“Desagradable”: Poncho Herrera reaccionó a sus supuestas exigencias para regresar a RBD

Luego de que la mañana del 3 de enero circulara que Poncho Herrera supuestamente habría exigido USD 10 millones para sumarse al reencuentro de RBD porque no le orgullecía haber sido parte de dicho proyecto, el actor reaccionó a través de sus redes sociales y aseguró que para él “el dinero no lo es todo”.

La revista TV Notas publicó este martes que Alfonso Herrera fue el único integrante de RBD que no aceptó estar en el esperado reencuentro porque desde el principio pidió una gran suma de dinero, de no recibir el pago, su respuesta era un contundente “no”.

No obstante, a través de su cuenta de Twitter, el actor desmintió la información y la llamó “desagradable”, pues señaló que sus decisiones profesionales no son motivadas por cuánto pueda ganar. Asimismo, negó que haber sido parte de RBD no lo hiciera sentir orgulloso, por el contrario, hizo hincapié en que está agradecido con Rebelde por lo que ha significado en su carrera.

Ninguno de los integrantes restantes de RBD ha hablado acerca de las supuestas exigencias de Poncho para regresar al grupo (Instagram/@rbd_musica)

“Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”

Aunado a ello, deseó nuevamente éxito a los demás integrantes de RBD, Anahí, Christian Chávez, Christopher Ukermann y Dulce María en los proyectos que hagan derivados de Rebelde y agradeció por el apoyo que le han brindado.

“Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde. De la misma forma que mis compañer@s me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente”, se lee en su mensaje.

Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo.



Y a los fans mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño.

Feliz 2023. pic.twitter.com/eLCYxXWjjg — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 3, 2023

Para finalizar su mensaje, el protagonista de El baile de los 41 externó que con Rebelde aprendió que debe perseguir sus sueños, algo que sigue aplicando día con día y es una de las cosas que lo han motivado a continuar los proyectos en los que está trabajando actualmente.

RBD también lanzó un comunicado con el que pidió que no se difunde la desinformación que TV Notas publicó en su revista acerca su regreso.

¿Qué dijo TV Notas sobre Poncho Herrera y su decisión de no regresar a RBD?

La publicación señaló que, según una fuente que estuvo involucrada en el reencuentro de RBD, Alfonso desde el principio dejó claro que no se sentía orgulloso de haber sido parte de el fenómeno mundial que surgió gracias a Rebelde, por lo que quería alrededor de 200 millones de pesos para sumarse a regreso de la agrupación.

Asimismo, habría dicho que él quería ese dinero porque sabía que en el concierto virtual que hicieron sus compañeros en 2020 fue un éxito y logró reunir tal cantidad.

El actor ya había comentado que decidió no regresar porque está enfocado en los proyectos que tiene actualmente (Instagram/@anahi)

“De entrada (Poncho Herrera) les dijo: ‘Miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo, ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares’”, se lee en la revista.

Además de esto, Poncho también habría exigido que le dijeran en dónde sería la gira del reencuentro porque él no estaba dispuesto a presentarse en lugares que “no me merezcan” y él decidiría en qué lugares sí aceptaría cantar.

Aunado a ello, el protagonista de Amar te duele también habría dejado claro que lo que menos le importaba eran los fans de Rebelde, por ello que en su mensaje aclaratorio agradeciera su fiel apoyo.

