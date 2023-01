Alfredo Adame saldó su deuda de más de 20 mil pesos con Diana Golden

Alfredo Adame aseguró que ya pagó la indemnización a Diana Golden por perder la denuncia que ella interpuso en 2018 (CUARTOSCURO)

Alfredo Adame finalmente habría terminado el conflicto que sostenía con su exesposa Diana Golden, pues reveló que le pagó la indemnización que le debía tras haber perdido la denuncia por difamación y daño moral que ella inició en 2018.

En 2019, Diana Golden ganó la denuncia que inició contra el polémico actor luego de que él la acusó de “drogadicta” y “mitómana” en un programa de televisión abierta y desde entonces Adame fue sentenciado a reparar el daño con una indemnización que ascendía a más de 20 mil pesos y ofrecerle una disculpa púbica.

Tras varias peleas que surgieron a causa de que él no quiso cumplir con la sentencia, reveló en Venga la Alegría que finalmente pagó lo que debía y resultaron ser más de 28 mil pesos.

“Ya hice el deposito y pagado todo el asunto. 28 mil 210 pesos. ‘La sentencia es que usted tiene que pagarle los 28 mil 210 pesos’, ¿por qué?, no dice. O sea, porque la insulté, por daño moral, no dice”

El ex presentador de Hoy dijo que dado que no se menciona el motivo por el que debe de cumplir con su sentencia, siente que alguien intervino para que él perdiera el caso y, además, se negó a algún día ofrecerle una disculpa a su exesposa.

“A mí se me hace una aberración, pero bueno. Ahí hubo mano negra, para mí que hubo mano negra”

Cabe recordar que a principios de 2021 trascendió que Alfredo supuestamente amenazó a la colombiana y a su abogado cuando ambos se dispusieron a ir hasta su domicilio solicitarle que pagara los entonces 20 mil pesos de indemnización. Según relató el defensor legal de Diana, Manuel Reyes López, el histrión les dijo que iría a su habitación por una pistola, asegurando que les “metería” una “bola de plomazos”.

El protagonista de Más allá del puente negó que esto fuera real, pues supuestamente el abogado solamente lo buscó por Facebook, no fue a su casa.

Alfredo Adame en varias ocasiones se envolvió en dimes y diretes con su exesposa porque él se negaba a pagar la indemnización (Gettyimages)

Luego de esto, en octubre de 2021 la protagonista de Noches violentas dio a conocer que su equipo legal logró que las cuentas de su expareja fueran embargadas para que cumpliera con la reparación del daño; no obstante, se encontraron con la sorpresa de que Adame no tenía dinero en el banco.

Supuestamente, el ex esposo de Mary Paz Banquells solamente tenía 8 mil pesos en sus cuentas, los cuales fueron congelados. Además, él depositó 5 mil pesos a Diana, argumentando que no tenía más recursos económicos y, por tanto, no tenía forma de pagarle el resto del dinero.

“Tenía una cuenta ‘chiquitica’ de 8 mil pesos. Es tan mañoso que todo lo ha de tener a nombre... como tiene la casa a nombre se su hija Vanesita. El pobre ‘don cobarde’ nada más vino a este mundo a sufrir”, dijo en ese entonces Golden.

A esto, Alfredo Adame confirmó que estaba “quebrado”, pero aseguró que era un hombre “feliz y digno”. Además, aclaró que era cierto que le había dado todo a su hija Vanessa porque la heredó en vida, pero dado que en ese entonces no tenía relación alguna con ella, no podía volver a entrar a sus cuentas bancarias.

No obstante, el contexto económico del actor cambió en junio de 2022, cuando se coronó como el ganador del reality de TV Azteca Soy famoso, sáquenme de aquí, por el que ganó un millón de pesos.

