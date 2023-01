Arturo Zaldívar aseguró que no dejará TikTok tras concluir su periodo como presidente en la SCJN

(Captura de pantalla/TikTok)

Después de que Norma Lucía Piña Hernández fue nombrada como presidenta de la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal el pasado 2 de enero, su predecesor, Arturo Zaldívar no sólo la felicitó en redes sociales, sino que aprovechó para mandar un mensaje a la población y con un buen sentido del humor aseguró que continuará generando contenido en TikTok.

Y es que, durante los últimos meses, el ahora expresidente de la SCJN se volvió influencer en dicha red social por subir contenido relacionado con su puesto y por enseñar algunos de sus gustos musicales, como Taylor Swift.

Fue así que en un reciente clip, el ministro aprovechó para realizar un “tour de despedida” en su oficina y, tras la insistencia de sus seguidores para que continuara en el cargo, aprovechó para lanzar un contundente mensaje.

“Gracias por pedirme que no me vaya, me voy de la presidencia de la corte, pero no de la corte, ni tampoco de TikTok, nos seguiremos viendo”, dijo frente a la cámara y después se levantó de su silla de forma dramática mientras sonaba de fondo la canción No me voy de OV7.

El video rápidamente se viralizó y usuarios en redes sociales se desvivieron en halagos para Zaldívar.

“Dejó un parteaguas en la Presidencia de la SCJN.... como un Presidente cercano, más humano y sensible a los temas de Justicia del País”. “Se va de la presidencia de la corte, pero no de mi corazón”. “Importante labor la suya, gracias por ser tan generoso al compartir”. “Todo lo que empieza debe terminar, proceso natural para una democracia sana”, son algunos de los comentarios.

Cuáles son algunos de los tiktoks más virales de Arturo Zaldívar

-Por medio de su TikTok, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que las empresas no pueden discriminar a una persona por su edad. “En las ofertas de trabajo no se puede discriminar por edad, porque esto es violatorio de tus derechos humanos”.

-El domingo 18 de septiembre, Zaldívar compartió un video a través de su cuenta de TikTok para explicar si es ilegal o no el aventar peluches del Dr. Simi durante conciertos y eventos masivos. En un clip de 18 segundos, el funcionario aclaró que no es ilegal.

-En un clip más reciente, Zaldívar se mostró emocionado por el estreno del álbum Midnights de Taylor Swift: “Faltan 12 horas para ‘medianoche’ #CaminoAMidnights #Midnights #TSMidnighTS #TaylorSwift #SwiftTok #Swiftie #AllTooWell #taylorsversion”.

A esto, el ministro agregó un breve clip en donde se colocaba una bufanda roja, la cual es un una metáfora que Taylor Swift utilizó en su canción All Too well y que apareció en el cortometraje versión extendida de este éxito en 2021.

-Otro video que cuenta con más de un millón de visualizaciones es donde Arturo Zaldívar habló sobre por qué la pensión alimenticia es obligatoria aún si los jovenes son mayores de edad. El ministro explicó que la única “condición” es que la persona beneficiaria debe continuar estudiando y “ser un buen alumno”.

-Uno más con 2.2 millones de visualizaciones donde el ministro habló sobre por qué es ilegal que las personas revisen el celular de sus parejas.

