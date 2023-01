Exigió 10 millones de dólares o estará trabajando: Alfonso Herrera y el por qué “no” a RBD

Alfonso Herrera después de RBD no volvió a hacer música (Fotos: Televisa/Instagram: @ponchohd)

RBD anunció su reencuentro presencial con una gira mundial que iniciará en este 2023, contando con la presencia de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, aunque siendo notable la ausencia del sexto integrante: Alfonso Herrera.

Aunque el actor había dejado algunos indicios del por qué “no”, las diversas versiones sobre su negativa a participar en el proyecto siguen aumentado, pues ser rebelde le permitió que a nivel internacional conocieran su trabajo artístico, además de que el próximo 19 de enero se dará un anuncio oficial.

Aunque tras la separación Poncho dejó en claro que jamás volvería a cantar, pues el “es actor solamente”, la demanda de los fans por verlo en lo que podría ser la última reunión internacional de la banda ha provocado que más de uno indague qué hay detrás de no querer regresar a RBD.

Alfonso Herrera quería 10 millones de dólares

La revista TVNotas aseguró que el actor quería 10 millones de dólares para regresar a RBD Foto: EFE

La revista TVNotas compartió recientemente que el actor de películas como Amarte Duele, El Baile de los 41 y Volverte a ver sí estaba interesado en entrar a la gira, pues tras la primera reunión sin Dulce María, se estimó que la agrupación logró reunir cerca de 220 millones de pesos mexicanos con el show virtual Ser o Parecer 2020.

“A la primera reunión no fue porque no se encontraba en México, solo estuvieron los otros cinco; pero esa misma tarde le llamaron a Poncho para tratar de convencerlo de hacer el reencuentro; y él les dijo que primero quería escuchar la oferta, pues él sabía que el streaming había sido un éxito cuando se realizó”, inició la versión de la revista.

Sin embargo, aparentemente de entrada habría puesto diversas condiciones y la exigencia de un sueldo por regresar al proyecto: “De entrada les dijo: ‘Miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo, ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares’; y eso no fue todo”.

La versión de Alfonso Herrera

El actor aseguró que será una gira exitosa (Foto: Instagram/@rbd_musica)

Tras la presión de los fans y medios de comunicación por saber de él mismo por qué había dicho “no” a regresar a RBD, el actor fue cuestionado el pasado 30 de diciembre del 2022 las razones: “Voy a estar trabajando, amigos”.

“Yo estoy feliz, yo soy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, y de haber sido... y estoy agradecido y seguiré agradecido simple y sencillamente siento y estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento y creo que una cosa no va peleada con la otra porque, a final de cuentas, mi pasado es quien me hace la persona que soy en este momento”.

La versión de un RBD

Los intérpretes de éxitos pop en español como Sólo Quédate En Silencio, Nuestro Amor y Empezar Desde Cero también han sido presionados a expresar qué pasó con el sexto integrante, pues con el ingreso de Dulce María, se esperaba que estuviera todo juntos en un escenario por primera vez desde el año 2008 cuando se separaron en vísperas de Navidad.

Maite Perroni defendió al actor

“Yo creo que tenemos que respetar las decisiones personales y profesionales de cada quien eso no tiene nada qué ver con el cariño y el amor que hay entre nosotros, Son decisiones que nos llevan a distintos lugares, nada más”, expresó Maite Perroni ante diversos medios de comunicación.

“Prepara tu corbata”

Aunque los cantantes no han compartido gran información sobre su regreso, se sabe que el nombre del show será “Soy Rebelde” y le han agregado la palabra World confirmando lo rumorado: será internacional. Aunque la expectativa más alta está puesta en México debido a que el país que los vio despegar no formó parte de su gira de despedida, Brasil, España, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Argentina serían algunos de los pocos países que podrían visitar.

