no es sana’, me decían o ‘el sexo es una necesidad física’. No es una necesidad física. Necesidad es comer, dormir, respirar, si no respiras te mueres. Yo no he conocido jamás a alguien que haya muerto por la abstinencia. Más bien es un deseo natural físico”, afirmó.

