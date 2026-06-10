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Cuatro rutinas de fuerza para mujeres mayores de 35 que quieren perder grasa sin perder músculo

El entrenamiento de fuerza es una herramienta recomendada por especialistas para mujeres adultas que buscan modificar su composición corporal

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Mujer de 39 años con camiseta gris y leggings estampados, levanta una mancuerna en un gimnasio. Se ven cintas de correr y otras máquinas al fondo.
La masa muscular disminuye de 3% a 5% por década después de los 35 años, pero el entrenamiento de fuerza ayuda a conservar músculo y reducir grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de masa muscular y el cambio metabólico después de los 35 años modifican la forma en que el cuerpo femenino responde al ejercicio.

Un plan de entrenamiento de fuerza, gradual y estructurado, permite a las mujeres conservar músculo mientras reducen grasa.

El Department of Health and Human Services (HHS) de Estados Unidos calcula que la pérdida de masa muscular en mujeres puede ser de entre 3% y 5% por década a partir de los treinta y cinco años.

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Los especialistas señalan que el entrenamiento de fuerza ayuda a evitar esta reducción, incrementa el gasto calórico y mantiene la densidad ósea.

A continuación, se presentan cuatro rutinas de fuerza clave para mujeres mayores de 35, cada una con su propio bloque temático, fundamentadas en la literatura más actual y la experiencia de entrenadoras en ejercicio femenino.

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Circuito funcional: la base para mantener músculo y movilidad

A partir de los 35, el entrenamiento funcional cobra especial importancia, pues reproduce movimientos de la vida diaria y activa varios grupos musculares a la vez.

Este tipo de rutina, recomendada por entrenadoras como Gabrielle Savary y recogida en Women’s Health, mejora el equilibrio, la fuerza y la capacidad de afrontar las tareas cotidianas sin fatiga ni molestias.

Un circuito funcional semanal puede estar conformado por ejercicios como:

  • Sentadillas: Activan piernas y glúteos, mejoran la fuerza del tren inferior y favorecen la estabilidad.
  • Peso muerto rumano con mancuernas: Fortalece la cadena posterior (isquiotibiales, glúteos y espalda baja) y ayuda a mantener la densidad ósea.
  • Flexiones: Trabajan el pectoral, los tríceps y el core, aportando fuerza en la parte superior del cuerpo.
  • Remo con mancuernas: Desarrolla la musculatura de la espalda y mejora la postura y la estabilidad escapular.
  • Marcha de puente de glúteos: Refuerza los glúteos, el core y el suelo pélvico, previniendo molestias lumbares.
  • Cargada del granjero (“farmer’s walk”): Potencia la fuerza de agarre, los hombros y la resistencia general, además de replicar movimientos funcionales del día a día.

Realizar entre ocho y quince repeticiones por ejercicio y repetir el circuito dos o tres veces es suficiente para estimular el músculo y mantener la densidad ósea, según la evidencia compartida por Women’s Health y BetterMe.

Este tipo de sesión fortalece el core, mejora la postura y previene el deterioro físico típico de esta década.

Infografía detallada sobre rutinas funcionales para mujeres de 35+. Muestra a una mujer haciendo estocadas con pesa rusa y ejemplos de ejercicios.
Descubre cómo un circuito funcional semanal para mujeres de 35 años o más mejora la fuerza, el equilibrio y previene el deterioro físico, optimizando la movilidad y la postura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuerza progresiva: volumen adaptado para la mujer real

La sobrecarga progresiva es el motor del cambio físico y metabólico.

Sin embargo, el volumen debe ser realista y adaptado a la frecuencia semanal.

Las guías de BetterMe y Virago Fitness destacan que, para mujeres que entrenan entre dos y cuatro veces por semana, un rango de seis a doce series semanales por grupo muscular es óptimo para conservar o aumentar músculo, especialmente durante un déficit calórico.

