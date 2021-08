Alfredo Adame amenazó de muerte a Diana Golden y su abogado

Diana Golden y Alfredo Adame estuvieron casados por breve tiempo en la década de los 90 (Foto: Instagram @diana.goldenberg @alfredoadamevonknoop)

Hace tres años la actriz Diana Golden interpuso una denuncia penal en contra de su exmarido, el polémico actor Alfredo Adame. Y es que el también presentador había insultado a la colombiana en diversas ocasiones y de manera pública a través de los años; además llegó a asegurar que la actriz afincada en México estaba ligada a la venta de drogas.

Tras la denuncia, fue en 2019 cuando la exmodelo anunciaba que había ganado la querella legal y detallaba que de acuerdo con la sentencia de un juez de la Ciudad de México, el también ex esposo de la actriz Mary Paz Banquells tendría que ofrecerle disculpas públicas además de pagarle la cantidad de 20 mil pesos.

Sin embargo; desde entonces y hasta ahora el actor que ha intentado incursionar fallidamente también en la política, se ha negado en reiteradas ocasiones en cumplir con lo dictaminado por las autoridades.

Ahora trascendió que Golden junto con su abogado acudieron a la casa del actor por segunda ocasión para solicitarle dicho pago; sin embargo, Adame hizo gala de su conocida actitud que muchos han calificado como prepotente, y los amenazó con “soltarles unos plomazos” es decir, accionar armas de fuego en su contra.

De acuerdo a unos audios que presentó el programa Chisme No Like, donde se le oye hablar al licenciado de Diana Golden, Manuel Reyes López, el actor los ofendió y se negó a pagar el solicitado resarcimiento:

“El día viernes 30 de julio de 2021, su servidor, notificador del tribunal superior de justicia, nos presentamos en el domicilio del señor Alfredo Adame para dar cumplimiento a la sentencia del asunto ordinario civil, promovido por la señora Diana Goldenberg Jiménez, de 20 mil pesos (…) Al apercibirnos en el domicilio, se tocó la puerta de manera cortés y se le informó al señor Adame que venimos de parte del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. El señor en ese momento estalló en ira, en cólera, y nos empezó a ofender, e inmediatamente nos dijo que iría por una pistola a la recámara para meternos una bola de plomazos”, se le oye decir al jurista, quien expresó su consentimiento para difundir dichos audios.

Según contó, fue la exmodelo quien tras las palabras del controvertido personaje, les aconsejó irse del lugar ya que sí lo creía capaz de cumplir con sus amenazas: “Nos dijo que es una persona sumamente peligrosa, pues cuando eran esposos en una ocasión él le metió una pistola en la boca y que el señor Alfredo Adame en este momento padece de sus facultades mentales porque dejó de tomar sus pastillas como parte de un tratamiento psiquiátrico que ha tomado desde joven, y que ayuda micho para controlar su ira”, agregó.

Por último, el abogado reveló que minutos después de haberse retirado del domicilio de Adame, ubicado al sur de la Ciudad de México, le llegó a su teléfono celular un mensaje del actor donde lo amenaza con hacerle daño, por lo que aseguró tomara las acciones legales correspondientes; además de responsabilizarlo de cualquier cosa que llegara a pasarle:

“Abordamos el auto, avanzamos cuatro cuadras, doblamos a la derecha y en ese momento de manera sorpresiva me llega un mensaje vía Messenger de parte del señor Alfredo Adame, ya que como parte del protocolo de la diligencia, yo me tengo que identificar y dar mis datos generales a la persona que se le está yendo a notificar. Me dijo que iba a ubicarme, que le dé mi domicilio particular, y que me va a causar lesiones en mi persona, por lo que voy a entablar una demanda en su contra y lo responsabilizo a partir de este momento de cualquier cosa que me llegue a pasar, a mí y a mi familia”, finalizó.

