FBI y otras agencias federales desmantelan redes de cárteles mexicanos en la frontera

Decomiso de armas en la frontera. Crédito: FBI

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) reveló este 9 de junio mediante una publicación en su cuenta oficial de X que en conjunto con diversas agencias de Estados Unidos han arrestado a mil 343 miembros de cárteles mexicanos en la frontera sur del país entre abril y junio de 2026, en el marco de las operaciones del Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) y el Centro Nacional de Coordinación.

Parte de los decomisos de droga en la frontera. Crédito: FBI

Las detenciones, según las cifras compartidas, se produjeron en 423 operaciones que incluyeron 47 mil 971 inspecciones fronterizas, el decomiso de 2.5 toneladas métricas de narcóticos, la confiscación de 421 armas y el aseguramiento de más de 700 mil dólares en efectivo.

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El operativo para desmantelar a los cárteles involucra diversas dependencias federales, como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Lanzacohetes RPG y rifles tipo AK decomisados en la frontera. Crédito: FBI

A nivel nacional, la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) acumula más de 3 mil arrestos y el decomiso de más de 150 mil libras de narcóticos desde su creación.

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La frontera entre México y Estados Unidos se extiende por más de 3 mil 100 kilómetros desde el océano Pacífico hasta el golfo de México. Del lado estadounidense, cuatro estados comparten esa línea: California, Arizona, Nuevo México y Texas. Del lado mexicano, la frontera abarca Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A lo largo de ese tramo operan más de 50 puntos de cruce terrestres oficiales, entre los que destacan San Ysidro, Otay Mesa, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville.

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Cárteles mexicanos y su designación como organizaciones terroristas

En acciones previas contra el crimen organizado, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT) a seis cárteles mexicanos.

El primero fue el Cártel de Sinaloa, con sede en el estado homónimo, señalado como uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos. El segundo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes presuntamente operan en casi todo el territorio mexicano y tiene presencia en el continente americano, Australia, China y el sudeste asiático.

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El tercero, el Cártel del Noreste (CDN), anteriormente conocido como los Zetas, quienes tienen base en el noreste de México.

El cuarto, la Nueva Familia Michoacana (LNFM), sucesora de la Familia Michoacana, opera en Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México bajo el mandato de los hermanos Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez” y “El Fresa”.

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El quinto, el Cártel del Golfo (CDG), quienes también operan en el noreste del país. El sexto, los Cárteles Unidos (CU),organización formada a partir de una alianza de múltiples grupos en Michoacán y comandada por el Abuelo Farías.

La designación bloqueó todos los bienes e intereses de estas organizaciones en territorio estadounidense y prohibió a ciudadanos de Estados Unidos realizar transacciones con ellas, de acuerdo con el Departamento de Estado.

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Golpes recientes contra el narco en la frontera

Entre los operativos documentados, el HSTF desmanteló a finales del mes de mayo un narcotúnel subterráneo que conectaba Tijuana con una bodega camuflada como tienda de descuento —llamada “Buy 4 Less”— cerca del puerto de entrada de Otay Mesa, en San Diego.

El pasaje medía casi mil 933 pies de largo, tenía hasta 55 pies de profundidad y contaba con paredes reforzadas, sistema de riel, ventilación y electricidad.

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Cuatro personas fueron detenidas tras los operativos de EEUU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades incautaron mil 29 kilogramos de cocaína con valor estimado de $45 millones de dólares, repartidos en 851 paquetes hallados en dos camiones y una camioneta.

Cuatro personas fueron detenidas tras los operativos. Se les identificó como presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La investigación comenzó en diciembre de 2025, cuando el Tunnel Task Force de HSI detectó actividad sospechosa en el local. El operativo culminó el 29 de mayo de 2026, cuando agentes observaron el traslado coordinado de congeladores y paquetes entre varios vehículos.

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