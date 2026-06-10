Así fue la llegada de Thomas Müller a la CDMX: este es el motivo de su visita

El jugador alemán fue recibido por varios fanáticos en su llegada a la CDMX. (redes sociales)

La Ciudad de México se consolida como uno de los epicentros mediáticos más importantes de la Copa del Mundo 2026 con el arribo de grandes figuras del balompié internacional.

El exfutbolista del Bayern Múnich y leyenda de la selección alemana, Thomas Müller, aterrizó en la capital del país para incorporarse de inmediato a los trabajos de cobertura del torneo de la FIFA.

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Su presencia en territorio mexicano no solo eleva las expectativas de las transmisiones internacionales, sino que también confirma la relevancia logística y deportiva que tiene la CDMX en esta justa mundialista.

Así fue su llegada a la Ciudad de México

El histórico atacante alemán fue recibido entre numerosos aficionados y medios de comunicación que se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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A pesar del estricto protocolo de seguridad que rodea a las personalidades de la élite deportiva, los fanáticos locales se hicieron notar con camisetas del Bayern Múnich y de la selección germana para dar la bienvenida al campeón del mundo de 2014.

(redes sociales)

Müller, reconocido en el circuito futbolístico por su profesionalismo, avanzó de manera fluida por la terminal aérea, atrayendo la atención de la prensa especializada que busca capturar las primeras impresiones de los protagonistas del certamen.

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Este recibimiento subraya el constante interés y la hospitalidad del público mexicano hacia los referentes históricos del fútbol europeo.

(redes sociales)

El motivo de su visita: de la cancha a la mesa de análisis

El verdadero motivo detrás del viaje de Thomas Müller a la capital mexicana responde a un estricto compromiso profesional con los medios de comunicación.

Tras haber cerrado su ciclo como jugador activo a nivel de selecciones, Müller llega a México para desempeñarse como analista y comentarista estelar de la cadena MagentaTV, la cual cuenta con los derechos de transmisión para el continente europeo.

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Su labor no será de mero entretenimiento, sino que aportará un desglose táctico, basado en su lectura de juego e inteligencia en el campo, cualidades que lo distinguieron como uno de los mejores asistentes de la última década.

El teutón compartirá mesas de debate con estrategas de la talla de Jürgen Klopp, convirtiendo los sets de televisión de la CDMX en auténticos laboratorios de análisis táctico.

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Müller no se ha retirado como jugador pese a esta nueva etapa

Debido a que la MLS se encuentra en una pausa obligatoria en su calendario para permitir el desarrollo de la Copa del Mundo 2026, Müller aprovechó este periodo de inactividad con su club para firmar un contrato temporal de televisión.

A mediados de 2025, tras cumplir un ciclo histórico de 25 años en el Bayern Múnich, Müller decidió no colgar los botines y buscar una experiencia fuera de Alemania.

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El alemán milita actualmente con el equipo canadiense. Mandatory Credit: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

El delantero fichó como agente libre por el Vancouver Whitecaps FC de la MLS, club canadiense que ejerce en la liga estadounidense. De hecho, el equipo ya renovó su permanencia para disputar toda la temporada 2026

Con un perfil analítico, el exdelantero bávaro inicia una nueva etapa dentro de su carrera profesional, ahora desde el plano de la comunicación que combinará lo táctico.

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La incorporación de Thomas Müller a la cobertura de la Copa del Mundo desde la Ciudad de México reafirma el estatus de la metrópoli como un centro operativo de primer nivel para la prensa internacional.

Su transición de los terrenos de juego a los micrófonos ofrece a los televidentes una perspectiva técnica y rigurosa de los 104 partidos del torneo.

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Sin caer en el fanatismo mediático, la presencia de una mente futbolística de este calibre enriquece el debate deportivo y eleva los estándares de calidad en el análisis del certamen más importante del planeta.