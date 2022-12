Alfredo Adame tachó a sus hijos de “malagradecidos”; aseguró que los sacó del testamento

(Fotos: Infobae // Instagram @marypazbanquells_oficial)

Desde hace un tiempo, Alfredo Adame tiene serios problemas con los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells y, en esta ocasión, el polémico actor confesó que ya sacó a su descendencia del testamento.

Fue durante una entrevista para TVyNovelas donde el exconductor de Hoy señaló que no estaba dispuesto a dejar nada de sus pertencencias a Diego, Sebastán y Alejandro, pues los tachó de malagradecidos.

“(No les voy a dejar) nada en lo absoluto; para la gente malagradecida, nada. Cada día que pasa me doy más cuenta de todo lo que hicieron la mamá (Mary Paz Banquells) y ellos, así que ya están fuera de mi vida y no tengo ninguna intención de arreglar nada ellos, ni volverlos a ver”, señaló.

Respecto a cómo distribuyó su herencia, Adame apuntó que todo se lo dejó en vida a su hija Vanessa y aseguró que ella es quien le maneja sus finanzas.

“Ya no soy dueño de nada; todo lo que tenía: mis cuentas de banco, mis propiedades, mi yate... Todo se lo heredé en vida a mi hija Vanessa; ella ya es la dueña de todo y nada más me da para mis chicles (....) Yo nada más le digo a mi hija: ‘Voy a tal lado’ , me hace mi cheque y adiós. Ya no manejo tarjetas de crédito, débito, ni absolutamente nada”, destacó.

Según el ganador del reality Soy Famoso, ¡Sácame de aquí! la lista de personas en las que puede confiar es muy reducida, pero a pesar de ello, se dijo en paz con la gente que cuenta en su círculo cercano.

“En las únicas personas que puedo hacerlo (confiar)ahorita son mi hija Vanessa, mis nietos y se acabó. Yo ya me desconecté, me deshumanicé y estoy viviendo una vida maravillosa, soy un hombre feliz. Todas las mañanas cuando me levanto, me digo: ‘Mas alto, más grande, más fuerte’ y sigp luchando, pero estoy muy sano”, aseguró.

En este sentido, el actor de 64 añños remarcó que se esfuerza diariamente por mantener su salud y cuidar su estado físico.

“Yo soy Alfredo Adame, soy una alma libre y no dependo de nadie, vivo increíble como pocas personas”, sentenció.

Y es que, aunque en el pasado los hijos de Adame han expresado su apertura para entablar un diálogo y hasta llegar a una reconciliación con su padre, únicamente con la condición de que sea fuera de cámaras la charla, el actor no ha aceptado esto.

Pues las veces en las que se ha dirigido a sus hijos lo ha hecho de forma pública, por lo cual, ellos han decidido alejarse de él.

En una antigua entrevista con Venga la Alegría, Adame dejó en claro que ya no estaba dispuesto a continuar buscando a sus vástagos.

“Fue lo último que hice, yo no vuelvo a tocar ese tema. El día que quieran arreglarse conmigo, que vengan y me toquen a la puerta, no estoy pidiendo ni disculpas ni nada, ni voy a dar disculpas ni nada, pero el día que quieran que vengan y toquen a la puerta”, dijo.

Por ello surgió el tema de su funeral, pues, entre risas, dijo que no va a permitir que entren al lugar en donde le estén dando su último adiós.

“Y si se pasan 20 años, pues ni modo. Y si no vienen, el día que me muera no los quiero ver en mi... no quiero, no los van a dejar entrar a mi funeral ni a mi capilla ni a nada, que se vayan a la ching...”, añadió.

