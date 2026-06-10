Taxco, Guerrero más allá de la platería: cómo llegar, precios, actividades y transporte, guía completa

Declarado Pueblo Mágico en 2015, Taxco de Alarcón concentra en su centro histórico una arquitectura colonial que se adapta a la pendiente del cerro: calles empedradas, casonas de fachada blanca y plazas escalonadas que conectan los principales monumentos de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Taxco, Guerrero, está a 180 kilómetros de la Ciudad de México y se llega en 2,5 horas por la autopista 95D. El boleto de autobús con Estrella Blanca o Costa Line cuesta alrededor de $250 MXN por trayecto, con salidas cada hora. La temporada con mejor clima va de noviembre a mayo.

Declarado Pueblo Mágico en 2015, Taxco de Alarcón concentra en su centro histórico una arquitectura colonial que se adapta a la pendiente del cerro: calles empedradas, casonas de fachada blanca y plazas escalonadas que conectan los principales monumentos de la ciudad.

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Qué ver en el centro histórico

En temporada de Semana Santa, verano y diciembre conviene reservar con semanas de anticipación, ya que la ocupación sube de manera considerable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Parroquia de Santa Prisca es el punto de partida obligado. Construida entre 1751 y 1758 por encargo del minero José de la Borda, su fachada de cantera rosa, los retablos cubiertos de oro y las torres gemelas la convierten en una de las iglesias barrocas más reconocidas del país. La entrada es libre; abre de 9:00 a 19:00 horas.

A media cuadra de la Plaza Borda se encuentra el Museo Guillermo Spratling (entrada: $85 MXN, martes a domingo de 9:00 a 17:00 h), que documenta el arte precolombino y la influencia del platero estadounidense William Spratling en la producción local. La Casa Humboldt, hoy Museo de Arte Virreinal, cobra $40 MXN y conserva obras de arte religioso de la época colonial.

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Para la panorámica completa de la ciudad hay dos opciones: el Cristo Monumental en el cerro de Atachi —accesible en combi por $10 MXN o en taxi por $80 MXN, con entrada libre— y el Teleférico de Taxco, que recorre 800 metros y sube 183 metros de altitud en unos cinco minutos.

El teleférico: precios y horarios 2026

El boleto de viaje redondo cuesta $160 MXN en tarifa general y $120 MXN con credencial del INAPAM. El horario de domingo a jueves es de 8:00 a 18:30 h; viernes y sábado, de 8:00 a 20:30 h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Teleférico de Taxco, operado por Hotel MonteTaxco Resort & Country Club, conecta la parte baja de la ciudad con la cima del cerro. Desde arriba se aprecian los techos de teja roja, la Parroquia de Santa Prisca y las montañas circundantes.

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El boleto de viaje redondo cuesta $160 MXN en tarifa general y $120 MXN con credencial del INAPAM. El horario de domingo a jueves es de 8:00 a 18:30 h; viernes y sábado, de 8:00 a 20:30 h. La estación de salida está en Los Plateros #3, colonia Ahuacatitlán, sobre la salida de Taxco hacia Ixcateopan. Los boletos solo se venden en taquilla o con el personal del hotel.

Moverse por Taxco: mototaxis y combis

Los taxis tipo Volkswagen Sedán operan en zonas más planas y cobran entre $30 y $60 MXN. Las combis son la opción más económica para llegar a puntos alejados del centro, como el Cristo Monumental, por $10 MXN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las calles de Taxco son tan empinadas y estrechas que los automóviles convencionales no pueden circular por buena parte del centro. El transporte local son los mototaxis —triciclos motorizados que atraviesan callejones de un solo carril— con tarifas de $20 a $40 MXN por trayecto y hasta $50 MXN para cruzar la ciudad de extremo a extremo.

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Los taxis tipo Volkswagen Sedán operan en zonas más planas y cobran entre $30 y $60 MXN. Las combis son la opción más económica para llegar a puntos alejados del centro, como el Cristo Monumental, por $10 MXN.

La plata: dónde comprar sin pagar de más

Los sábados, el tianguis de la plata ocupa buena parte del centro con puestos de artesanos locales, donde los precios son más accesibles que en las tiendas formales de la Plaza Borda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Taxco concentra más de 300 talleres de platería activos. La pieza más sencilla parte de $200 MXN en los mercados; las elaboradas pueden superar varias veces esa cifra. El dato que distingue plata genuina de imitación es el sello “925” grabado en la pieza, que indica 92,5% de plata pura.

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Los sábados, el tianguis de la plata ocupa buena parte del centro con puestos de artesanos locales, donde los precios son más accesibles que en las tiendas formales de la Plaza Borda. En la avenida San Agustín operan talleres familiares que permiten ver el proceso de fabricación y, en algunos casos, encargar piezas personalizadas. El outlet de Pineda Covalín en Taxco ofrece la línea de la casa de diseño mexicana —conocida por sus combinaciones de plata y seda— con precios de descuento.

Gastronomía: lo que no se come en otro lado

Taxco es la ciudad donde nació el mole rosa, una preparación que lleva betabel como colorante natural, además de chocolate blanco, frutos secos y especias. Se sirve tradicionalmente con pollo, aunque también aparece en chilaquiles y enchiladas. El pozole verde estilo Guerrero —con tomatillo, chile y pepita de calabaza, acompañado de chicharrón y aguacate— se come los jueves en prácticamente todos los restaurantes del centro.

