Psiquiatra de Alfredo Adame habría asegurado que el actor sólo es “víctima de su propio éxito”

Foto: Getty Images

Durante 2022 Alfredo Adame fue uno de los personajes de la farándula mexicana más controversiales, pues su noviazgo y ruptura con Magaly Chávez y los pleitos con Carlos Trejo y las riñas callejeras -de la cual una casi lo lleva a perder la vista- son sólo algunos de los factores que lo mantuvieron en tendencia a lo largo de los meses.

Así, durante una entrevista con Ventaneando el exconductor de Hoy confesó que después de todos los altercados en los que se vio inmiscuido decidió acudir por ayuda con un especialista en salud mental y se sorprendió con la resolución a la que habrían llegado después de varios encuentros.

“Fui a ver a una psiquiatra muy renombrada porque decían todos: ‘El manejo de la ira, la violencia y no sé qué, bla bla bla’ y todas estas estupideces que dicen periodiquerillos. Fui a unas 14 sesiones, una semanal estuve yendo con ella”, comenzó a decir.

En este sentido, Adame ahondó que aparentemente su psiquiatra le había dejado entrever que no había nada malo con su persona, sino que todas sus acciones fueron una reacción desencadenada de sus logros en la industria del entretenimiento.

(Foto: Instagram/@adamereacciona)

“Me dijo: ‘A final de cuentas lo único que encuentro es que eres víctima de tu propio éxito’ yo he dicho muchas veces que el éxito envenena y la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero”, aseguró.

De esta manera, Alfredo comentó que durante sus sesiones con la experta le platicó sobre algunas de sus experiencias y esto impactó a la especialista.

“(Ella me dijo)Yo tenía otro concepto de ti, con estos pleitos, tu divorcio, yo lo único que encuentro es que estabas vulnerable por tu misma condición de seguir teniendo una imagen limpia y transparente. Yo le conté mi vida y le sorprendió que haya sido tan sincero y al último me dijo: ‘Tú eres víctima de tu propio éxito’”, recordó.

Según Alfredo Adame, uno de los desencadenantes de su conducta estaría relacionado a que durante muchos años de su trayectoria se preocupó en exceso por su imagen pública.

“Durante 33 años siempre fui el hombre decente, educado, trabajador, sin peros, no me podían criticar de nada: ni de pleitero, agresivo o misógino, ¿por qué vino este cambio? porque un día decidí que ya no le iba a permitir a cualquier imbécil que me esté atacando”, dijo.

Respecto al sentido que le dará a su vida después de tanta polémica, el actor aseguró que no estaba dispuesto a cambiar nada de su persona y remarcó que continuará “diciendo sus verdades” a aquella “gente perversa o malvada”.

No aprendí nada nuevo, ya soy un gallo muy jugado, no voy a cambiar nada y lo único que voy a hacer es que me voy a deshumanizar al cien por ciento. Yo veo un cuate tirado en el piso con cuatro balazos desangrándose: ‘Qué te vaya bien’. Si veo una señora que está pariendo un niño: ‘Adiós’.

(Foto: Gettyimages)

El ganador del reality Soy Famoso ¡Sácame de aquí! dijo que aún conserva el cariño del público y que su actitud irreverente, más allá de algo negativo, ha tenido gran aceptación entre sus fans.

“La gente me conoce desde hace 35 años y saben que soy un hombre decente o educado (...) Tengo muchos proyectos, muchas cosas, no soy un viejito, no soy ningún viejo ridículo, paso en la calle y me saludan, se ríen. Yo vendo mentadas de madre y gano montones”, ahondó.