El entrenamiento puede organizarse así:

Día 1: Tren inferior

  • Sentadillas
  • Peso muerto
  • Zancadas

Día 2: Tren superior

  • Press de banca
  • Remo
  • Press militar

Día 3: Cuerpo completo

  • Combinación de ejercicios del tren superior e inferior

Día 4 (opcional): Cardio ligero o HIIT

  • Caminata, bicicleta, intervalos de alta intensidad, según energía y recuperación

Progresión

  • Aumentar repeticiones, peso o series de forma gradual según la adaptación
  • Evitar el agotamiento y el exceso de cortisol con una carga adaptada y progresiva

El enfoque aquí es la consistencia: elegir cargas moderadas, moverse de forma consciente y priorizar la calidad técnica.

Este esquema permite progresar sin sacrificar energía ni tiempo, y es compatible con la agenda de mujeres con múltiples responsabilidades.

Infografía con una rutina de fuerza adaptada para mujeres, mostrando una mujer haciendo sentadillas, elementos de entrenamiento y gráficos de progreso físico.
La infografía detalla una rutina de fuerza progresiva y volumen adaptado para mujeres, optimizando el crecimiento muscular con un enfoque en la consistencia y la técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

HIIT y fuerza: combinación ganadora para acelerar la quema de grasa

La integración de intervalos de alta intensidad (HIIT) con fuerza se ha consolidado como una de las estrategias más eficaces para perder grasa y proteger músculo después de los 35.

Según la evidencia recogida por UCLA Health, el HIIT eleva el metabolismo, reduce la grasa abdominal y mejora la sensibilidad a la insulina, todo sin la necesidad de sesiones maratónicas.

Una rutina típica alterna ejercicios de fuerza (sentadillas, peso muerto, flexiones, remo) con intervalos cortos de HIIT, como burpees o sprints de 30 segundos seguidos de descansos activos.

Bastan 20 a 30 minutos para lograr un estímulo metabólico de alto impacto. Este método es ideal para mujeres con tiempo limitado y necesidad de resultados eficientes.

La clave está en la variedad y la progresión: combinar diferentes ejercicios y ajustar la intensidad conforme mejora la capacidad física.

Así, se evita la monotonía y se maximizan los beneficios tanto en composición corporal como en salud cardiovascular.

Movilidad y pilates: el complemento esencial para la recuperación y longevidad

Mujer con ropa deportiva recostada de lado en colchoneta negra, eleva pierna y brazo sosteniendo un balón. Detrás, una barra de ballet y cortinas blancas.
Prácticas como pilates o yoga ayudan a reducir el estrés, mejorar la flexibilidad y activar la musculatura profunda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último pilar es la movilidad: fundamental para evitar lesiones, mantener las articulaciones sanas y facilitar la recuperación.

Alternar sesiones de fuerza con prácticas como pilates o yoga ayudan a reducir el estrés, mejorar la flexibilidad y activar la musculatura profunda.

Una semana equilibrada podría incluir dos entrenamientos de fuerza, una o dos sesiones de movilidad o pilates, un día de HIIT o cardio moderado y otro dedicado a estiramientos activos.

Esta combinación no solo optimiza la recuperación, sino que hace más sostenible la rutina a largo plazo, previniendo el estancamiento y la fatiga.

La movilidad también es clave para aquellas mujeres que pasan muchas horas sentadas o sienten rigidez tras largas jornadas laborales.

Dedicar entre cinco y diez minutos diarios a estiramientos y activación muscular puede marcar la diferencia en bienestar y rendimiento.

Beneficios comprobados del entrenamiento de fuerza después de los 35

La evidencia científica, respaldada por publicaciones en revistas como Nature, demuestra que el entrenamiento de resistencia permite preservar la masa libre de grasa incluso cuando se sigue un déficit calórico, lo que facilita la pérdida de grasa corporal sin debilitarse.

Además de proteger el músculo, el trabajo de fuerza contribuye a mejorar la postura, incrementar el metabolismo y hacer más sencillas las actividades cotidianas.

Antes de comenzar cualquier rutina, especialistas en salud y entrenamiento físico recomiendan ajustar el plan a las características y objetivos individuales. De esta manera, se minimiza el riesgo de lesiones y se potencian los beneficios del entrenamiento.

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