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Otros platos propios de la región son los tamales de ciruela, frijol, calabaza o capulín; las chalupas de Chilapa —masa frita en forma de cazuela, rellena de guiso y coronada con salsa, queso fresco y aguacate—; y los jumiles, insectos comestibles de temporada que se acompañan con mezcal local. El coctel La Berta, nacido en el bar homónimo frente a Santa Prisca, se prepara con tequila blanco, miel, limón y agua mineral.

Dónde comer: restaurantes con precios confirmados

Otros platos propios de la región son los tamales de ciruela, frijol, calabaza o capulín; las chalupas de Chilapa —masa frita en forma de cazuela, rellena de guiso y coronada con salsa, queso fresco y aguacate (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta gastronómica del centro reúne desde fondas de mercado hasta restaurantes con terraza y vista a la Parroquia:

Rosa Mexicano: cocina regional con terraza. Menú desde $200 MXN.

Rosa Amaranto (Hotel Pueblo Lindo, Calle Miguel Hidalgo 30): cocina mexicana tradicional con vista panorámica. Tel. +52 762 622 2872.

Casa Spratling (Delicias 23): ubicada en la antigua casa de William Spratling, hoy a cargo de Violante Ulrich. Cocina casera que fusiona lo italiano con lo mexicano; platos como lasaña de mole o de huauzontles. Desde $100 MXN por persona. Tel. +52 762 627 6177.

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Pozolería Tía Calla (Juan Ruiz de Alarcón 4): 69 años de tradición con pozole estilo Guerrero. Tel. 762 622 5602.

La Terraza Café Bar (Hotel Agua Escondida, Guillermo Spratling 4): vistas directas a la Parroquia. Tel. +52 762 622 1166.

Restaurante Bar Sotavento (Estacadas 32): edificio colonial del siglo XVII, patio interior, opciones vegetarianas. Tel. +52 762 627 3655.

Del Angel Inn (Celso Muñoz 4, altos): cocina mexicana y latinoamericana. Tel. +52 762 622 5525.

La Semana Gastronómica “Taxco de mis Sabores”

Los Restauranteros Unidos por Taxco (RUT A.C.) organizan cada año este evento para visibilizar la cocina local fuera de las temporadas altas. La 3ª edición se realizó del 27 de febrero al 7 de marzo de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Restauranteros Unidos por Taxco (RUT A.C.) organizan cada año este evento para visibilizar la cocina local fuera de las temporadas altas. La 3ª edición se realizó del 27 de febrero al 7 de marzo de 2026, con más de 20 establecimientos participantes que ofrecieron menús especiales, cenas temáticas con maridaje, talleres culinarios y propuestas que combinaron arte y cinematografía.

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El evento se concibió como alternativa a Semana Santa y diciembre, cuando la ciudad recibe su mayor flujo de visitantes. Restaurantes como Sotavento, La Hacienda y Pozolería Tía Calla formaron parte del programa en ediciones anteriores, según informó Excélsior.

Excursiones desde Taxco

A 40 minutos en automóvil están las Grutas de Cacahuamilpa, consideradas entre las cavernas más extensas de América Latina. La entrada cuesta $100 MXN para adultos y $70 MXN para menores; el horario es de 9:00 a 17:00 h todos los días.

Las Pozas Azules de Atzala, a media hora hacia el sur por la carretera a Ixcateopan de Cuauhtémoc, son piscinas naturales de agua turquesa con entrada de aproximadamente $50 MXN. La zona también permite practicar rafting en el río Chontalcoatlán.

Otras opciones de aventura en los alrededores incluyen canyoning en Las Granadas (también llamado Mil Cascadas), rafting en el río Amacuzac, tirolesa en Agua Escondida y ciclismo de montaña en el Parque Recreativo del Cerro del Huixteco, desde donde se ven el Valle de las Balsas y el Valle de Morelos.

Dónde hospedarse y cuánto cuesta

El precio por noche en Taxco varía según la ubicación y la categoría del hotel. Las opciones más accesibles parten de $780 MXN (~USD 45) por noche; los boutique de mayor demanda llegan a $4,760 MXN (~USD 274) en temporada alta.

Hoteles con precios confirmados para 2026 (fuente: Travelocity):

Hotel Agua Escondida Taxco Centro (Plaza Borda 4): desde $1,550 MXN (USD 89) por noche. A 30 metros del centro.

Hotel Los Arcos (Juan Ruiz de Alarcón 4): desde $1,235 MXN (USD 71). A 50 metros del centro.

Hotel-Museo Posada de la Misión (Cerro de la Misión 32): desde $1,148 MXN (USD 66).

Boutique Pueblo Lindo (Miguel Hidalgo 30): desde $1,375 MXN (USD 79).

Hotel & Balneario Los Ángeles : desde $780 MXN (USD 45). A 1,9 kilómetros del centro.

Posadas familiares cerca del zócalo: desde $400 MXN (USD 23) por noche.

En temporada de Semana Santa, verano y diciembre conviene reservar con semanas de anticipación, ya que la ocupación sube de manera considerable.