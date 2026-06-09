México Deportes

El escándalo de corrupción que dejó a México fuera del Mundial 90 en Italia: así se investigó el caso de los cachirules

Fueron varios los jugadores que mintieron sobre su edad y destruyeron la esperanza de todo un país amante del futbol

Guardar
Google icon
Un collage estilo años 80 con un futbolista sonriente sosteniendo un balón, un hombre en un estadio, una foto de equipo y un letrero de 'FIFA PERRDONANOS!'.
Un recordatorio de la controvertida exclusión de México de Italia 90. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue a finales de la década de los 80 cuando ocurrió uno de los episodios más vergonzosos de la historia del balompié. México quedó fuera del Mundial de Italia 1990 por una sanción de dos años que la FIFA impuso a todas las selecciones nacionales tras confirmar irregularidades en las edades de futbolistas inscritos por la Sub-20 en 1988, un castigo que también lo dejó sin Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

La falta se originó en el proceso clasificatorio para el Campeonato Mundial Sub-20 y escaló hasta las oficinas de la FIFA, que mantuvo la exclusión después de investigar el caso. Antes de la sanción mundial la Concacaf expulsó al combinado juvenil del torneo y anuló su clasificación al Mundial Sub-20.

PUBLICIDAD

Al menos cuatro jugadores mintieron sobre su edad, desobedeciendo las reglas de la FIFA. (Infobae/Jovani Pérez)
Al menos cuatro jugadores mintieron sobre su edad, desobedeciendo las reglas de la FIFA. (Infobae/Jovani Pérez)

La consecuencia fue directa: el Tri perdió cualquier posibilidad de disputar las eliminatorias rumbo a Italia 1990 y una generación completa se quedó sin competir en escenarios internacionales.

Entre los afectados estuvo Hugo Sánchez, que atravesaba el punto más alto de su carrera en Europa.

El castigo alcanzó a todas las selecciones mexicanas, y a Hugo Sánchez

Hugo Sánchez aseguró que pidió a Nico Ibáñez cuando estaba cerca de llegar a Cruz Azul (X@hugosanchez_9)
Hugo Sánchez, vivía su mejor momento en Europa, pero no pudo jugar para su país en el mundial (X@hugosanchez_9)

Para Hugo Sánchez, la sanción no solo cerró el camino a un Mundial: le arrebató la posibilidad de jugarlo cuando brillaba con el Real Madrid y acumulaba reconocimientos en Europa. Ese contexto convirtió el episodio en uno de los más determinantes de su trayectoria.

PUBLICIDAD

Durante la presentación de la experiencia Legends en InSpace Polanco, en CDMX, el exdelantero recordó esa ausencia mientras hablaba del Mundial de 2026.

Su recuerdo sobre Italia 1990 no es grato: “En el noventa, cuando estaba en mi mejor momento, ahí fueron los pinches Cachirules. Pero no por los Cachirules, sino por quienes cometieron esa infracción, no nos permitieron ir a ese Mundial. Y ese Mundial siento que era el especial y para mí era mi mejor momento”.

La dimensión del castigo marcó la imagen pública de la selección. Más de tres décadas después, el caso sigue como una herida abierta en la memoria del futbol mexicano y como uno de los mayores escándalos de su historia.

El hallazgo en un anuario que destapó la corrupción: así fue la investigación de Antonio Moreno

Antonio Moreno descubrió el fraude en un anuario de la propia Federación: ahí se leían las edades reales de los futbolistas. X/@tonomoreno_
Antonio Moreno descubrió el fraude en un anuario de la propia Federación: ahí se leían las edades reales de los futbolistas. X/@tonomoreno_

Fue el periodista Antonio Moreno quien, tras recibir un anuario exclusivo editado por la Federación, detectó que varios de los jugadores de la Sub-20 superaban el límite de edad permitido para el Premundial de 1988.

El documento, que no estaba a la venta y solo se repartió entre algunos reporteros, contenía en sus páginas la prueba: edades reales de 22 y hasta 23 años, que contradecían la reglamentación del torneo.

El propio Moreno relató en una entrevista con ESTO que “lo que menos me esperé es que se evidenciaba que las edades correctas eran de 22, otro de 23, y yo decía ‘¿cómo ponen que estamos haciendo trampa?’”. La revelación, publicada en una columna del Diario Ovaciones el 20 de abril de 1988, destapó el escándalo conocido como “Los Cachirules”.

