México

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Con cientos de miles de pasajeros al día, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
Google icon
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son algo de casi todos los días.

Es por eso que el AICM da a conocer en tiempo real el estado de cada uno de sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

PUBLICIDAD

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte de las 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AM2642

Destino: Zacatecas

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 06:45

Estatus: Demorado

Vuelo: AM412

Destino: Miami

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 07:08

Estado: Demorado

Vuelo: Y4450

Destino: Cozumel

Aerolínea: Volaris

Hora: 14:30

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

PUBLICIDAD

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 09 de junio

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 09 de junio

Polémica mundialista: ¿Por qué Japón se fue de Monterrey a días del Mundial 2026?

Los nipones vivieron una breve pretemporada en México, ahora se sitúan en Estados Unidos para seguir su concentración en Nashville, Tennessee

Polémica mundialista: ¿Por qué Japón se fue de Monterrey a días del Mundial 2026?

Taxco, Guerrero más allá de la platería: cómo llegar, precios, actividades y transporte, guía completa

El mole rosa, el pozole verde estilo Guerrero y tamales de frutas son algunas especialidades locales. Los menús en restaurantes céntricos van desde $100 MXN por persona y existen fondas tradicionales abiertas toda la semana

Taxco, Guerrero más allá de la platería: cómo llegar, precios, actividades y transporte, guía completa

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 9 de junio: ya comienza a llover en estas alcaldías de la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 9 de junio: ya comienza a llover en estas alcaldías de la capital

Cuatro rutinas de fuerza para mujeres mayores de 35 que quieren perder grasa sin perder músculo

El entrenamiento de fuerza es una herramienta recomendada por especialistas para mujeres adultas que buscan modificar su composición corporal

Cuatro rutinas de fuerza para mujeres mayores de 35 que quieren perder grasa sin perder músculo
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR presenta plan de cara al Mundial 2026: lanza campaña contra trata y habilita micrositio para denuncias en línea

FGR presenta plan de cara al Mundial 2026: lanza campaña contra trata y habilita micrositio para denuncias en línea

Detienen a “El 60” presunto líder de sicarios del CJNG en Baja California

FBI y otras agencias federales desmantelan redes de cárteles mexicanos en la frontera

Secretario de Seguridad de Puebla admite fallas policiales tras explosión en Tepeaca y releva a elementos

Gobernadora de Sinaloa visita Escuinapa tras aumento de la violencia: “No vamos a dejar solo al municipio”

ENTRETENIMIENTO

Danna Paola es cuestionada sobre la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os, entre rumores de distanciamiento con su amiga

Danna Paola es cuestionada sobre la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os, entre rumores de distanciamiento con su amiga

Shakira ensaya ‘Dai Dai’ en el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial

Jay Park llega por primera vez a la Ciudad de México con su gira “Serenades & Body Rolls”: fecha y lugar del concierto

“Hoy No Me Puedo Levantar” 20 años después: Alan Estrada resuelve misterios alrededor de la obra musical

María Victoria reaparece a los 103 años: así luce hoy la diva de la Época de Oro del cine mexicano

DEPORTES

Polémica mundialista: ¿Por qué Japón se fue de Monterrey a días del Mundial 2026?

Polémica mundialista: ¿Por qué Japón se fue de Monterrey a días del Mundial 2026?

Así fue la llegada de Thomas Müller a la CDMX: este es el motivo de su visita

El escándalo de corrupción que dejó a México fuera del Mundial 90 en Italia: así se investigó el caso de los cachirules

Tigres confirma que FIFA negó el uso de sus instalaciones para selecciones durante el Mundial 2026

Ya es un hecho, Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton tras salir del Fulham