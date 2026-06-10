México

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 09 de junio

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Guardar
Google icon
Consulta el precio de este día. (Infobae)
Consulta el precio de este día. (Infobae)

El precio de la mezcla mexicana de petróleo este martes 09 de junio fue de 86,5 dólares por barril, de acuerdo con la información actualizada de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados a diestra y siniestra en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

PUBLICIDAD

La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Cifras presentadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la empresa productiva del estado exportó en 2020 un promedio de 140 mil barriles diarios de crudo ligero, mientras que ese mismo año la producción por día se ubicó en un millón 705 mil barriles, lo que representa un estimado de cuatro millones de barriles más que en 2019.

Actualmente, Pemex continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2020 el 98.8% de la producción total de crudo, mientras que la producción de empresas privadas representó apenas 1.2 % del total del país.

Lo anterior se debe en parte a la incorporación de 146.5 mil barriles diarios de producción provenientes de los campos nuevos que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

Temas Relacionados

Precio del petróleo en MéxicoPrecio del petróleo en México Hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El truco de los capitalinos para llegar al Estadio Ciudad de México sin morir en el Metro

Las autoridades de la capital mexicana priorizarán la movilidad peatonal y en transporte público, por lo que será necesario saber usar la red del STC Metro

El truco de los capitalinos para llegar al Estadio Ciudad de México sin morir en el Metro

Alito Moreno revela el perfil del candidato presidencial del PRI en 2030 y adelanta que no se trata de “buenas personas”

El dirigente del tricolor afirma que repetir una fórmula ajena a la militancia no es opción en las próximas elecciones presidenciales

Alito Moreno revela el perfil del candidato presidencial del PRI en 2030 y adelanta que no se trata de “buenas personas”

Colectivo Manos Buscadoras convoca protesta durante inauguración del Mundial en CDMX: “Nos faltan más de 130,000 hijos”

El colectivo convocó a una protesta pacífica en la Ciudad de México durante la jornada inaugural del torneo

Colectivo Manos Buscadoras convoca protesta durante inauguración del Mundial en CDMX: “Nos faltan más de 130,000 hijos”

Tarjeta Rosa 2026: cuándo depositan los $3,000 pesos del primer pago y cómo consultar

Todas las mujeres inscritas, aunque obtengan su tarjeta después de la primera fecha, recibirán el total anual. La Secretaría del Nuevo Comienzo confirmó retroactividad y consulta vía SMS y app oficial

Tarjeta Rosa 2026: cuándo depositan los $3,000 pesos del primer pago y cómo consultar

Polémica mundialista: ¿Por qué Japón se fue de Monterrey a días del Mundial 2026?

Los nipones vivieron una breve pretemporada en México, ahora se sitúan en Estados Unidos para seguir su concentración en Nashville, Tennessee

Polémica mundialista: ¿Por qué Japón se fue de Monterrey a días del Mundial 2026?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a dos hombres por extorsionar a comerciante en Iztapalapa

Vinculan a proceso a dos hombres por extorsionar a comerciante en Iztapalapa

FGR presenta plan de cara al Mundial 2026: lanza campaña contra trata y habilita micrositio para denuncias en línea

Detienen a “El 60” presunto líder de sicarios del CJNG en Baja California

FBI y otras agencias federales desmantelan redes de cárteles mexicanos en la frontera

Secretario de Seguridad de Puebla admite fallas policiales tras explosión en Tepeaca y releva a elementos

ENTRETENIMIENTO

Danna Paola es cuestionada sobre la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os, entre rumores de distanciamiento con su amiga

Danna Paola es cuestionada sobre la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os, entre rumores de distanciamiento con su amiga

Shakira ensaya ‘Dai Dai’ en el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial

Jay Park llega por primera vez a la Ciudad de México con su gira “Serenades & Body Rolls”: fecha y lugar del concierto

“Hoy No Me Puedo Levantar” 20 años después: Alan Estrada resuelve misterios alrededor de la obra musical

María Victoria reaparece a los 103 años: así luce hoy la diva de la Época de Oro del cine mexicano

DEPORTES

Polémica mundialista: ¿Por qué Japón se fue de Monterrey a días del Mundial 2026?

Polémica mundialista: ¿Por qué Japón se fue de Monterrey a días del Mundial 2026?

Así fue la llegada de Thomas Müller a la CDMX: este es el motivo de su visita

El escándalo de corrupción que dejó a México fuera del Mundial 90 en Italia: así se investigó el caso de los cachirules

Tigres confirma que FIFA negó el uso de sus instalaciones para selecciones durante el Mundial 2026

Ya es un hecho, Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton tras salir del Fulham