México

Shakira ensaya ‘Dai Dai’ en el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial

La colombiana ya está lista para abrir la Copa del Mundo en la CDMX

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El videoclip de la canción fue bien recibido por los fanáticos del fútbol - crédito Prensa de Shakira
El videoclip de la canción fue bien recibido por los fanáticos del fútbol - crédito Prensa de Shakira

Shakira ya está en México, y para mostrar su emoción por el show que dará en la inauguración del Mundial 2026, subió a sus redes sociales imágenes de su llegada al Estadio Ciudad de México y parte del ensayo de Dai Dai, la canción oficial para esta Copa del Mundo.

La actualización emocionante es que el videoclip de Shakira ya rebasó las 100 millones de vistas en YouTube. Recordemos que la canción tenia un objetivo: recaudar USD 100 millones al final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para dar acceso a educación de calidad y al deporte a niños de todo el mundo.

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La cantante colombiana estuvo en México desde hace unos días y mostró en sus redes sociales fragmentos de sus ensayos, incluso dentro de su avión particular. También aprovechó otros momentos para pulir la coreografía de “Dai Dai”.

En sus redes, Shakira agradeció el respaldo del público por el avance de la canción. “Acabamos de alcanzar los 100 millones de visitas con Dai Dai, gracias pack, ¡eres el mejor! Gracias mi manada linda, esto lo hemos hecho juntos”.

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Shakira y Burna Boy encabezarán el show de apertura del 11 de junio

(Infobae México: Jesué Abraham Aviles)
(Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

El jueves 11 se realizará la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde Shakira y Burna Boy encabezarán el espectáculo.

El cartel también incluyó a Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, artistas que dieron vida al álbum oficial del Mundial de la FIFA 2026.

“Dai Dai” se volvió un fenómeno global desde su lanzamiento por su ritmo alegre. Shakira donó el 100% de las ganancias del tema al Fondo de Educación de la FIFA. Recordemos, que uno de los intereses de la faceta filantrópica de la colombiana siempre ha sido apoyar a la educación.

La historia de Shakira con los mundiales

La participación de Shakira en la apertura se sumó a su historial con la Copa del Mundo. “Waka Waka” fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010, “La La La” acompañó el torneo de Brasil 2014 y “Hips Don’t Lie” fue una de las canciones más asociadas con Alemania 2006.

La colombiana también será una de las artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la final del Mundial, el próximo 19 de julio en el MetLife Arena, junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS. Ese formato de concierto había estado reservado hasta ahora para el Super Bowl.

La filantropía de Shakira va más allá de Dai Dai: su fundación “Pies descalzos”

Shakira en su Fundación Pies Descalzos
Shakira invita a 4.000 estudiantes a su concierto en Barranquilla - crédito Fundación Pies Descalzos

Shakira creó la Fundación Pies Descalzos en 1997 en Barranquilla, Colombia, con el objetivo de garantizar acceso a educación de calidad a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa surgió cuando la cantante, siendo adolescente, observó la desigualdad y la falta de oportunidades en su entorno. Ese primer plantel en Barranquilla marcó el inicio de una labor constante que, con el tiempo, se expandió a otras regiones de Colombia.

La fundación se enfocó en zonas afectadas por pobreza extrema y desplazamiento forzado. Además de ofrecer educación, impulsa programas de nutrición, apoyo psicológico y actividades deportivas y culturales. Pies Descalzos desarrolló un modelo integral: construye escuelas, equipa salones, capacita maestros y fomenta la participación de madres y padres de familia en la vida escolar.

A lo largo de los años, la fundación abrió planteles en Cartagena, Quibdó y otras ciudades, beneficiando a miles de estudiantes. El enfoque no se limita a lo académico; la organización también trabaja en la salud emocional y física de los niños, procurando espacios seguros y ambientes favorables para el aprendizaje.

Bajo la dirección de Shakira, Pies Descalzos mantiene alianzas con empresas, organismos internacionales y gobiernos locales para ampliar su impacto. La fundación es reconocida por su transparencia y por rendir cuentas de manera puntual sobre el uso de los recursos.

Shakira sostiene que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y romper el ciclo de la pobreza. Por esa razón, mantiene vigente su compromiso con la infancia colombiana y promueve la educación como un derecho fundamental.

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