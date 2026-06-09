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Ya es un hecho, Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton tras salir del Fulham

El delantero de la Selección Mexicana encontró equipo rápidamente luego de convertirse en agente libre previo al inicio del Mundial 2026

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Soccer Football - Premier League - Burnley v Wolverhampton Wanderers - Turf Moor, Burnley, Britain - April 24, 2022 Wolverhampton Wanderers' Raul Jimenez REUTERS/Peter Powell raul jimenez wolves
Ya es un hecho, Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton tras salir del Fulham (REUTERS/Peter Powell)

Raúl Jiménez, delantero mexicano, ya definió su futuro para la próxima temporada, regresará al Wolverhampton. En medio de la preparación para el Mundial 2026, Raúl Alonso se quedó sin equipo al no ser renovado por el Fulham, lo que causó una serie de especulaciones sobre lo que pasaría con su carrera.

Sin embargo, los Wolves confirmaron este martes 9 de junio la contratación del Lobo de Tepeji. Fue por medio de sus redes sociales oficiales que le dieron la bienvenida a un viejo conocido, el canterano americanista volverá a portar la camiseta de los Lobos.

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Tras concluir su etapa en el Fulham, el delantero de 35 años optó por regresar al Wolverhampton Wanderers, equipo donde alcanzó gran reconocimiento entre la afición y se consolidó como uno de los delanteros más respetados en la liga inglesa.

Raúl Jiménez regresa con los Wolves (X/ @Wolves)
Raúl Jiménez regresa con los Wolves (X/ @Wolves)

Raúl Jiménez y su segunda etapa con los Wolves

El delantero mexicano regresa al Wolverhampton Wanderers con un contrato de dos años, según informó el club inglés, la vinculación incluye la opción de renovar por doce meses adicionales.

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Esta nueva etapa llega luego de haberse consolidado como uno de los mejores delanteros en la historia del Old Gold y el más destacado en la era Premier League del club. Su primera etapa en los Wolves, entre 2018 y 2023, se caracterizó por un rendimiento notable, con 57 goles en 166 partidos, cifra que contribuyó de forma decisiva a la transformación del equipo, que pasó de ser un recién ascendido a convertirse en uno de los rivales más respetados del fútbol inglés.

El fichaje de Raúl Jiménez se realizó inicialmente a préstamo desde el Benfica, justo después del ascenso del club a la Premier League. Su impacto fue inmediato, consolidándose como la pieza central del equipo dirigido por Nuno Espírito Santo. En su primera temporada en Inglaterra, sus goles permitieron a los Wolves finalizar en la séptima posición de la liga, mientras que la campaña 2019/20 resultó aún más sobresaliente.

El delantero mexicano regresa al Wolverhampton Wanderers (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El delantero mexicano regresa al Wolverhampton Wanderers (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En esa temporada, el delantero mexicano marcó 27 goles en todas las competiciones y fue fundamental en el avance del equipo hasta los cuartos de final de la UEFA Europa League, además de competir por un lugar en la Champions League.

El día que la vida de Raúl Jiménez estuvo en peligro

La lesión de Raúl Jiménez ocurrió el 29 de noviembre de 2020 durante un partido de la Premier League entre Wolverhampton y Arsenal, en el Emirates Stadium.

Apenas en los primeros minutos del encuentro, en un tiro de esquina, Jiménez y el defensa brasileño David Luiz chocaron fuertemente las cabezas al intentar disputar el balón. El impacto dejó a Jiménez inconsciente sobre el césped, por lo que tuvo que ser retirado en camilla y con oxígeno. Fue trasladado de inmediato a un hospital en Londres, donde se le diagnosticó una fractura de cráneo y fue sometido a una cirugía de emergencia.

El día que la vida de Raúl Jiménez estuvo en peligro (REUTERS/John Walton)
El día que la vida de Raúl Jiménez estuvo en peligro (REUTERS/John Walton)

El incidente causó gran preocupación, ya que existía el riesgo de que el delantero no pudiera volver a jugar futbol profesional. Jiménez estuvo fuera de las canchas por el resto de la temporada 2020-2021. Tras ocho meses de recuperación, regresó a la actividad usando una banda protectora en la cabeza, la cual debe portar permanentemente para jugar.

La lesión de Jiménez marcó un antes y un después en la Premier League, ya que a raíz de este caso se implementó un nuevo protocolo de conmociones cerebrales en el futbol inglés. El choque también tuvo repercusiones inmediatas: David Luiz continuó jugando con un vendaje, pero fue sustituido al inicio del segundo tiempo, mientras que Jiménez continuó hospitalizado bajo observación las horas siguientes al accidente.

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