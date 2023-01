Qué paso con las personas que intentaron secuestrar a Tracey Palafox, mujer acusada de estafar con boletos

Todos habrían trabajado con la mujer acusada de reventa (Twitter/@MerGarza y @Libro_negro_)

El 26 de noviembre de 2022 fueron detenidas siete personas, quienes habrían secuestrado a Tracey Palafox, una aparente revendedora de boletos falsos para conciertos.

De acuerdo con familiares de los detenidos, el señalamiento sería en realidad falso, pues todos trabajaban junto a ella y el día en que habría ocurrido la privación de la libertad, en realidad acordaron verse para que la mujer les devolviera el dinero.

“Mis hijas son Iretzy, Ixchel y Mildred Romero Hernández, a ellas las detienen injustamente y las están acusando de privación de la libertad primero, reclasifican el delito por secuestro agravado cuando ellas solo fueron para una cita porque esta muchacha Tracey Palafox les iba a pagar un dinero por unos boletos que ellas acomodaron, se me hace injusto que estén dentro del penal de Santa Martha Acatitla cuando ellas son inocentes”, mencionó el padre de tres de las acusadas.

La supuesta revendedora de boletos falsos acusó por secuestro a sus aparentes colaboradores tras citarlos bajo engaños

Los nombres de las otras personas son Hilary Merchant, Octavio Castillo, Fernanda Hernández y Denys Pineda, las seis mujeres se encuentran en el penal femenil Santa Martha Acatitla. En redes sociales los familiares y amigos de los sujetos explicaron que aparentemente, los siete nunca habrían secuestrado a la aparente estafadora, si no que supuestamente ella fue quien los engañó.

Supuestamente, las siete personas a quienes Tracey acusó por presunto secuestro habían trabajado con ella vendiendo boletos de junio a octubre de 2022, ella incluso les pagaría con entradas, pero esto nunca ocurrió, durante un tiempo incluso desapareció de redes sociales.

Después habría buscado verlos para entregarles la cantidad acordada, pero tras una discusión y un cambio de lugar, la pareja de la aparente estafadora llegó al sitio con patrullas, ambos habrían alegado un intento de privación de la libertad. Las estafas habrían dejado una ganancia de dos millones de pesos.

La mujer presuntamente robó un total de 2 mdp con la venta de boletos falsos. (Twitter @c4jimenez)

A inicios de noviembre, la supuesta defraudadora fue delatada por una”amiga” a través de 5 clips en la plataforma de TikTok, donde reveló como operaba. Uno de los grandes atracos que realizó según dichos videos fue el presunto robo de más de 2 millones de pesos vendiendo boletos para el concierto de Bad Bunny, en el que efectivamente se reportaron muchas irregularidades que fueron desde clonación hasta cancelación de entradas.

La usuaria de TikTok @bruja.auu en su testimonio menciona que Tracey le explicó que ella contaba con accesos para su cartera de influencers, pues supuestamente se dedicaba a las relaciones públicas. Por eso le llegaban a sobrar accesos y los vendía por su cuenta.

Cuando descubrió que conseguía para shows más grandes la cuestionó sobre qué pasaría si no cumplía con el número de boletos ofrecidos en ese entonces, a lo que Tracy contestó que firmaría una carta y devolvería cada peso del dinero, “me puse a investigar con amigos y una de ellas me dijo que era peor que el estafador de Tinder, me dijo no te metas con ella, cumple uno o 2 boletos, pero cantidades más grandes no”.

Este caso está cabron. La reventa de boletos ha mostrado que no trae nada chido. En fin, estas 7 personas fueron estafadas por Tracey Palafox, quien se suponía trabajaba para Ticketmaster y Ocesa manejando artistas, comenzó a ofrecerle a personas que vendieran boletos + pic.twitter.com/KvaO7jCWq3 — Meredith Gay 🛋✨ (@MerGarza) January 2, 2023

Aunque el video ya no está disponible, esto fue lo que mencionó la usuaria en su momento:

“Esto es un modo de operar desde hace años y que no solamente ella está involucrada también su familia. Obviamente ya están las denuncias correspondientes, obviamente encontramos información de 10 años atrás. La gente que compró sus boletos está muy enojada exigiendo que le sea reembolsado ese dinero”

