Julieta Venegas confesó que trabajó en un conocido restaurante de comida rápida y así lo recordó

La intérprete reconoció que tiene una estupenda relación con su hermana gemela. (Foto Instagram: @julietavenegasp)

Como pocas veces Julieta Venegas abrió su corazón para compartir algunas experiencias que marcaron su vida dentro y fuera de los escenarios. Entre sus confesiones contó que terminó su matrimonio con Álvaro Henríquez -compositor chileno- por una tercera persona en discordia, confesó que su verdadero nombre podría ser Yvonne y recordó cómo fue trabajar en un restaurante de comida rápida antes de probar suerte en la industria musical.

Todo esto salió a la luz durante una entrevista que la intérprete de Me voy, Lento y Andar conmigo cedió para el canal de YouTube de Yordi Rosado. Como otros artistas rompió el silencio sobre varios rumores que giran en torno a su vida privada, pero también recordó algunas divertidas experiencias que vivió con su familia cuando era niña.

La intérprete se mantiene vigente desde 1992. (Foto: Gustavo Azem / Infobae)

Entre las múltiples anécdotas resaltó una en especial por su vínculo con una famosa cadena de comida rápida. Se trata de McDonal’s, una empresa estadounidense con presencia en México donde trabajó durante unas semanas para poder alcanzar su sueño en la industria musical. Y es que como muchos otros artistas se vio en la necesidad de buscar un empleo ajeno a su talento para poder subsistir.

La primera vez que trabajé fue porque quería comprarme un teclado. La primera vez que trabajé no fue en una tienda de discos, fue en un McDonal’s por un mes y después dije: ‘No, esto no es para mí'.

Su declaración sorprendió a Yordi Rosado, quien inmediatamente la cuestionó sobre su puesto dentro del establecimiento: “¡Cuál cajas! son unos explotadores, no empiezas en la caja, empiezas en la cocina lavando platos y luego yéndote a no sé qué y haciendo no sé qué y, o sea, yo traumada”.

Julieta Venegas comentó que su experiencia trabajando en McDonald’s fue tan fuerte que cuando renunció no pudo regresar al restaurante donde trabajó o entrar a otro de la misma cadena. Incluso, reconoció que a raíz de ello se volvió vegetariana.

(Foto Instagram: @tordirosadooficial)

Nunca volví a comer McDonald’s. De hecho, después de eso me volví vegetariana por muchos años. Ahora ya no soy vegetariana, pero por muchos años y nunca jamás he vuelto a comer McDonald’s.

Julieta Venegas confesó que su verdadero nombre podría ser Yvonne

Durante la misma entrevista la cantante contó que podría no llamarse Julieta, todo por un incidente que vivió cuando era una bebé, dando pie a un mito familiar. Según contó, cuando tan solo tenía unos días de nacida sus seres queridos decidieron que tanto ella como su hermana gemela debían tener puesta una etiqueta -gemela A y gemela B- en todo momento para poder identificar quién era quien.

Todo iba bien hasta que su abuela decidió quitárselas por un momento desatando el caos, pues cuando su madre se dio cuenta trató de identificarlas y, supuestamente, encontró una característica por la que supo que era Julieta y no Yvonne.

“Yo hasta el día de hoy no sé cuál es cual, es imposible saberlo. De hecho yo podría ser Yvonne porque en un momento mi abuela nos quitó la etiqueta y bueno, mi mamá traumada, fue un dramon. Uno de los mitos familiares es que en un momento estaban en la crisis y encontraron que Yvonne tenía como un hoyito adentro de un oído y entonces dijeron: ‘Esta es Yvonne’, la del hoyito”, contó para Yordi Rosado.

La intérprete comentó que con el paso del tiempo cada una pudo defender su identidad, además de que notaron otra diferencia física: Julieta tenía una especia de pico en su cabeza, mientras que Yvonne tenía su cráneo redondo.

