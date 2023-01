Werevertumorro se burló de Bad Bunny tras lanzar el celular de una fan: “Yo lo he hecho varias veces”

(Instagram)

Bad Bunny está en el ojo público después de que se viralizara el momento en que una fanática se le acercó para fotografiarse con él y el reguetonero lanzó el celular de su seguidora de una forma violenta. Ante esta situación las reacciones no han parado y Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, se burló del intérprete de Neverita.

Fue así que desde su cuenta de Twitter, Werevertumorro citó el video donde se observa el momento donde el famoso tira el celular y en tono sarcástico mencionó que él también se comportaba de esa forma con sus fans.

“Yo lo he hecho varias veces. Lo hacemos para que se esfuercen más en su trabajo y compren otro cel”, escribió en primera instancia.

A esto, los internautas no tardaron en reaccionar y varios de ellos le siguieron la corriente al famoso para continuar la broma.

Yo lo he hecho varias veces. Lo hacemos para que se esfuercen más en su trabajo y compren otro cel. https://t.co/jq1tXK8Q9H — GABO MONTIEL (@werevertumorro) January 2, 2023

“Confirmo me pasó en el aeropuerto internacional de Guadalajara cuando el werever y su equipo me golpearon”. “Pinche werever todavía me acuerdo cuando me lo hiciste, pero gracias a eso aprendí a no meterme a grabar a famosos”. “Confirmo. Una vez el werever me atropelló con su lambo urus cuando le quise limpiar el parabrisas y ahora soy un empresario”, son algunos de los comentarios.

Pero ahí no terminó todo, pues después que el video de Bad Bunny circulara en la mayoría de las redes sociales, el puertorriqueño no se quedó callado y mencionó desde sus Twitter que actuó de dicha forma porque sintió que la joven fue irrespetuosa con su persona.

“La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE”, colocó el cantante.

Una vez más, Gabo Montiel opinó respecto a esto y lanzó contundente mensaje a sus fans: “Cada día más fan de mi Benito de oro. Más vale q traigan un nokia si me ven en la calle”, colocó.

Cada día más fan de mi Benito de oro. Más vale q traigan un nokia si me ven en la calle https://t.co/axXel49E21 — GABO MONTIEL (@werevertumorro) January 3, 2023

Cómo fue el video de Bad Bunny

En el video, que hasta el momento ya cuenta con miles de reproducciones, se puede apreciar cómo una joven se acerca al intérprete, para tomarse una selfie mientras el puertorriqueño camina rodeado de su equipo, sin embargo intempestivamente el cantante arrebata el celular de las manos a la chica y lo arroja lejos ante la sorpresa de ella y de todos los presentes.

Aunque en un principio no quedó claro el motivo por el cuál se molestó el intérprete, en el audio de la grabación se le alcanza escuchar decir “te burlaste... ahi te burlaste…” aludiendo a que la fanática invadió su espacio personal.

Bad Bunny Se Enojó Con Una Fanática Y Arrojó Su Teléfono Al Piso

Al mismo tiempo se percibe la voz de una mujer que reprueba el acto del cantante y exclama “¿En serio?”. Mientras los acompañantes del músico comentan “Hay que respetar el paso… respeten el paso…”.

Sin embargo no todo mundo reprobó su proceder, ya que un joven mostró su apoyo al intérprete gritando: “Vamos Benito, te amamos como sea..!!”.

