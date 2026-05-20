CDMX aprueba Ley para proteger abejas: serán especie de protección prioritaria

México es el segundo país con mayor diversidad de abejas en el mundo, con más de 2 mil especies, pero hasta ahora carecía de una ley local que las protegiera en la capital.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley para el Fomento Apícola y la Conservación de Polinizadores con 46 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones. La legislación reconoce a las abejas como especie de protección prioritaria y equipara el robo de estos insectos con el robo de ganado.

El dictamen fue presentado por el diputado de Morena Paulo Emilio García González a nombre de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. La nueva ley establece sanciones para quien dañe enjambres o use plaguicidas peligrosos en la producción apícola, y crea santuarios de polinización en la capital.

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El 75% de los cultivos alimentarios del mundo depende de los polinizadores

El ordenamiento sanciona el uso de plaguicidas peligrosos en la apicultura y crea santuarios de polinización en la capital, donde operan programas en alcaldías como Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan.

La diputada del PVEM Elvia Estrada Barba, quien promovió una reforma paralela a la Ley Ambiental de la Ciudad de México, expuso la magnitud del problema: “Buena parte de lo que comemos, frutas, verduras y semillas, no existirían sin los polinizadores. Sin embargo, las tasas de extinción de las abejas son hasta hoy mil veces mayor de lo normal.”

Estrada Barba subrayó que México cuenta con más de 2.000 especies de abejas y es el segundo país con mayor diversidad de este insecto en el mundo. Pese a ello, hasta la aprobación de esta ley, la capital no contaba con un ordenamiento local que las protegiera.

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Con la reforma a la Ley Ambiental aprobada en la misma sesión, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) quedará obligada a promover incentivos para la conservación de los polinizadores, cuya actividad sostiene tres cuartas partes de la producción alimentaria global.

La ley blinda el programa Jardines de Polinización y crea nuevos santuarios

La legislación protege enjambres, prohíbe plaguicidas peligrosos en la producción apícola y crea santuarios de polinización en una ciudad donde el 75% de los cultivos alimentarios depende de estas especies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los mecanismos que establece el ordenamiento se encuentran la creación de santuarios de polinización y la protección del programa Jardines de Polinización. García González señaló que la apicultura queda reconocida como actividad productiva con reglas claras para su desarrollo.

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Al término de la sesión ordinaria, ambos legisladores encabezaron una conferencia de prensa acompañados por apicultores. En el Salón “Luis Donaldo Colosio” del Recinto Legislativo de Donceles se montó una expo-venta de productos derivados de la miel.

Participaron beneficiarios del programa Jardines para la Vida, personal de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) y apicultores de alcaldías como Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan, zonas donde la actividad apícola se integra a programas del Gobierno de la Ciudad de México.

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Polinizadores según la Revista Mexicana de Biodiversidad (UNAM):

Entre los mecanismos que establece el ordenamiento se encuentran la creación de santuarios de polinización y la protección del programa Jardines de Polinización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abejas (orden Hymenoptera) — más de 2.000 especies

Mariposas y polillas (orden Lepidoptera) — 202 especies

Moscas (orden Díptera) — 404 especies

Escarabajos polinizadores

Hormigas (polinización secundaria)

Colibríes — 58 especies registradas en México (Trochilidae)

Murciélagos nectarívoros — 17 especies (Phyllostomidae y Vespertilionidae)

Murciélago magueyero menor (Leptonycteris yerbabuenae), clave para el agave y el mezcal