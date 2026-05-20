Listo el drenaje profundo Churubusco-Xochiaca para impedir inundaciones en zona oriente del Edomex

Drenaje profundo Churubusco-Xochiaca lluvias Edomex inundaciones (especial)

El túnel Churubusco-Xochiaca se perfila como una de las obras hidráulicas más importantes construidas en los últimos años en la zona metropolitana del Valle de México, y su mayor reto será enfrentar la próxima temporada de lluvias, cuando se pondrá a prueba su capacidad para evitar inundaciones en municipios del oriente del Estado de México y parte de la Ciudad de México.

Con una inversión cercana a los 450 millones de pesos, este sistema de drenaje profundo ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl permitirá desalojar hasta 16 mil litros de agua por segundo, una capacidad considerada estratégica para reducir los encharcamientos y afectaciones que históricamente padecen miles de familias durante las precipitaciones intensas en la zona oriente del Edomex.

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La obra beneficiará directamente a habitantes de La Paz, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, además de la alcaldía Iztapalapa, una de las zonas más pobladas de la capital del país. En conjunto, se estima que más de un millón de personas podrían verse favorecidas por esta infraestructura hidráulica.

Una obra subterránea de gran magnitud

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El nuevo sistema de drenaje profundo cuenta con aproximadamente 13 kilómetros de longitud y fue construido a profundidades que van de los 13 a los 30 metros bajo tierra. Además, posee un diámetro interior cercano a los cinco metros, dimensiones que permitirán conducir grandes volúmenes de agua pluvial y residual.

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Como parte del proyecto integral también se construyó el colector Calandria, una infraestructura complementaria de 2.44 metros de diámetro con capacidad para transportar hasta 6 mil litros de agua por segundo.

A ello se suma la laguna de regulación Churubusco-Xochiaca, diseñada para almacenar más de tres millones de metros cúbicos de agua, lo que permitirá contener excedentes durante tormentas severas y disminuir el riesgo de desbordamientos en colonias vulnerables.

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Especialistas consideran que esta obra representa una solución de fondo para una región que durante décadas ha enfrentado severos problemas de inundaciones derivadas del crecimiento urbano, la falta de mantenimiento y el deterioro de la infraestructura hidráulica.

Hundimientos y basura, los principales problemas

Inundaciones por fuertes lluvias, afectaron los municipios de la zona Oriente del Edomex (especial)

El coordinador de proyectos de la Comisión Nacional del Agua, Miguel Ángel Gonzaga Sánchez, explicó que uno de los principales problemas que enfrenta la red de drenaje en la zona es la acumulación de basura, la cual obstruye el flujo del agua y reduce la eficiencia de los sistemas de desagüe.

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Sin embargo, detalló que existe otro factor aún más complejo: los hundimientos diferenciales del suelo. Este fenómeno ha provocado que gran parte de la infraestructura hidráulica pierda inclinación con el paso del tiempo, ocasionando que el agua quede estancada o avance de manera mucho más lenta.

Debido a ello, durante lluvias intensas muchas vialidades y colonias terminan anegadas, afectando viviendas, comercios y la movilidad de miles de personas.

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Las autoridades confían en que el túnel Churubusco-Xochiaca ayude a revertir parte de esta problemática histórica y reduzca significativamente los niveles de riesgo en la región oriente del Valle de México.

Forma parte del plan hidráulico metropolitano

Conagua tiene un plan hídrico con inversiones superiores a los 2 mil 500 millones de pesos (@conagua_mx/Twitter)

El proyecto forma parte del plan integral hidráulico para la zona metropolitana del Valle de México, estrategia que contempla inversiones superiores a los 2 mil 500 millones de pesos en diversas obras de drenaje, regulación y conducción de agua.

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La intención de las autoridades es fortalecer la infraestructura hidráulica ante el aumento de lluvias extremas derivadas de fenómenos climáticos y el crecimiento urbano acelerado que ha presionado los sistemas de desagüe existentes.

Con la llegada de las precipitaciones más intensas del año, el desempeño del túnel Churubusco-Xochiaca será observado de cerca por autoridades y habitantes, quienes esperan que esta obra marque un antes y un después en la prevención de inundaciones en el oriente mexiquense y la capital del país.

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