El impacto mediático de la investigación de Antonio Moreno y la reacción de los aficionados

mundiales mexico
El escándalo de los cachirules llegó hasta las tribunas. Las pancartas atacaban, pero también agradecían la investigación de Antonio Moreno.

La reacción en los medios nacionales fue, en un principio, casi inexistente. Varios periodistas reconocieron el alcance de la investigación de Moreno, pero admitieron que no podían publicarlo por temor a represalias, especialmente en las televisoras con derechos de transmisión. El ambiente se tornó hermético, y el caso apenas hizo eco hasta que la noticia trascendió fronteras y llegó a la FIFA.

Moreno reconoció que su carrera cambió a partir de esa publicación, enfrentando tanto elogios como reproches. Relató que, tras el escándalo, era común ver mantas en los estadios con frases como “Por su culpa” o “Traidores”, mientras que otros aficionados lo felicitaban por haber destapado la verdad.

El periodista destacó el aislamiento profesional que vivió tras la denuncia, ya que muchos colegas evitaban comprometerse por miedo a perder acceso o privilegios con la federación. El caso sirvió para exponer la relación de dependencia que existe entre los medios y los organismos deportivos en México.

La columna de Moreno fue el punto de partida para una crisis que sacudió los cimientos del fútbol mexicano y dejó una huella en la historia del periodismo deportivo.

Temas Relacionados

Mundial 2026Hugo SánchezSelección MexicanaMundial Italia 90mexico-noticiasmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tigres confirma que FIFA negó el uso de sus instalaciones para selecciones durante el Mundial 2026

El club informó que el Volcán Universitario y su centro de prácticas no alcanzaron los requisitos para recibir a Japón y Suecia

Tigres confirma que FIFA negó el uso de sus instalaciones para selecciones durante el Mundial 2026

Estas son todas las manifestaciones y contingentes que acudirán a la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México

Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán, Santa Úrsula y División del Norte figuran entre las vialidades con mayor riesgo de colapso durante la jornada

Estas son todas las manifestaciones y contingentes que acudirán a la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México

Ya es un hecho, Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton tras salir del Fulham

El delantero de la Selección Mexicana encontró equipo rápidamente luego de convertirse en agente libre previo al inicio del Mundial 2026

Ya es un hecho, Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton tras salir del Fulham

A qué selecciones les ganará México en el Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial

El Tri tendría un camino favorable en fase de grupos de la justa mundialista, según la IA

A qué selecciones les ganará México en el Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial

México y los Mundiales: diez datos que quizá no conocías de la Selección Mexicana

Nuestra nación y el estadio Ciudad de México marcarán un hito el jueves 11 de junio tras albergar la inauguración del Mundial 2026

México y los Mundiales: diez datos que quizá no conocías de la Selección Mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El 60” presunto líder de sicarios del CJNG en Baja California

Detienen a “El 60” presunto líder de sicarios del CJNG en Baja California

FBI y otras agencias federales desmantelan redes de cárteles mexicanos en la frontera

Secretario de Seguridad de Puebla admite fallas policiales tras explosión en Tepeaca y releva a elementos

Gobernadora de Sinaloa visita Escuinapa tras aumento de la violencia: “No vamos a dejar solo al municipio”

Quién es Homero alias “La Tripa”: ligado con asesinato de activista Samir Flores y líder del Comando Tlahuica

ENTRETENIMIENTO

Danna Paola es cuestionada sobre la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os, entre rumores de distanciamiento con su amiga

Danna Paola es cuestionada sobre la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os, entre rumores de distanciamiento con su amiga

Shakira ensaya ‘Dai Dai’ en el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial

Jay Park llega por primera vez a la Ciudad de México con su gira “Serenades & Body Rolls”: fecha y lugar del concierto

“Hoy No Me Puedo Levantar” 20 años después: Alan Estrada resuelve misterios alrededor de la obra musical

María Victoria reaparece a los 103 años: así luce hoy la diva de la Época de Oro del cine mexicano

DEPORTES

Tigres confirma que FIFA negó el uso de sus instalaciones para selecciones durante el Mundial 2026

Tigres confirma que FIFA negó el uso de sus instalaciones para selecciones durante el Mundial 2026

Ya es un hecho, Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton tras salir del Fulham

A qué selecciones les ganará México en el Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial

México y los Mundiales: diez datos que quizá no conocías de la Selección Mexicana

Papitas de 200 pesos y paquetes de 75 mil dólares: FIFA convierte la comida en un lujo para el Mundial 2026